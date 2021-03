Coronamassnahmen Ohne Abstand, ohne Masken: Wieso mündige Bürger für Weinfelder Kundgebung trotzdem ungeschoren davonkommen Der Frauenfelder Rechtsanwalt und SVP-Kantonsrat Hermann Lei rät zur Einsprache gegen den «bundesrätlichen Corona-Straf-Irrsinn». Die Demo-Organisatorin Rosemarie Leu hat gar keinen Grund dazu. Thomas Wunderlin 19.03.2021, 05.20 Uhr

Am 1. März fand in Weinfelden eine Kundgebung der Mündigen Bürger Thurgau gegen die Coronamassnahmen statt. Bild: Andrea Stalder

Ohne Abstand und Masken demonstrierten am 1. März in Weinfelden rund 80 Männer und Frauen gegen die Coronaschutzmassnahmen des Bundes. Die Kantonspolizei Thurgau griff nicht ein, weil es unverhältnismässig gewesen wäre, wie Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei, anschliessend gegenüber dieser Zeitung sagte. Aber: «Die Veranstalterin wird zur Anzeige gebracht.»

Aufgerufen zur Kundgebung hatte Rosemarie Leu, Mitbegründerin der Gruppierung Mündige Bürger Thurgau. Sie wandte sich an den Frauenfelder Anwalt und SVP-Kantonsrat Hermann Lei.

Dessen Empfehlung, die er selber in der «Schweizerzeit» veröffentlichte, lautet: «Coronastraftäter» sollten sich gegen den «bundesrätlichen Corona-Straf-Irrsinn» wehren und Einsprache machen. In der Covid-19-Verordnung besondere Lage ortet Lei «absurde Strafbestimmungen» wie «Sitzpflicht in der Bar». Unklar sei auch, was «zivilgesellschaftliche Kundgebung» bedeute. Lei folgert:

Hermann Lei, Anwalt und SVP-Kantonsrat. Bild: Reto Martin

«Der bundesrätliche Strafkatalog ist ein Sinnbild seiner sonstigen Coronapolitik. Das müssen wir uns nicht bieten lassen.»

Leu brauchte schliesslich Leis Rat nicht. Sie versichert, keine Anzeige erhalten zu haben. Polizeisprecher Graf bestätigt nun auf Anfrage:

Matthias Graf, Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

«Weil seitens der Stadt keine Bewilligung mit Auflagen für die Veranstalterin vorlag, waren die Voraussetzungen für eine Verzeigung nicht gegeben.»

Tatsächlich verlangt die Stadt Weinfelden für politische Kundgebungen keine Bewilligung – im Unterschied zu Frauenfeld, wo Leu eine Bewilligung für eine Kundgebung am 10. März vor der Grossratssitzung erhielt.

Für die Kundgebung vom 17. Februar am selben Ort hatte sie keine Bewilligung eingeholt. Sie wurde danach vom Leiter des Amts für Sicherheit der Stadt Frauenfeld gebeten, beim nächsten Mal eine solche vorgängig einzuholen.

Weinfelden: Verbieten kann man Kundgebungen auch nicht

Weinfelden stellte bislang grundsätzlich keine Bewilligungen für politische Kundgebungen aus, falls dafür keine verkehrstechnischen Einschränkungen in Kauf genommen werden mussten, erklärt Silvan Frischknecht, Leiter des Amts für Sicherheit der Stadt Weinfelden. Der Grund:

«Aufgrund der Grundrechte sehen wir keine klaren gesetzlichen Bestimmungen, um politische Kundgebungen nicht zu bewilligen, sofern sie nicht gegen Recht und Ordnung verstossen.»

Silvan Frischknecht, Leiter des Amts für Sicherheit der Stadt Weinfelden. Bild: Mario Gaccioli

Für Kundgebungen gelte, dass die Teilnehmer die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten hätten. Zurzeit müssten sie beispielsweise bei politischen Veranstaltungen auf jeden Fall Schutzmasken tragen.

Die während der Pandemie häufig wechselnden Bestimmungen machen eine Bewilligungserteilung gemäss Frischknecht «so oder so schwierig». Da sich die Veranstalter dann auf eine Bewilligung stützten, die unter Umständen bereits wieder überholt sei.

Rosemarie Leu, Mündige Bürger Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Sie habe sich vor der Kundgebung bei der Stadt Weinfelden erkundigt, sagt Rosemarie Leu: «Ich wollte wirklich wissen, wie die Rechtslage ist.» Sie habe dann zu Beginn der Kundgebung «durchs Mikrofon gesagt, dass wir uns ans Schutzkonzept des Bundes halten». Sie könne nicht selber jeden Teilnehmer kontrollieren:

«Die Polizei müsste durch die Reihen gehen und jeden büssen, von dem sie meint, er halte das Konzept nicht ein.»

Leu ist es ein Anliegen, den Behörden in Weinfelden und Frauenfeld und der Kantonspolizei für die bisher gute Zusammenarbeit zu danken. Die Polizei habe «stets verhältnismässig und mit Augenmass reagiert».

Frauenfeld verlangt eine Bewilligung für Kundgebungen «wegen des gesteigerten Gemeingebrauchs», erklärt Cornelia Trefzer, Leiterin der Kommunikation:

«Zudem sind wir als Kantonshauptstadt mehr von solchen Gesuchen tangiert als andere Gemeinden im Kanton.»

Wie oft gegen Bussen aufgrund der Covid-19-Verordnung besondere Lage Einsprache erhoben wurde, ist nicht bekannt. Die Kantonspolizei Thurgau hat jedenfalls seit dem 1. Februar 188 derartige Bussen im Gesamtbetrag von 15'450 Franken erlassen.

77 Bussen für unzulässige Veranstaltungen

Laut Polizeisprecher Graf betrafen 77 die «Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung», was gemäss Bundesrat 100 Franken kostet. Ebenfalls 77 Bussen gab es für die Teilnahme an einer Veranstaltung im öffentlichen Raum mit mehr als der zulässigen Teilnehmerzahl, wofür 50 Franken fällig sind.

29 Bussen zu 100 Franken wurden für das «unbefugte Nichttragen einer Gesichtsmaske» im öffentlichen Verkehr oder auf Märkten verschickt. Für die «Durchführung einer unzulässigen privaten Veranstaltung» wurden fünf Mal 200 Franken verlangt.

Das «unbefugte Nichttragen einer Gesichtsmaske an einer politischen oder zivilgesellschaftlichen Kundgebung» würde 100 Franken kosten. Verhängt wurde eine solche Busse im Thurgau seit dem 1. Februar nicht.