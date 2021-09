Corona «Zurzeit die beste Lösung»: IHK Thurgau bewertet Zertifikat positiv Laut der Industrie- und Handelskammer bewährt sich das Covid-Zertifikat. Es mache viele Situationen des alltäglichen Lebens einfacher und sicherer. 22.09.2021, 05.10 Uhr

Die IHK Thurgau begrüsst die Möglichkeit für den Einsatz des Zertifikats am Arbeitsplatz. Bild: Pierre Albouy / KEYSTONE

Die Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK) stellt fest, dass die Ausweitung des Zertifikats auf Bars und Restaurants sowie Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetriebe und Veranstaltungen im Innenbereich von der Bevölkerung sehr gut akzeptiert wird. «Mit dem unbeschränkten Zugang zu einer Impfung wird die Impfquote weiter steigen», schreibt die IHK in einer Mitteilung. Um einer zwischenzeitlichen Überlastung des Gesundheitssystems entgegenzuwirken, sei der befristete Einsatz eines Zertifikats zurzeit die beste Lösung.

Als Verband der grossen Thurgauer Arbeitgeber begrüsst die IHK die Möglichkeit für den Einsatz des Zertifikats am Arbeitsplatz. «Mit dem Zertifikat können bestehende Schutzkonzepte weiter verbessert werden und Arbeitnehmende können weitestgehend ohne Restriktionen ihrer Arbeit nachgehen», sagt IHK-Direktor Jérôme Müggler. Letztlich sei es im Interesse aller Beteiligten, dass man wieder erfolgreich wirtschaften und so auch Arbeitsplätze im Thurgau sichern könne.

Jérôme Müggler, Direktor IHK Thurgau. Bild: PD

Die IHK Thurgau unterstützt auch die neue Regelung bei Einreisen in die Schweiz, die auf wiederholtes Testen setzt und auf Quarantänemassnahmen verzichtet. Mit der Ausnahmeregelung für Grenzgänger nehme der Bundesrat Rücksicht auf die Situation in den Grenzkantonen. «Gerade der Thurgau profitiert insbesondere von Arbeitskräften aus dem süddeutschen Raum in der produzierenden Industrie sowie in der Pflege», sagt Müggler.

Der Bundesrat hat entschieden, dass Coronatests zur Erlangung des Zertifikats ab dem 1. Oktober kostenpflichtig werden sollen. Aus Sicht der IHK Thurgau soll das Testen im Moment kostenlos bleiben, heisst es in der Mitteilung weiter. Denkbar sei für die IHK Thurgau ein befristeter sowie anzahlmässig beschränkter Zugang zu kostenfreien Tests bis zum 24. Januar 2022.

Für repetitive Tests an Schulen

Sorge bereite den Thurgauer Arbeitgebern die letzthin steigende Anzahl an Corona-Ansteckungen in den Thurgauer Schulen, schreibt die IHK weiter. Es mache Sinn, dass auch in Schulen repetitiv getestet wird. Eltern könnten direkt von einer Quarantäne betroffen sein oder müssten ihre Kinder wiederum zu Hause betreuen, sagt Jérôme Müggler. Beides führe zu einem Fehlen am Arbeitsplatz. Die IHK Thurgau begrüsse deshalb das Vorgehen des Thurgauer Regierungsrats, eine Umstellung der Teststrategie an den Schulen von den Ausbruchstestungen zu flächendeckend präventiv-repetitiven Testungen zu prüfen. (red)