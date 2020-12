Corona «Wir haben Angst, Fehler zu machen»: Personal der Intensivstation ist am Anschlag – eine Pflegefachfrau aus Münsterlingen erzählt Coronapatienten sind viel instabiler als «normale» Patienten auf der Intensivstation. Für die Pflegefachpersonen bedeutet das mehr Aufwand – obwohl die Personaldecke dünn ist und die Bettenzahl im Thurgau erhöht wurde. Larissa Flammer 19.12.2020, 05.20 Uhr

Die Covid-19-Intensivabteilung im Zürcher Stadtspital Triemli. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Wir wollen gar nicht daran denken, dass es noch schlimmer werden könnte», sagt Anna Meier*. «Für diesen Gedanken haben wir keine Energie.» Meier ist geprüfte Pflegefachfrau Intensivpflege und arbeitet auf der Intensivpflegestation (IPS) des Kantonsspitals Münsterlingen. «Wir können nicht noch mehr leisten», sagt sie mit Blick auf die Entwicklung der Coronafallzahlen.

Coronapatienten seien extrem instabil. «Viel instabiler wie normale IPS-Patienten.» Keine Minute könne man sie alleine lassen, rund um die Uhr müsse man neben den Betten stehen, die Überwachungsgeräte im Auge behalten, bei Veränderungen sofort reagieren. «Wir können oft keine Pause machen.» Durst, Druckstellen durch die Schutzkleidung, Kopfschmerzen sind die Folge. Irgendwann droht die Konzentration nachzulassen. Meier sagt:

«Wir haben Angst, Fehler zu machen.»

Im Unterschied zu anderen Berufen geht es bei ihr um Leben und Tod.

Familie und Freizeit haben neben der Arbeit keinen Platz mehr

Die Verantwortlichen des Kantonsspitals Münsterlingen machen, was sie können, sagt Meier. Das Personal kann psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Die Räume der Intensivstation sind so aufgeteilt, dass eine Pflegefachperson auch mal kurz die Betten der Kollegin im Auge behalten kann. Zudem wurde mehr Personal geholt. «Das Hilfspersonal ist motiviert und eine wertvolle Unterstützung», sagt Meier. Doch sie seien nicht für die Intensivstation ausgebildet. Fachpersonen Intensivpflege sind sie im Team immer noch gleich viele wie vor Corona, obwohl die Anzahl Betten erhöht wurde und die Pflege der Patienten zeitaufwendiger ist.

Die Pflegefachpersonen müssen die Überwachungsgeräte im Auge behalten und jederzeit reagieren können. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einige der IPS-Pflegefachpersonen haben deshalb ihr Arbeitspensum erhöht. «Trotzdem wird man an freien Tagen oft angerufen, ob man nicht doch einspringen kann.» Teamkollegen erzählen gemäss Meier, dass sie nicht mehr gut schlafen, die Erholung bleibt auf der Strecke.

Weil die Bettenzahl auf Anordnung der Behörden innerhalb von zwei Tagen erhöht werden musste, gab es auch plötzlich einen neuen Dienstplan. Die Fachfrau sagt:

«Familie und Freizeit haben da gar keinen Platz mehr.»

Ein Teil des Teams muss Weihnachten und Neujahr arbeiten. Dass vor den Festtagen einige Menschen – auch im Umfeld von Meier – die Coronamassnahmen für übertrieben halten, die Situation in den Spitälern als nicht schlimm abtun und sagen, «Hauptsache es geht der Familie gut», mache es nicht einfacher.

Per Videochat Angehörigen Einblick ermöglichen

Auf der Intensivstation in Münsterlingen gilt ein Besuchsverbot. Weil Angehörige sehr besorgt sind, versuchen die Pflegefachpersonen täglich und die Ärzte wenigstens alle zwei Tage anzurufen und über die Situation zu berichten. Werden die Patienten beatmet, können sie nicht mehr sprechen.

Die Angehörigen fühlen sich hilflos, sagt Meier. Das Pflegepersonal zeigt ihnen auf Wunsch über Videochat, wie es auf der IPS aussieht. «Die Bilder geben ihnen Klarheit. Sie zeigen, dass wir alles tun, um Leben zu retten.» Meier sagt: «Wir versuchen, auch die Angehörigen möglichst gut zu begleiten.»

Wenn die Patienten auf die IPS kommen, sind sie meist noch ansprechbar.

«Ihre Augen drücken in dieser Situation so viel Angst aus.»

Viele erzählen von sich, das Personal baut eine Beziehung zu ihnen auf. Meier sagt: «Leider gibt es Situationen, bei denen sich der Zustand zunehmend verschlechtert und der Patient verstirbt. Damit haben wir Mühe.» Nach dem Tod bleibe wenig Zeit für eine würdevolle Betreuung. «Die Arbeit fühlt sich für uns so nicht fertig an», schildert Meier. «Wir können nicht abschliessen, keine neue Energie tanken.» Das gelte auch für die Ärztinnen und Ärzte der Intensivstation, betont Meier, die in einem interprofessionellen Team arbeitet.

Nach der Pandemie könnte sich Pflegemangel zuspitzen

Einige der Pflegefachpersonen in Münsterlingen überlegen sich ernsthaft, nach der Pandemie den Beruf zu wechseln. Sie haben die Befürchtung, dass der Personalmangel danach noch grösser wird, weil einige nach dieser Pandemie keine Kraft oder keine Lust mehr haben. «So viel gutes Personal verlässt diesen Job. Es scheitert nicht nur am Nachwuchs, sondern vor allem an der Attraktivität des Berufs», sagt Meier. Die Politik müsse dringend handeln – hätte schon vor Corona handeln müssen.

«Nach der Krise darf kein Problem wichtiger sein.»

Die Schweiz könne sich eine gute Pflege leisten, sie tue es nur nicht.

*Name geändert