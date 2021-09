Coronaimpfung Krankenkassen zahlen weniger: Thurgau bietet Hausärzten und Apotheken trotzdem 40 Franken pro Covid-19-Impfung Die Krankenversicherer sind nicht bereit, die geltende Pauschale von 24.50 Franken pro Corona-Impfakt zu verlängern. Ab 1. Oktober sollen Hausärzte und Apotheken nur noch 16.50 Franken pro Impfung erhalten – was als nicht kostendeckend gilt. Die Thurgauer Regierung sieht den fairen Tarif bei 40 Franken – und bezahlt die Differenz. Hans Suter Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.20 Uhr

Nach Auffassung der GDK ist eine Impfpauschale von 16.50 Franken für die Arztpraxen nicht kostendeckend. Bild: Alex Spichale/LTA

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und die Einkaufsgemeinschaften der Versicherer hatten sich zunächst bis Mitte Jahr und dann bis Ende September 2021 auf die geltende Pauschale von 24.50 Franken geeinigt. Auf eine Verlängerung bis Ende Jahr konnten sich die Tarifvertragspartner aber nicht einigen, wie die GDK mitteilt. Ab Anfang Oktober kommt deshalb ein Tarif von 16.50 Franken zur Anwendung. «Diese Vergütung ist nicht kostendeckend und dürfte viele Arztpraxen zum Ausstieg aus der Impfkampagne bewegen», befürchtet die GDK.

Das umfasst die Impfpauschale Mit der Impfpauschale sind alle Grundleistungen im Zusammenhang mit der Impfung abgegolten. Sie umfassen die Information zur Impfung, die Überprüfung des Impfstatus, Impfanamnese und Kontraindikationen, die Einholung des Einverständnisses, die Verabreichung der Impfung, die Ausstellung der Impfbescheinigung, die Dokumentation und die 15 Minuten dauernde Überwachung nach der Impfung.

Deshalb empfiehlt der Vorstand der GDK den Kantonen, die Differenz von acht Franken zu decken. Er begründet:

«Der finanzielle Aufwand für die Zusatzfinanzierung muss den gesamtwirtschaftlichen Kosten gegenübergestellt werden.»

Denn die Arztpraxen seien und bleiben ein wichtiger Pfeiler dieser Kampagne. Der Entscheid obliegt den einzelnen Kantonen.

Thurgau: Bereits im April auf 40 Franken erhöht

Der Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau: Regierungsrat Urs Martin. Bild: Andrea Tina Stalder

Viele Kantone sehen schon heute einen höheren Tarif für Impfungen in Arztpraxen vor. «Das zeigt, dass auch die geltende Pauschale von 24.50 Franken die Kosten nicht zu decken vermag», heisst es bei der GDK. Die Thurgauer Regierung teilt diese Auffassung. «Die Vollkosten einer Impfung in den kantonalen Impfzentren des Kantons Thurgau belaufen sich auf Basis der Zahlen der Monate Januar bis März 2021 auf rund 40 Franken», kam die Regierung damals zum Schluss. Für den Kanton sei es zudem unerheblich, ob er die Auffinanzierung an die Impfzentren oder an impfende Arztpraxen oder Apotheken entrichtet.

Im Sinne der Gleichbehandlung aller Impfenden hat der Regierungsrat im April entschieden, dass auch Arztpraxen und Apotheken insgesamt 40 Franken pro Impfakt erhalten. Für das Impfzentrum Weinfelden besteht eine separate Leistungsvereinbarung mit dem privaten Anbieter Hirslanden AG. Der Impfstoff selber wird vom Bund zur Verfügung gestellt und finanziert.

Haltung der Regierung bleibt unverändert

Wie geht es weiter? «Der Regierungsrat hat Ende August beschlossen, die Auffinanzierung für Impfungen gegen Covid-19 in Arztpraxen und Apotheken bis am 30. November 2021 zu verlängern», sagt Mediensprecher Thomas Walliser Keel auf Anfrage.

«Somit erhalten diese weiterhin einen Tarif von 40 statt 24.50 Franken pro verabreichter Impfdosis.»

Wie es Ende November weitergeht, ist zurzeit offen.

Im Thurgau impfen derzeit knapp zehn Arztpraxen

Alex Steinacher, Hausarzt in Müllheim und Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau. Bild: Kevin Roth

Nachdem die Thurgauer Ärztegesellschaft Anfang Jahr vehement für das Impfen in den Arztpraxen kämpfte, hat sich die Situation in das Gegenteil gekehrt. Nach anfänglich rund 100 Arztpraxen bieten im Thurgau derzeit nur noch knapp zehn die Corona-Impfung an. «Das hängt damit zusammen, dass der Impfstoff bis vor kurzem nur in Zehnerampullen und nur in grosser Menge bestellbar war», erklärt Alex Steinacher auf Anfrage. «Das ist auch für grössere Praxen zu viel», ergänzt der Hausarzt und Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau. Im Konsens seien das Impfzentrum Weinfelden und der Impfbus gute Alternativen.

Eine Ampulle reicht für zehn bis elf Impfungen. Bild: Ted S. Warren/AP

«Die Situation dürfte sich aber ändern, wenn die Auffrischimpfung zum Thema wird», sagt Steinacher. Er rechnet fest damit, dass die Auffrischungsimpfung kommen wird. «Das dürfte nur eine Frage der Zeit sein, andere Nationen bieten die dritte Impfung schon an.»

Arztpraxen stehen vor einem Meilenstein

Alex Steinacher sieht gar einen Meilenstein auf die Arztpraxen zukommen. «Seit etwa einer Woche ist eine minimale Bestellmenge von 20 Dosen möglich.» Bei der aktuellen Nachfrage sei das für die meisten Arztpraxen wegen der Haltbarkeit aber immer noch heikel. Beim verwendeten Impfstoff handelt es sich um Moderna. Während eine angebrochene Ampulle innert weniger Stunden verimpft werden muss, lassen sich ungeöffnete Ampullen 30 Tage in einem handelsüblichen Kühlschrank aufbewahren.

Wann das Impfzentrum Weinfelden dereinst geschlossen und die Covid-19-Impfung nur noch von Arztpraxen und Apotheken angeboten wird, ist laut Thomas Walliser Keel noch völlig unklar und hänge von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie und der Grösse der zur Verfügung stehenden Impfstoffeinheiten.

Wie lange das Impfzentrum Weinfelden noch benötigt wird, ist derzeit völlig offen. Bild: Andrea Stalder