Coronafall in einer Frauenfelder Bar - Kanton schickt Mitarbeiter in Quarantäne Am Samstagabend war im Frauenfelder «Peggy O‘Neill‘s» ein Mann zu Gast, der das Coronavirus in sich trug. Das erfuhr er allerdings erst Tage später. Weil Ansteckungen im Lokal nicht ausgeschlossen werden können, musste der Barbetreiber alle Gäste informieren. Quarantäne gilt bislang aber nur für die Mitarbeiter, dem am besagten Abend gearbeitet haben. Sebastian Keller 14.08.2020, 05.20 Uhr

Das «Peggy's» ist nicht nur an der Bechtelisnacht gut besucht. Donato Caspari, 15. Januar 2018

Gäste, die am vergangenen Samstagabend im Frauenfelder «Peggy O‘Neill‘s» ein Bier oder Cocktail genossen, haben am Donnerstag vom Lokal eine E-Mail bekommen. Darin werden sie informiert, dass sie gleichzeitig mit einem Coronainfizierten in der Bar waren. Das bestätigt Geschäftsführer Christian Tanner auf Anfrage dieser Zeitung.

«Mit dieser E-Mail müssen wir die Gäste sensibilisieren.»

Den Auftrag dafür habe ihm der Kantonsärztliche Dienst erteilt, von dem er auch eine Vorlage erhalten hat. Tanner betont: Alleine deswegen müsse sich noch kein Gast in Selbstisolation oder Quarantäne begeben. «Ausser natürlich jemand hat Symptome», sagt er. Dann gelte es, den vorgegebenen Weg der Behörden zu befolgen.

«Wir bitten unsere Gäste einfach, ihren Gesundheitszustand sorgfältig zu überwachen.»

Das «Peggy’s», wie es die Frauenfelder nennen, ist ein Lokal im Bermudadreieck. Die Holzeinrichtung verströmt irischen Charme, die Bierkarte ist länger als der Wunschzettel eines anspruchsvollen Kindes. Dartpfeile fliegen durch die Luft.

Barmitarbeiter sind in Quarantäne

Aufgrund des Coronaschutzkonzeptes dürfen gleichzeitig maximal 300 Personen im Lokal sein. Ausgereizt werde das bewusst nicht, wie der Geschäftsführer sagt. Am Samstagabend waren zur fraglichen Zeit rund 230 Personen da, schätzt er. Der infizierte Mann weilte zwischen 22.30 Uhr bis zum Zapfenstreich im Lokal. Tanner erklärt:

«Er bekam am Dienstag einen positiven Coronabescheid.»

So viel er wisse, habe sich der Mann am Samstagabend weder krank gefühlt noch habe er Symptome ausgewiesen. Tanner geht nicht davon aus, dass es zu vielen Ansteckungen gekommen ist: «Ausser mit seinen Kollegen hatte der Gast kaum mit anderen Gästen längere Zeit direkten Kontakt.»

Die «Peggy’s» Mitarbeiter, die am Samstagabend gearbeitet haben, wurden vom Kantonsärztliche Dienst in Quarantäne geschickt. «Es geht allen gut und niemand zeigt bisher Symptome.» Es würden aber noch Tests gemacht. In den nächsten Tagen zapfen andere Teammitglieder das Bier. Das «Peggy’s» wurde zudem einer zusätzlichen Reinigung unterzogen und desinfiziert.

Die richtigen E-Mail-Adressen sind vorhanden

Sein Lokal sei in der Lage, alle Gäste zu informieren, sagt Tanner. Denn: Sie müssen sich vor dem Besuch auf der Website mit Name und weiteren Angaben registrieren. Dann erhalten sie per E-Mail einen QR-Code, den sie beim Eingang scannen müssen. «Deshalb haben wir Gewissheit, dass die E-Mail-Adresse funktioniert.» Am Wochenende sind Türsteher am Eingang.

Was sagt Tanner zur Ausweispflicht, die ab Freitag für Bars und Clubs gilt? «Das macht es sicher nicht einfacher.» Doch sie lasse sich in das bisherige System integrieren: Wer sich nicht vorgängig registriert, der kann beim Eingang einen Zettel ausfüllen. «Und dann kontrollieren wir halt auch den Ausweis.» Christian Tanner ist es wichtig, dass keine Panik ausbricht. Er sei auch froh, dass sein Lokal weiterhin – mit Schutzmassnahmen – geöffnet sein darf. «Corona hat unser Leben schon zu fest im Griff, da braucht es ein Stück Normalität.»

Gastropräsident findet Ausweispflicht nicht gut

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, ist Wirt der Balterswiler «Krone». Bild: Reto Martin

Ruedi Bartel wirtet in der «Krone» Balterswil und präsidiert Gastro Thurgau. Die Ausweispflicht für Bars findet er «än Seich». Bei Clubs sei es verständlich. Eine Ausdehnung auf alle Gastrobetriebe wäre «fatal». Die Branche leide ohnehin. Dass Grossveranstaltungen erst ab Oktober wieder erlaubt sind, missfällt Bartel. «Im September sind jeweils noch viele Anlässe», sagt er. Anlässe eben auch, wo Caterer gefragt sind.