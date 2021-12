Coronakonform Freudig, froh und furchtlos: Was die Betreiberin und Gäste von der 3G-Regel am Glühweinstand in Frauenfeld halten Hanspeter HP Maiers Glühweinstand ist seit wenigen Wochen wieder am Frauenfelder Schlossberg anzutreffen. Dort zählt selbst draussen die 3G-Regel. Davon sind allerdings nicht alle begeistert. Christof Lampart Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

3G im Freien: Glühwein am Schlossberg bekommen nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Bild: Andrea Stalder

Eigentlich ist am Samstagabend alles so, wie man es als Gast gerne hat: Man steht nicht lange an, bis man den Glühwein in seinen Händen hält. Und ein Sitzplatz ist auch schnell gefunden. Ein Gedränge, wie es in vorpandemischer Zeit oft gang und gäbe war, ist passé. Zur Freude der Gäste, zum Leidwesen von Gina Maier. «Es sind dieses Jahr schon weniger Gäste hier», bemerkt die Gastgeberin lakonisch.

Zwar geht gefühlt ständig ein Getränk über den Tresen, aber was dem Laien ein ganz ordentlicher Umsatz zu sein scheint, ist der erfahrenen Schaustellerin kaum ein Lächeln wert. Maier sagt:

Gina Maier, Glühweinstandbetreiberin. Bild: Andrea Stalder

«Natürlich bin ich froh, dass wir wieder an unserem alten Platz unserem Geschäft nachgehen können.»

Aber Corona setze schon zu. Mit den Kontrollen und Regelungen habe sie sich abgefunden. «Aber viele Gäste, die sonst immer gekommen sind, meiden Menschenansammlungen trotz Impfung, trotz Booster, und allen anderen Vorschriften», meint sie.

Lob für die strikten Kontrollen

Nicht zu den Ängstlichen gehört der zehn Monate alte Jacky. Die Englische Bulldogge ist in Begleitung ihres Herrchens Michele Renner aus Bazenheid angereist und der Blickfang schlechthin für viele Glühweinfans. Nicht, dass der Vierbeiner sich einen Wein zu Gemüte führt, aber den weihnachtlichen Pullover, den das Tier am Leibe trägt, zieht die Aufmerksamkeit vieler an. «Ich hatte früher hier beruflich viel zu tun und kenne deshalb den Stand. Ich komme regelmässig, weil es gemütlich und wunderschön ist», sagt Renner. Angst wegen des Virus hat er nicht: «Ich bin geimpft, mir geht es gut.»

Haben keine Angst: Michele Renner und Dagmar Wohlwend mit Jacky. Bild: Andrea Stalder

Renners Kollegin Dagmar Wohlwend ist aus dem «Ländle», genauer gesagt: aus Gamprin, gekommen. «Hier fühlt man sich wohl und das Gedränge ist nicht zu dicht», sagt sie. Dass die 3G-Kontrollen strikt gehandhabt werden, ist ganz in ihrem Sinn. «Ich habe meine Booster-Impfung schon erhalten und finde es sehr sinnvoll, wenn man weiter impft. Denn nur dann können wir Anlässe wie diesen wieder freudig und ohne Ängste und Hintergedanken geniessen», erklärt sie weiter.

Geniessen nach der Genesung

Freuen tut sich auch Laura aus Frauenfeld, die vor kurzem eine Corona-Ansteckung überstanden hat: «Jetzt kann ich wieder das Leben in vollen Zügen geniessen. Dazu gehört für mich auch der jährliche Besuch dieses Glühweinstandes», sagt sie. Stefan aus Rickenbach ZH pflichtet ihr bei, stört sich aber daran, dass man sich draussen an 3G-Vorschriften halten muss. Er meint:

«In einem Restaurant finde ich 3G absolut in Ordnung. Aber hier ist man an der frischen Luft – da finde ich es weniger sinnvoll.»

Sinnvoll findet er hingegen, dass es so einen Glühweinstand wie jenen am Schlossberg gibt. «Ich bin zum ersten Mal hier, liebe aber Weihnachtsmärkte – und dazu gehören nun auch einmal Glühweinstände wie dieser, wo man sich gemütlich im Advent mit Freunden treffen kann.»

Stefan und Laura geniessen einen Glühwein. Andrea Stalder

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen