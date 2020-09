Interview «Corona war fast ein Glücksfall für die Schule»: Der Thurgauer Thomas Minder hat als oberster Schulleiter der Schweiz ein spezielles erstes Jahr hinter sich Thomas Minder ist oberster Schulleiter der Schweiz und arbeitet in Eschlikon. Er hält unser Schulsystem für ein Auslaufmodell, kocht für seine Kinder und hat ein heimliches Hobby. Enrico Kampmann 04.09.2020, 18.30 Uhr

Thomas Minder, oberster Schulleiter der Schweiz, in einem Klassenzimmer der Volksschulgemeinde Eschlikon. Bild: Reto Martin (1.September 2020)

Sie sind seit August 2019 oberster Schulleiter der Schweiz. Mit Corona war es ein sehr aussergewöhnliches erstes Amtsjahr. Was war die grösste Herausforderung?

Thomas Minder: Die Ambivalenz, in der wir uns bewegen. Wir sind mit etwas Gefährlichem konfrontiert, wovor manche grosse Angst haben, andere wiederum gar nicht. Man möchte die Menschen beruhigen, keine Panik verbreiten, gleichzeitig dennoch Seriosität vermitteln und nicht den Eindruck, man nehme das Virus auf die leichte Schulter. Es ist seit Anfang der Krise eine Gratwanderung.

Birgt Corona auch Chancen für das Schweizer Schulsystem?

Ja. Für die Entwicklung der Schule kann man fast schon von einem Glücksfall reden. Die Lage hat uns dazu gezwungen, schnell zu handeln. So wurde nicht unnötig diskutiert, aber eine massgebliche Veränderung eingeführt.

Was wird davon bleiben?

Es haben sich bereits viele Plattformen für die Kommunikation und den Datenaustausch mit den Schülern etabliert.

Wird in Zukunft mehr auf Fernunterricht gesetzt?

Es geht bei diesen Entwicklungen nicht um weniger Präsenz. Es wird auch in 25 Jahren noch Präsenzunterricht geben. Lernen ist ein sozialer Akt. Den persönlichen Austausch zwischen Lehrperson und Schüler kann kein Computerprogramm ersetzen.

Es gibt Studien, die sagen, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 30 Prozent aller herkömmlichen Berufe automatisiert werden.

Das ist uns durchaus bewusst und es wird rege diskutiert. Die Schule wie vor 100 Jahren ist ein Auslaufmodell. Der Schwerpunkt liegt momentan sehr stark auf den klassischen Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Geschichte. In Zukunft soll der Fokus mehr auf überfachliche Kompetenzen gelenkt werden: Kommunikation, Kollaboration, Selbstreflexion.

Wie wollen Sie das machen?

Heute steht der Lehrer den Grossteil der Zeit vor der Klasse und erklärt. Hin und wieder gibt es eine Gruppenarbeit, um den Unterricht etwas aufzulockern. Zukünftig wird der Fokus vermehrt auf Zusammenarbeit liegen. Ein Grundverständnis der klassischen Fächer wird unabdinglich bleiben, aber wir werden Teamfähigkeit mit Hilfe von Mathematik unterrichten.

Fallen diese Ideen auf fruchtbaren Boden?

Es ist vielen Leuten bewusst, dass es in diese Richtung gehen muss. Aber wir halten gern an Traditionen fest. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.

Sie sagten einmal: «In den Kindern steckt so viel Kreativität, und wir schaffen es doch immer wieder, diese im Keim zu ersticken.»

Jedes Kind muss lernen, manchmal zu Gunsten der Gruppe nicht im Mittelpunkt zu stehen. Dennoch glaube ich, dass man Kindern mehr Raum für ihre Talente geben muss. Der Sinn der Schule sollte sein, in den zur Verfügung stehenden elf Jahren die Talente eines Kindes zu entdecken und zu fördern, um es dann mit gestärkten Talenten und Selbstbewusstsein in die Berufswelt zu schicken. Zu oft verharren Lehrer aber in alten Mustern. Und hier nehme ich mich selbst auch an der Nase.

In der Schweiz herrscht Lehrermangel. Woran liegt das?

