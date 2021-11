Thurgau: 37 Prozent der infizierten Heimbewohner sind gestorben

Coronapandemie 37 Prozent der infizierten Heimbewohner im Thurgau sind an Covid-19 gestorben – seit Mitte Februar kein Todesfall mehr «Nach zermürbenden und kräfteraubenden Monaten haben die Coronaimpfungen insbesondere in Pflegeinstitutionen eine grosse Entlastung gebracht», sagt Marlene Schadegg als Pflegeheimleiterin und Präsidentin von Curaviva Thurgau. Ihre Erfahrung wird durch eine repräsentative Studie von Hans Groth in den Thurgauer Pflegeheimen bestätigt. Das Fazit: Die Impfung und die Schutzmassnahmen wirken. Hans Suter 15.11.2021, 19.38 Uhr

Fordert die rasche Booster-Impfung: Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Andri Vöhringer

Es herrscht Betrieb an diesem Montagmorgen im Pflegeheim Sonnhalden in Arbon. Viele ältere Menschen versammeln sich im Bereich des Tagescafés, einige in Rollstühlen sitzend, andere mit Gehhilfen. Ihr Blick ist auf eine offene Tür gerichtet: Das mobile Impfteam ist da! Als Erste im Kanton Thurgau bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner der Sonnhalden die Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 injiziert. Den Booster, wie sie in der hippen Welt da draussen genannt wird. Aber das ist den Menschen in diesem Pflegeheim egal. Ihnen geht es um den Inhalt: um den Schutz vor einer lebensgefährlichen Infektion.

Ernüchternde Bilanz der Impfwoche «Auffallend hoch war das Interesse am Mittwoch, als sich im Impfzentrum Weinfelden rund 200 Impfwillige ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen liessen.» Das war dann auch schon das einzige positive Ergebnis der nationalen Impfwoche vom 8. bis 13. November im Thurgau, das Gesundheitsdirektor Urs Martin verkünden konnte. An den restlichen Tagen wurden gerade mal 607 Impfungen mit dem Vakzin von Moderna und Pfizer registriert. Nicht besser besucht waren die Impfnächte am Freitag und Samstag: Nur gerade 64 Personen liessen sich die Erstimpfung verabreichen. Weitere 579 Impfungen, davon allerdings 325 Auffrischungsimpfungen, verabreichten die mobilen Impfequipen in 20 Gemeinden. Alles in allem wurden im Rahmen der nationalen Impfwoche im Thurgau 1119 Impfungen verabreicht. Dafür war das Beratungstelefon des Hotline-Arztes aufgrund grosser Nachfrage 22 statt der geplanten 12 Stunden in Betrieb. Regierungsrat Urs Martin, unlängst von einer Covid-Erkrankung mit mildem Verlauf genesen, nimmt es gelassen. «Der Thurgau hat sich kritisch zur Durchführung einer nationalen Impfwoche geäussert», sagt er diplomatisch, habe dann aber im Sinn der Solidarität auch mitgemacht. (hs)

Zwei Stockwerke tiefer in einem kurzzeitig zum Medienzentrum umfunktionierten Gymnastiksaal herrscht entspannte Ruhe. In einer Tischreihe vorne sitzen Marlene Schadegg als Thurgauer Curaviva-Präsidentin, in der Mitte der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin und rechts von ihm der Impfarzt und Studienleiter Hans Groth. Alle tragen Maske. Die Fenster stehen weit offen, alle eintreffenden Medienleute tragen ebenfalls Maske und werden mit den Kontaktdaten erfasst. Routine.

Die Wirkung lässt nach: Start zur Auffrischungsimpfung

Anfang Jahr war die Stimmung deutlich angespannter. Das Coronavirus grassierte in der Thurgauer Bevölkerung und richtete vor allem in Pflegeheimen viel Leid an. Nachdem wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen und verfügbar waren, besuchten zwei mobile Impfequipen die 51 Pflegeheime im Kanton und impften alle Bewohnerinnen und Bewohner, die das wollten. Doch der Impfschutz ist keine 100-Prozent-Garantie und die Wirkung nimmt mit der Zeit ab. Deshalb wird seit Montag in den Pflegeheimen die Auffrischungsimpfung angeboten, wie Regierungsrat Urs Martin ausführt. Die Booster-Impfung für Personen ab 65 Jahren kann auch im Impfzentrum Weinfelden (Anmeldung unter https://covid19.impfcheck.ch) sowie in verschiedenen Hausarztpraxen und Apotheken auf Anmeldung erfolgen.

Marlene Schadegg, Präsidentin Curaviva Thurgau und Leiterin des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon. Andri Vöhringer

Marlene Schadegg, Leiterin des Arboner Pflegeheims Sonnhalden und Präsidentin von Curaviva Thurgau, hätte sich die Auffrischungsimpfung schon früher gewünscht.

«Seit zwei Monaten zeigen sich Impfdurchbrüche. Die Booster-Impfungen kommen ein bis zwei Monate zu spät.»

