CORONA ZUM TROTZ Das Schlosskino in Frauenfeld öffnet im Lockdown für einen virtuellen Kurzfilm: Der etwas verrückte Kinoleiter Mato Prosenik spielt die Hauptrolle Kinos müssen weiterhin behördlich verordnet geschlossen bleiben. Schlosskino-Leiter Mato Prosenik will aber nicht einfach Däumchen drehen und hat deshalb mit dem Filmemacher Dominik Fehr einen Film produziert, der am Sonntagabend online gestreamt wird. Die Einnahmen fliessen vollumfänglich in den Kinobetrieb. Mathias Frei 19.03.2021, 12.05 Uhr

Schlosskino-Leiter Mato Prosenik in «seinem» Kino. Bild: Andrea Stalder

«Zum Glück bin ich so verrückt.» So werde es ihm nicht langweilig, sagt Schlosskino-Leiter Mato Prosenik. Auch er muss derzeit wieder eine bittere Pille schlucken, nämlich den zweiten Kino-Lockdown innert Jahresfrist. «Seit März 2020 bin ich am Däumchen-Drehen.» Der vergangene Sommer und Herbst mit der Besucherbeschränkung habe es auch nicht besser gemacht. Es fehle derzeit die Planungssicherheit. Darf er ab April wieder öffnen? Oder erst später? Ein weiteres Problem sei, dass derzeit kaum grössere Filme in den Verleih gingen. Er sagt:

«Was nützt es, eine Bäckerei zu haben, wenn das Mehl fehlt?»

Eine Jungschauspielerin in einer etwas gfürchigen Nebenrolle. Bild: PD

Mister Schlosskino lässt sich davon aber nicht unterkriegen. An Ideen fehlt es ihm nicht. So bittet er nun diesen Sonntagabend zur Geistervorstellung. Die Einnahmen fliessen vollumfänglich in den Betrieb des Schlosskinos. Physisch bleiben die 141 Plätze im Saal des Kinos unter dem Schlossfelsen zwar leer. Aber wer ein Billett online für 5, 10 oder 15 Franken ersteht, erhält am Sonntagabend um 18 Uhr per Mail einen Link auf einen Stream auf der Videoplattform Youtube zugeschickt. Filmbeginn ist pünktlich um 19 Uhr. Gemäss Beschreibung auf der Schlosskino-Website ist kein stundenlanges Filmepos zu erwarten. Und allzu traumatisierend dürfte dieses nicht sein, denn es ist ab sechs Jahren freigegeben.

Mit 141 Tickets wäre die Geistervorstellung ausverkauft

Aktuell sind bereits rund 40 Plätze verkauft. Aufgrund des Buchungssystems ist bei 141 Tickets Schluss. Die Idee hat Prosenik vom Liberty-Cinema in Weinfelden, zu dem das Schlosskino gehört. «In Weinfelden fand bereits eine solche Geistervorstellung statt.» Dort seien 80 Billette über den virtuellen Verkaufstresen gegangen. Weil Prosenik im Schlosskino der einzige Festangestellte ist, mimt er auch den Hauptdarsteller im Film.

«Wobei ich in mehrere Rollen schlüpfe.»

Dominik Fehr, Filmemacher und Kameramann. Bild: PD

Prosenik lacht. Zum Film selber will er nicht viel verraten. Er spielt im Kino. Es gebe Überraschungen und unerwartete Auftritte von jungen Gaststars. «Vergangenen Montag waren wir am Drehen. Das war eine Gaudi.» Für die Filmproduktion zeichnet ein guter Freund Proseniks verantwortlich: der Frauenfelder Filmemacher und Kameramann Dominik Fehr. Dieser ist Mitinhaber der 2012 gegründeten Produktionsfirma Sanik Pictures und gehört zum Dozententeam der Bildschule Frauenfeld. Filme, an denen Fehr mitgearbeitet hat, standen schon bei diversen namhaften Filmfestivals in der ganzen Welt im Programm. Mato Prosenik hat den fertigen Film noch nicht gesehen. Er lasse sich am Sonntagabend überraschen.

«Dominik ist so ein verrückter Kerl wie ich. Das kann ja nur super werden.»



Der Link zum Film und zur Ticketbuchung:

www.kino-tg.ch/programm/geistervorstellung-2/