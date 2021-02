Coronaimpfungen

Laut dem Präsidenten der Ärztegesellschaft Thurgau legen die Arztpraxen 87 Franken pro geimpfte Person drauf. «Das Impfen der Bevölkerung ist ein Auftrag der Kantone. Auch in den Impfzentren entstehen Zusatzkosten, die der Kanton übernimmt», sagt Alex Steinacher. Er will in dieser Sache auf den Thurgauer Gesundheitsdirektor, Regierungsrat Urs Martin, zugehen. Für die Bevölkerung ist die Impfung kostenlos.

Hans Suter 24.02.2021, 17.50 Uhr