Dieser Meinung ist auch Gesundheitsdirektor Urs Martin. Er geht noch einen Schritt weiter: «Der Kanton Thurgau erwartet, dass der Bund bis Ende Woche die Auffrischungsimpfung für Pflegeheimpersonal sowie Personal der Covid- und Intensivpflegestationen in den Spitälern zulässt.» Sollte dies nicht eintreten, hat Martin einen Plan B:

«Dann werden wir einen Entscheid zur Booster-Impfung erlassen.»

Zur Freude von Marlene Schadegg, die mit Nachdruck hinzufügt:

«Das Gesundheitspersonal braucht die Auffrischungsimpfung genauso dringend.»

Am Donnerstag tagt die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz mit Bundesrat Alain Berset. Als Präsident der Ostschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz wird auch Urs Martin daran teilnehmen.

237 der 639 Covid-19-Infizierte verstarben

Spätestens vor der Auffrischungsimpfung stellt sich die grundsätzliche Frage, was die ersten zwei Impfungen gebracht haben. Meinungen dazu gibt es viele. Nun liegt eine repräsentative Studie zu den Covid-19-Impfungen in Thurgauer Alters- und Pflegeheimen vor. Diese Nachbefragung bei 30 der 51 Institutionen deckt laut Studienleiter Hans Groth bei einer Grundgesamtheit von 3266 Langzeitpflegeplätzen im Kanton 78,6 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner ab und hat somit eine hohe Aussagekraft.

Hans Groth: «Es geht vergessen, wie die Todesfälle das Personal belasten.» Andri Vöhringer

Laut dem Arzt wurden in den 51 Thurgauer Alters- und Pflegeheimen in der Zeitspanne von März 2020 bis Mai 2021 insgesamt 1107 Covid-19-Infektionen gemeldet. Diese traten in 27 der 30 befragten Institutionen auf. In drei Heimen wurden keine Fälle registriert. Die 1107 Infektionen betrafen 639 Bewohnende (24,9 Prozent aller Bewohnenden), von denen 33 ins Spital gebracht werden mussten und 15 dort verstarben, sowie 468 Mitarbeitende (15,3 Prozent aller Mitarbeitenden), von denen zwei hospitalisiert wurden und eine Person dort verstarb. «Insgesamt verstarben 237 der 639 Covid-19-positiven Bewohnerinnen und Bewohner oder 37,1 Prozent und eine Mitarbeiterin. Diese Todesfälle konzentrieren sich auf 24 der 30 befragten Heime», resümierte Hans Groth.

«Auffällig ist, dass die höhere Sterblichkeit im Rahmen der zweiten Welle fast ausschliesslich die Bewohnergruppe der über 80-Jährigen betraf.»

Hier sei festzuhalten, dass es sich laut Aussagen der Heimleitungen dabei keineswegs um hochmorbide Personen handelt. Das bestätigt auch die Thurgauer Curaviva-Präsidentin Marlene Schadegg.

Verträglichkeit der Impfung war gut

Die Verträglichkeit der Impfung war insgesamt gut. Laut der Studie kam es bei 13 der rund 7400 vom mobilen Impfteam Geimpften (0,18 Prozent) zu Reaktionen, die eine Arztkonsultation erforderten. Laut Hans Groth handelte sich hierbei um hohes Fieber mit Schüttelfrost, Schwächezustände, grössere Rötungen im Bereich der Injektionsstelle, hohen Blutdruck, Schwindel, Erbrechen und Kopfschmerzen. Generell habe sich ein Muster gezeigt, dass das vorwiegend jüngere Pflegepersonal (Durchschnittsalter 49 Jahre) eher zu Impfreaktionen neigte als die Bewohnerinnen und Bewohner (Durchschnittsalter 82 Jahre).

Was hat die Impfung bisher gebracht?

Die Alters- und Pflegeheime im Kanton Thurgau waren seit März bis Juli 2021 frei von neuen Covid-19-Infektionen. Und seit Mitte Februar 2021 wurden keine Covid-19-Todesfälle mehr gemeldet (Ausnahme ist ein Todesfall am 8. April in der Palliativbetreuung). Abgesehen von Einzelfällen gab es laut der Studie keine weiteren Infektionen. Dies führt Hans Groth einerseits auf die Impfung, anderseits auf die Schutzmassnahmen wie Maske, Desinfektion, Abstand usw. zurück.

Grundsätzlich sei auch das Feedback der Heimleitungen zur mobilen Impfaktion überaus positiv. «Die Aktion wurde als sehr wichtig, hilfreich und mitentscheidend für die gezielten Erfolge der Pandemie angesehen», heiss es in der Studie.

«Der Wunsch, rechtzeitig eine Booster-Impfung durch ein mobiles Team durchzuführen, wurde klar gewünscht und wird als notwendig erachtet.»

Zum Zeitpunkt der Studie waren 81,7 Prozent der befragten Bewohnerinnen und Bewohner zweimal geimpft; mittlerweile sind es zirka 90 Prozent. Bei den Mitarbeitenden waren 52,9 Prozent geimpft; inzwischen sind es zirka 70 bis 80 Prozent. Den Vorwurf, das Personal lasse sich nur widerwillig impfen, lässt Marlene Schadegg nicht gelten. «Warum darf das Personal nicht ein Abbild der Gesellschaft sein?», stellte sie fragend in den Raum, und fügte hinzu: «Fakt ist – die Impfung hat sehr viel genützt.»