Frauenfeld weint: Auch Bechtelisnacht 2022 wegen Corona abgesagt

Coronapandemie Auch 2022 keine Nacht der Nächte: Frauenfeld sagt zum zweiten Mal hintereinander den Bechtelis ab Keine Freinacht, kein bunt verkleidetes Treiben auf den Strassen, keine alkoholgeschwängerte Stimmung in den Beizen. Corona legt den Bechtelis nach diesem Jahr auch am dritten Montag im Januar 2022. Die Verantwortlichen der Stadt sowie der Bürger-, Schamauchen- und Fasnachtsgesellschaften hatten lange gehofft, haben sich nun aber pandemiebedingt für eine Absage der Festivitäten am kommenden 17. Januar entschieden. 15.12.2021, 11.30 Uhr

Volle Beizen und alkoholgeschwängerte Stimmung: Das gab es am Bechtelis 2020 zum bislang letzten Mal. Bild: Donato Caspari (20. Januar 2020)

Es war leider zu erwarten. Frauenfeld kann auch kommendes Jahr den höchsten Feiertag der Stadt nicht begehen. Das haben am Mittwochvormittag die Stadt sowie die Bürger-, Schamauchen- und Fasnachtsgesellschaften der Öffentlichkeit. Schon der Bechtelis 2021 fiel der Coronapandemie zum Opfer. Der damalige Entscheid fiel schon Ende November 2020. Nun konnten die Bechtelisfreunde länger hoffen respektive leiden. Aber das Zuwarten hat nichts genützt. So heisst es in der Medienmitteilung, dass aufgrund der aktuellen Coronabestimmungen am Montag, 17. Januar 2022, fast alle Veranstaltungen der Bürger-, Schamauchen- und Fasnachtsgesellschaften abgesagt werden.