Coronainfiziertes Mädchen drückt in Frauenfeld die Schulbank und befindet sich jetzt in Selbstisolation +++ Schulbehörde reagiert mit Elternbrief und Leitfaden

«Es hat sich gezeigt, wie sinnhaft dieser Beruf ist»: Coronakrise poliert Image der Lehrer auf – Pädagogische Hochschule Thurgau verzeichnet hohe Anmeldezahlen

Wegen der Coronakrise dürfte der Lehrerberuf an Attraktivität gewinnen. Das tönt eine Arbeitsgruppe in einem Papier an. Die PHTG registriert in diesem Jahr viele Anmeldungen – in einem Studiengang sind die Zahlen sogar Rekordhoch.