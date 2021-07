Thurgau: Lange Wartezeiten für Impfungen ohne Termine

Corona Wegen langer Wartezeiten: Kanton Thurgau bietet für Impfungen ohne Anmeldung mehr Personal auf Die Nachfrage nach sogenannten Walk-in-Impfungen ist gross. Wer sich ohne Termin gegen Corona impfen lassen will, muss deutlich länger warten als Personen mit einem Termin. Grund dafür ist die Administration. Roman Scherrer 27.07.2021, 05.20 Uhr

Im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden wird die Anzahl geöffneter Impfspuren auf die Anzahl der Wartenden angepasst. Bild: Kevin Roth

Wer Glück hat, kommt sofort dran; wer Pech hat, muss lange warten. Man kann spontan hingehen, einen Termin braucht es nicht. So ist das zum Beispiel in Coiffeursalons, welche ohne Anmeldungen arbeiten. Nach dem gleichen Prinzip bietet der Kanton Thurgau seit Mitte Juli Impfungen gegen Covid-19 an. Im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden werden probeweise an vier Donnerstagabenden sogenannte Walk-in-Impfungen durchgeführt.

Zwei dieser Tage sind vergangen. Und sie waren gut besucht. Laut Miriam Hetzel vom kantonalen Informationsdienst liessen sich an beiden Donnerstagen von 16 bis 20 Uhr je rund 350 Personen ohne Voranmeldung impfen.

«Anscheinend ist eine Nachfrage nach dem Angebot vorhanden und es freut uns, dass wir dieser mit den vier Walk-in-Terminen im Impfzentrum Weinfelden nachkommen können.»

Wer sich ohne Anmeldung den Piks abholen wollte, musste je nach Tageszeit aber viel Geduld mitbringen. So dauerte es am vergangenen frühen Donnerstagabend vom Anstehen bis zum Verlassen des Impfzentrums gut eineinhalb Stunden. Vor dem Gebäude bildete sich eine lange Warteschlange. Und das Anstehen war bei 28 Grad im Schatten nicht viel angenehmer als eine Woche zuvor bei stürmisch regnerischem Wetter.

Impfung mit Termin dauert deutlich weniger lang

Vom Personal im Impfzentrum konnten die Besucher erfahren, dass sie mit einer Anmeldung bereits am Folgetag einen Termin erhalten hätten. Das sei möglich, erklärt Hetzel, aber nicht garantiert. «Wir schalten die Impftermine aufgrund der Nachfrage frei.» Jedenfalls hätten Impfwillige mit einem Termin deutlich weniger lang warten müssen. Ein angemeldeter Termin dauert laut Hetzel nämlich maximal 30 Minuten, bei der zweiten Impfung gar nur rund 15 Minuten, weil die Überwachungszeit deutlich kürzer ist. In Bezug auf die Walk-in-Impfungen räumt Hetzel ein:

«Wir waren tatsächlich etwas überrascht über die anhaltend grosse Nachfrage. Vor allem, da noch diverse andere Impfkanäle zur Verfügung stehen.»

Die Mediensprecherin verweist darauf, dass es im Thurgau in Arztpraxen, Apotheken, in Betrieben und via reguläre Termine im Impfzentrum möglich ist, ein Vakzin gegen Corona zu erhalten.

Administration dauert länger

Weshalb entstehen aber bei den Impfungen ohne Anmeldung lange Warteschlangen? An der Nachfrage alleine liegt es nicht, haben doch in den vergangenen zwei Wochen pro Tag durchschnittlich 445 Personen eine Impfung mit einem Termin erhalten. Für die Walk-in-Impfungen wird die Anzahl geöffneter Impfspuren sogar an die Zahl der Wartenden angepasst. «Wartezeiten entstehen aber in erster Linie nicht durch die Dauer der Impfung», erklärt Hetzel. Vielmehr seien es administrative Tätigkeiten wie die Überprüfung der Personendaten und das Klären von Fragen, das mehr Zeit beanspruche.

Lange Warteschlange vor dem Weinfelder Impfzentrum am letzten Donnerstag. Bild: PD

Wer sich für einen Termin registriert, übernimmt dabei auch gleich einen grossen Teil dieser administrativen Aufgaben selbst. Nur: «Die Anmeldung nach Impfterminen ist auf die Sommerferienzeit hin spürbar zurückgegangen», so Hetzel.

Mehr Personal und erneuter Hinweis

Damit die Wartezeiten an den kommenden beiden Donnerstagen nicht mehr so lang sind, prüfe man verschiedene Möglichkeiten.

«Für den nächsten Donnerstag haben wir bereits nochmals mehr Personal aufgeboten.»

Das betreffe in erster Linie die Administration. Zudem wolle man wie schon vergangene Woche in den Social-Media-Kanälen darauf hinweisen, dass lange Wartezeiten entstehen können. Das lange Anstehen sei in Rückmeldungen vereinzelt Thema gewesen, berichtet Hetzel. «Die Leute hatten aber auch Verständnis dafür, dass es mit der Administration länger dauert.» Die Rückmeldungen sollen in die weitere Planung einfliessen. Ob die Walk-in-Impfungen nach den Sommerferien weiter angeboten werden, sei aber noch nicht entschieden.