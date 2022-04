Facebook-Diskussion zu Corona landet vor dem Bezirksgericht

Corona «Vollpfosten»: Streit auf Facebook wegen Corona – Bezirksgericht Frauenfeld spricht Angeklagten schuldig Das Bezirksgericht Frauenfeld hat über Facebook-Kommentare zum Thema Corona verhandelt. Der Angeklagte wird der mehrfachen üblen Nachrede sowie der mehrfachen Beschimpfung beschuldigt. Doch die verbale Auseinandersetzung ging hin und her – der Verteidiger sagt: «Wird mein Mandant bestraft und die andere Person nicht, ist das ungerecht.» Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.40 Uhr

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse. Bild: Donato Caspari (25.11.2020)

Es ist eine emotionale Angelegenheit, über die letzte Woche am Bezirksgericht Frauenfeld verhandelt wird. Es geht um mehrere Facebook-Kommentare vom 17. Februar des vergangenen Jahres zu Corona. Der angeklagte 56-Jährige wird der mehrfachen üblen Nachrede sowie der mehrfachen Beschimpfung beschuldigt. Anlass für die verbale Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und einem anderen Facebook-Nutzer ist ein Post in einer privaten Facebook-Gruppe. Beteiligt sind sechs Personen. Auf eine Aussage zu Corona von einem der Nutzer schreibt der Angeklagte:

«Argumente bei Ihnen? Reinste Zeitverschwendung. Ein fremdbestimmter Coronaverharmloser, mit politischer Agenda und hetzerischen Tendenzen. Ihnen täten mal ein paar Tage Knast gut, vielleicht besinnen Sie sich dann mal zu etwas mehr Empathie.»

Der im Kommentar Angesprochene fühlte sich eines unehrenhaften Verhaltens beschuldigt, in seinem Ruf geschädigt und in seiner Ehre angegriffen. Vom Gericht auf sein Verhalten in der Facebook-Gruppe angesprochen, sagt der Angeklagte, dass dies sicher nicht gut war. Aber hinter den Äusserungen stecke eine Vorgeschichte:

«Sowohl mein Vater als auch fünf andere Personen, mit denen ich gut befreundet war, sind wegen einer Infektion mit Corona gestorben.»

Das Facebook-Logo Bild: Keystone / Matt Rourke

Die Corona-verharmlosenden Kommentare des anderen Facebook-Nutzers, wie etwa «Corona ist nur Schnupfen», hätten ihn getriggert. «Ich habe das nicht verkraftet», sagt der Angeklagte. Das Gericht wollte vom 56-Jährigen wissen, ob er die Mitglieder der Facebook-Gruppe persönlich kenne. Beim Grossteil bejaht der Angeklagte dies. Den Facebook-Nutzer, der ihn angezeigt hat, kenne er jedoch nicht.

Mehr als Ehrverletzung im Fokus

Gegenstand der Verhandlung sind insgesamt vier Facebook-Kommentare seitens des Angeklagten. Der letzte davon folgte, nachdem der andere Facebook-Nutzer die Diskussion von der Social-Media-Plattform auf die Websiten des Angeklagten verlagerte. Auf die via Google-Bewertungen erstellten Kommentare reagierte der Angeklagte, wiederum auf Facebook, wie folgt:

«Was für ein armseliges Stück Sch*****. Nun spamt er noch auf Google herum. Belästigt meine Geschäftspartner und Arbeitgeber. Mach nur weiter so, das wahre Gesicht eines Coronaverharmlosers. Auch dich finden wir und eine Anzeige ist dann sehr schnell gegen dich eingereicht. Vollpfosten.»

Die Kommentare auf seinen Websiten hat der Angeklagte bei Google gemeldet. Wie er sagt, wurden sie innert weniger Minuten entfernt. Der Verteidiger des Angeklagten fasst zusammen, dass es in diesem Prozess um mehr als Ehrverletzung geht. Sondern um die Frage:

«Wie soll man im Internet mit Coronaskeptikern umgehen?»

Facebook-Meldungen auf einem Handy. Bild: Keystone / Jenny Kane

Er greift alle Kommentare einzeln auf und spricht unter anderem davon, dass man in politischen Auseinandersetzungen nur mit grosser Zurückhaltung von einer Ehrverletzung sprechen sollte, denn es gehe nicht um Angriffe auf der persönlichen Ebene. Man müsse auch die emotionale Ebene bedenken, es geht um Erwiderungen auf unempathische Äusserungen zum Tod von Familienmitglieder und guten Freunden. Durchaus hat die andere Person seinen Mandanten provoziert, etwa mit Begriffen wie «armselig» und «bedauernswert» sowie:

«Immer wenn du denkst, primitiver geht es nicht mehr ...»

Der Angeklagte hat aber seinerseits von einer Anzeige abgesehen. Der Verteidiger plädiert für einen Freispruch seines Mandanten – auch weil die Beteiligten sich durch die gegenseitigen Wortäusserungen Gerechtigkeit verschafft haben. «Wird mein Mandant bestraft und die andere Person nicht, ist das ungerecht.» Wichtig sei auch, dass das Wort Sch***** nicht ausgeschrieben wurde und vieles heissen könnte. Sich dafür das nahe liegende Wort auszudenken, sei nicht zulässig.

Dennoch kommt es zum Schuldspruch durch das Gericht. Für Beschuldigten fallen eine Busse von 400 Franken, die Untersuchungs- und Gerichtskosten sowie eine Strafe von 2000 Franken an. Damit blieb das Strafmass des Gerichts unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, welche in der Anklageschrift die Strafe auf 4500 Franken ansetzte. Mit Grund dafür ist die Emotionalität, die der Vorfall für den Beschuldigten mit sich bringt. Auf eine Verbindung eines Strafbefehls aus dem Jahr 2020 zu einer Gesamtstrafe wird verzichtet, da die Straftat nicht gleichartig ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

