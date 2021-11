Maskenpflicht an den Thurgauer Schulen fällt – auch für Lehrer

Coronapandemie Die Maskenpflicht an den Thurgauer Schulen fällt – auch für Lehrpersonen In der ersten Woche der Coronatests an den Primarschulen sind nur wenige Kinder positiv auf das Virus getestet worden. Ab nächster Woche beginnen die freiwilligen Spucktests auch in der Oberstufe. Die Beteiligung liegt leicht über 75 Prozent.

Silvan Meile Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.10 Uhr

Am Primarschulzentrum Paul Reinhart in Weinfelden geben Schülerinnen und Schüler ihren Corona-Spucktest ab. Bild: Reto Martin (14. September 2021)

Im Schulzimmer gilt keine Maskenpflicht mehr. Die Taskforce Schule hebt den Entscheid der Maskenpflicht für Lehrpersonen und weitere Erwachsene sowie für die Schülerinnen und Schüler per kommenden Montag auf. Das schreibt das kantonale Amt für Volksschule in einer Information und erwähnt auch Gründe:

«Es sind zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler geimpft und die gemeldeten Fallzahlen bewegen sich aktuell auf einem moderaten Niveau.»

Zudem beginne ab Montag auch auf der Sekundarstufe I das präventiv-repetitive Testen in den Schulhäusern. Dieses ist freiwillig und benötigt die Einwilligung der Eltern. 76,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler werden an den Tests an der Sekundarstufe teilnehmen, sagt Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Testbereitschaft auf der Primarstufe (76,1 Prozent), wo bereits nach den Herbstferien mit den flächendeckenden Tests gestartet wurde.

Bisher mussten nur einzelne Schüler in Quarantäne, nicht ganze Klassen

Seit dem Teststart in der vergangenen Woche an der Primarschule haben im Thurgau rund 14'000 Schulkinder teilgenommen, sagt Brüllmann. Die Thurgauer Lösung dieser Tests sieht vor, dass die Kinder ihre Spuckprobe zu Hause in ein Röhrchen abgeben und dieses mit in die Schule nehmen. Von dort findet der Transport ins Labor statt. «Dadurch können wir den Aufwand für die Schulen möglichst gering halten», sagt Brüllmann.



Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

In der ersten Testwoche an den Primarschulen ist eine überschaubare Anzahl an Kindern positiv getestet worden. Brüllmann weiss: 1,5 Promille der getesteten Kinder trugen das Virus in sich. Das sind demnach 21 Fälle verteilt auf 72 Schulgemeinden. Aufgrund dieser eher tiefen Anzahl an positiven Fällen habe nicht für ganze Klassen eine Quarantänepflicht angeordnet werden müssen. Denn erst bei einer Anhäufung an Fällen innerhalb einer Klasse müssten sich alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig in Quarantäne begeben, wobei es im Thurgau keinen festgelegten Wert dafür gibt. Das müsse situativ entschieden werden, sagt Brüllmann.



Besorgter Blick auf die wieder ansteigenden Ansteckungszahlen



Im September gab das Thurgauer Amt für Volksschule bekannt, nach den Herbstferien am 25. Oktober repetitive Coronatests an den Primarschulen einzuführen. Bei den Schulgemeinden hätte keine besondere Überzeugungsarbeit zur Teilnahme an den Tests geleistet werden müssen. «Alle haben sich zeitgerecht angemeldet», sagt Brüllmann. Über ein Formular im Internet meldeten die Schulgemeinden dem Kanton, wie viele der Schülerinnen und Schüler mit der nötigen Einwilligung ihrer Eltern an den Tests teilnehmen. Ab nächster Woche werden die Tests nun auf die Oberstufe ausgeweitet.



Mit den aktuell ansteigenden Infektionszahlen in der Bevölkerung befürchten nun auch die Verantwortlichen an den Schulen, dass der Anteil an positiv getesteten Schülern in den kommenden Wochen zunehmen könnte. «Es ist ungewiss, wie sich die Situation entwickelt», sagt Brüllmann. Das könnte doch noch dazu führen, dass dereinst ganze Klassen in Quarantäne müssen.