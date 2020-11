Corona verunmöglicht zwei weitere Anlässe: Wirtschaftsportal Ost muss WPO-Impuls und WPO-Unternehmeranlass auf 2021 verschieben

Am 12. November wäre am WPO-Impuls die beste Innovation der Region gekürt worden, am 24. November hätte Star-Fussballtrainer Christian Gross von seinem Erfolgsgeheimnis erzählt und verraten, was er an der Region so schätzt. Leider macht die Heftigkeit der zweiten Coronawelle dieser Planung einen Strich durch die Rechnung.

03.11.2020, 16.30 Uhr