Der Status der Lehrpersonen ist im öffentlichen Ansehen gesunken. Auch die Löhne haben an Terrain verloren, auch wenn sie noch konkurrenzfähig sind. Zudem ist der Beruf anspruchsvoller geworden, Eltern nehmen mehr Einfluss als früher. Das ist auch gut so, bringt aber neue Herausforderungen.

Sind Eltern fordernder geworden?

Definitiv. Man muss sich heute viel mehr Gedanken machen, wie und wann man was kommuniziert. Früher wurde lediglich informiert, heute steht man immer in einem Dialog. Lehrer brauchen nebst Freude am Beruf gute Auftritts- und Kommunikationskompetenzen. Es ist viel Achtsamkeit gefragt.

Ihre Kinder gehen an jene Schule, wo Sie Schulleiter sind.

Das ist anspruchsvoll. Ich habe meinen Kindern früh mit auf den Weg gegeben, dass es für sie eine spezielle Situation ist, dass sie angefeindet werden könnten. Zudem mussten sie verstehen, dass ich auf dem Pausenplatz nicht nur für sie da bin, sondern für alle Kinder.

Und wie ist es für die Lehrer?

Den Lehrern habe ich gesagt, dass ich hinter ihnen stehe, wenn sich meine Kinder mal danebenbenehmen. Ich habe grosses Vertrauen in sie. Mit den Eltern ist es, seit ich Schulleiter bin, fast noch einfacher geworden, weil ich ihnen nicht mehr erklären muss, wer ich bin. Es kam auch zu Situationen, in denen ich leicht befangen war, weil ich die Leute zu gut kannte, dann ist ein Kollege von mir eingesprungen.

Sie arbeiten als oberster Schulleiter der Schweiz in einer kleinen Gemeinde. Warum Eschlikon?

Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob ich woanders hin will. Aber wir haben hier sehr gute Strukturen und tolle Menschen. Die Lehrer haben das Herz am rechten Fleck. Ich habe es nie geschafft, mich von diesen Beziehungen zu lösen. Deswegen bin ich hiergeblieben und habe es auch weiterhin vor.

Wenn Sie den Kanton verlassen müssten, wohin würden Sie gehen?

St.Gallen. Ich bin unter anderem im Toggenburg aufgewachsen und habe in St.Gallen studiert. Auf jeden Fall ist die Ostschweiz meine Heimat. Wo man den Säntis sieht, bin ich zu Hause.

Was war Ihr erster Traumberuf?

Ich wollte Architekt werden.

Warum ist daraus nichts geworden?

Architektur war ein überlaufenes Fach damals an der ETH, die Jobaussichten entsprechend schlecht.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

In einem handwerklichen Beruf. Es ist nicht so, als hätte ich zwei linke Hände. Aber ich bin jemand, der eher im Kopf zu Hause ist.

Mit wem würden Sie gerne einmal eine Flasche Wein trinken?

Mit Alain Berset. Ich würde gern über die Coronakrise sprechen. Der Bundesrat hat einen hervorragenden Job gemacht, vor allem in der Kommunikation. Es war in der Situation absolut unmöglich, es allen recht zu machen, aber er hat sie souverän gemeistert.

Worüber kann man mit Ihnen nicht reden?

Mit mir kann man über alles reden. Man muss mich einfach aushalten können, wenn ich leidenschaftlich werde.

Sie machen Ihre Kinder glücklich, wenn …

...ich ihnen ihr Lieblingsessen koche. Fajitas für die Jungs, Speck-Tortillas für die Tochter.

Sie kochen gerne und gut?

Sehr gerne. Aber gut? Das müssen sie meine Familie fragen, aber da sich meine Kinder meist über mein Essen freuen, kann es nicht allzu schlimm sein.

Haben Sie ein heimliches Hobby?

Ja, aber muss ich da jetzt sagen?

Bitte.

Gamen. Ich komme zwar nicht so oft dazu, aber ab und an treffe ich mich mit Freunden und wir zocken eine Runde.

Und was ist Ihr Lieblingsspiel?

Halo. Aber das schreiben Sie lieber nicht.