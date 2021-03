Coronapandemie Das Coronavirus einfach aussperren: Thurgau beginnt mit Massentests in Heimen Die kantonale Bewilligung liegt vor: Der Thurgau ist startklar für die Massentests in Heimen. Die ersten Institutionen könnten noch diese Woche beginnen. Der Kanton und Curaviva Thurgau, der Verband der Alters- und Pflegeinstitutionen, haben sich für die Umsetzung auf eine gemeinsame Strategie geeinigt. Hans Suter 03.03.2021, 05.10 Uhr

In Alters- und Pflegeheimen ist die Verbreitung von Covid-19 besonders gefährlich. Mittels Massentests sollen die Einfallstore für das Virus geschlossen werden. Bild: Christian Beutler/Key

Es ist ein Teufelskreis: Einerseits drängen die Wirtschaft und die Bevölkerung auf rasche Lockerungen bei den coronabedingten Einschränkungen. Anderseits erhöhen ebendiese sogleich die Gefahr, dass die Ansteckungen mit dem Coronavirus wieder zunehmen.

Aussichtslos ist dieser Weg trotzdem nicht. Experten sehen in regelmässigen Tests an Orten mit vielen Menschen, die sich und über längere Zeit in einem Raum aufhalten, eine valable Chance, die Ausbreitung von Covid-19 zumindest einzudämmen. Der Kanton Thurgau macht sich dieses in Pilotversuchen bestätigte Wissen nun zu Nutze.

Thurgau setzt auf Massentests in Heimen

Besonders gefährlich ist die Verbreitung des Coronavirus in Alters- und Pflegeheimen. Deshalb reagiert der Kanton mit einer Massenteststrategie in diesen Institutionen. Erarbeitet wurde diese gemeinsam mit Curaviva Thurgau, dem Verband der Alters- und Pflegeinstitutionen. Modellierungen sollen nämlich ergeben haben, dass zwei Tests pro Woche die Anzahl der Ausbrüche um ungefähr 50 Prozent reduzieren können.

Doch wie so oft hat die Sache auch hier einen Haken: Die bekannten Nasen-/Rachentests sind sehr unangenehm und aufwendig. Einfacher in der Handhabung sind PCR- und Antigen-Tests mit Gurgeln oder Spucken. «Viele betagte Menschen sind aber nicht in der Lage, 30 Sekunden lang zu gurgeln», gibt die Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau, Claudia Fichtner, zu bedenken.

«Auch beim Spucktest sind Grenzen gesetzt, weil der Speichel tief aus dem Rachen hochgezogen werden muss.»

Pooltest: Die Spuckproben von mehreren Personen werden in einem Röhrchen gesammelt und gemeinsam analysiert. Bild: Stefan Kaiser

Das Einfallstor schliessen

Da das Virus bekanntlich nicht in einem Heim entsteht, sondern von aussen nach innen getragen wird, etwa durch Besuchende oder Personal, wurde die Strategie auf diesen Effekt ausgerichtet. «Die meisten Heime testen in der Breite also nicht die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern das Personal und idealerweise auch die Besucherinnen und Besucher», sagt Claudia Fichtner.

«Wir müssen die Einfallstore für das Virus schliessen.»

Um die in der Regel wöchentlichen präventiven Tests möglichst effizient abzuwickeln, werden sogenannte Pooltestungen durchgeführt. Dabei werden Gurgel- oder auch Spuckproben von vier Personen (später auch mehr Personen) in einem Röhrchen gesammelt und gemeinsam analysiert. Erst wenn ein solcher Pool positiv ist, werden die Proben der einzelnen Personen und betroffener Bewohnerinnen und Bewohner einzeln analysiert. Dabei geht kaum Zeit verloren, weil beide Analysen aus demselben Probenmaterial genommen werden.

Hoffnung auf einfache Nasalabstriche

Aktuell sind in der Schweiz nur Schnelltests als Nasen-/Rachenabstrich zugelassen. Curaviva würde es sehr begrüssen, wenn das Bundesamt für Gesundheit (BAG) baldmöglichst Nasalabstriche wie beispielsweise jenen von Roche zulassen würde. «Dieser Test springt an, wenn Viren da sind und die Person ansteckend ist. Nach 15 bis 20 Minuten haben wir ein Resultat.» Mit diesen Tests könnte eine breite Testung der Besucher realistisch umgesetzt werden und das Leben in den Pflegeinstitutionen sich ein Stück weit wieder normalisieren. «Wichtig ist, dass häufig getestet wird», sagt Fichtner. Diese Strategie könne auch in Firmen oder Schulen wirkungsvoll eingesetzt werden. Durch häufiges Testen sinke die Gefahr von Ansteckungen automatisch.

In Labors werden die Proben ausgewertet. Bild: Britta Gut

Samariter leisten Unterstützung

Das Testen in den Institutionen ist mit Personalaufwand verbunden. Ein zusätzlicher, nicht zu unterschätzender Aufwand entsteht durch die Kurierfahrten zu den Testlabors. Hier hat Curaviva bereits eine Lösung gefunden: «Die Samariter haben uns Unterstützung angeboten», sagt Claudia Fichtner.