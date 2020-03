THURGAU-TICKER: Dani Felber setzt auf Musik und positive Worte +++ Konstanzer Polizei muss Corona-Bussen ausstellen +++ Amriswiler Stadtrat geht für Sitzungen ins Pentorama Aktualisiert

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Montag, 23. März, 17:15 Uhr

Trompeter Dani Felber macht seinen Followern Mut

(meg) Der Ermatinger Musiker Dani Felber meldet sich auf Facebook und Instagram zu Wort. In einem kurzen Video wendet er sich an seine Fans: Musik und Natur täten manchmal besser als jede Medizin. Felber will ab jetzt jeden Tag ein paar positive Worte an seine Follower richten.

Montag, 23. März, 16:10 Uhr

Konstanzer Polizei greift durch

(red) Im Raum Konstanz sieht sich die Polizei gezwungen, gegen Einzelne Verfahren wegen Verstössen gegen das Infektionsschutzgesetz einzuleiten. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Die Mehrzahl der Menschen handle vernünftig. Und dennoch gebe es einzelne, «die es immer noch nicht verstanden haben, die immer noch sich selbst, andere und so die Allgemeinheit gefährden und die Verbreitung des Corona-Virus forcieren.» So mussten Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz bei ihren zahlreichen Kontrollen und Überprüfungen, auch zusammen mit den kommunalen Ordnungsdiensten und mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen insgesamt 28 Verstösse gegen das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige bringen. Davon mussten 14 Verstösse mit einem Bussgeld geahndet werden. Bei den verbleibenden sieben Verstößen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die festgestellten Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Verordnung und bestehende Allgemeinverfügungen waren vorwiegend in den Innenstädten von Konstanz und Tuttlingen zu verzeichnen. In den meisten Fällen waren es Personengruppen, die sich nicht an die vorgegebene Zahl «maximal zwei Personen im öffentlichen Raum» gehalten hatten. Aber auch nicht geschlossene Gaststätten konnten die Beamten feststellen.

Montag, 23. März, 15:44 Uhr

Amriswiler Stadtrat mit neuem Sitzungszimmer

(meg) Der Amrsiwiler Stadtrat hat auf die Corona-Situation reagiert und diskutiert seine Themen nun im Pentorama aus. Wenn mehr als sechs Personen an einer Sitzung teilnehmen müssen, findet diese im grossen Veranstaltungssaal statt, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht.

Montag, 23. März, 14:25 Uhr

Corona-Situation im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau informiert über die aktuelle Corona-Situation und die Pläne für das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld.

Das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld wird wieder in Betrieb genommen. Die Kapazität wird Stufe um Stufe hochgefahren. So sollen im Endausbau total 200 zusätzliche Betten für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. Der Abbruch des Bettenhochhauses wird bis mindestens Anfang Juli verschoben, aufgrund der Notlage ohne Kostenfolgen für den Kanton. Den ganzen Artikel finden Sie hier.

Montag, 23. März, 14:19 Uhr

Evangelisch Bischofszell verschiebt Wahlen

(red) Die Kirchgemeindeversammlung vom 28. April und der Urnengang vom 17. Mai werden verschoben. Die Kirchgemeindeversammlung hätte über die Rechnung 2019, das Budget 2020 und den Steuerfuss 2020 abstimmen sollen. Ausserdem steht ein Sanierungskredit für den Nebentrakt der Johanneskirche Bischofszell auf der Traktandenliste. Am Urnengang wären die Gesamterneuerungswahlen für die Kirchenvorsteherschaft angestanden.

Die Amtsperiode der aktuellen Kirchenvorsteherschaft wird aus Gründen der Coronavirus-Situation verlängert. Folgende Personen haben bereits ihre Kandidatur für die frei werdenden Sitze in der Kirchenvorsteherschaft bekanntgegeben: Das langjährige Behördenmitglied Thomas Friedrich als Präsident; er will das Amt von Roman Salzmann übernehmen, der nach 20-jähriger Präsidentschaft zurücktreten wird. Für die zwei vakanten Sitze kandidieren Rachel Münger, Bischofszell, und Raphael Haller, Hauptwil. Alle anderen Mitglieder kandidieren erneut. Vreni Edelmann Dietrich stellt sich für eine weitere Amtsperiode als Pflegerin zur Verfügung.

Montag, 23. März, 12:01 Uhr

Grosse Unsicherheit beim Openair Frauenfeld

«Eine Absage des Openair Frauenfeld 2020 wäre existenzell. Da geht es nicht mehr darum, ob der Gewinn grösser oder kleiner ausfällt. Sondern es geht darum, ob es uns danach noch gibt.» Joachim Bodmer vom Openair Frauenfeld meldet sich auf Instagramm mit einer Videobotschaft zu Wort. «Ich weiss es nicht», sagt er auf die Frage, ob das Festival im Sommer stattfinden kann, oder nicht. Aber im Moment sei die Ausgangslage noch klar. Es gebe noch keine Verbote für den Sommer, somit finde es, Stand jetzt, statt. Aber man müsse auch realistisch sein, es könne sein, dass die Pandemie noch länger dauere.

Montag, 23. März, 11:05 Uhr

Kariem Hussein kritisiert Magglingen für Corona-Camp

Der Thurgauer Hürden-Star Kariem Hussein versteht nicht, warum Spitzensportler versammelt in Magglingen trainieren dürfen, wenn die restliche Schweiz sich an strikte Distanzvorgaben halten muss. Dies meldet der Blick. «Das Krafttraining mache ich im Trainingszentrum meines Vaters, das momentan geschlossen ist», sagt er am Freitagabend . Eigentlich hätte der 400-Meter-Hürden-Europameister von 2014 aber die Gelegenheit, fürs Training nach Magglingen BE oder Tenero TI in eines der Nationalen Leistungszentren des Bundesamtes für Sport (Baspo) zu gehen. Dort sind unter strengen Quarantäne-Regeln weiterhin Trainings in der Isolation möglich. Doch Hussein sagt: «Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Der Bundesrat verbietet Gruppen von mehr als fünf Personen und die Athleten versammeln sich alle auf einem Haufen?» Das finde er schon nur als Zeichen nach aussen falsch.

Der Thurgauer Leichtathlet Kariem Hussein. (Bild: Reto Martin - 19.10.2018)

«Diese Aussagen treffen in keinster Weise zu», sagt Baspo-Sprecher Christoph Lauener gegenüber BLICK. «Von einer Haufenbildung kann und wird nie die Rede sein. Es sind ja ausserdem eben keine Team-, sondern Einzelsportler, wie es Kariem Hussein ja selber sagt», heisst es aus Magglingen weiter. Die Kontakte zwischen Sportlern und Baspo-Mitarbeitenden werden auf ein Minimum reduziert, Angestellte werden mit Masken und weiterem Schutzmaterial ausgerüstet. Für die Anreise ist nur das eigene Fahrzeug erlaubt.

Montag, 23. März, 8:52 Uhr

Stadt Frauenfeld setzt auf «Hebed Sorg-Paten»

(red) Mit dem Einsatz von «Hebed Sorg-Paten» setzt die Stadt Frauenfeld ein weiteres Zeichen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Die «Hebed Sorg-Paten» – alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe – sind derzeit in der Stadt unterwegs und sprechen Passanten proaktiv an, sich an die Vorgaben des Bundes zu halten. Sie erinnern die Bevölkerung an die Massnahme «Abstand halten» und dass neu Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten sind. Zudem bedienen sie ältere Menschen, die sie beim Einkaufen antreffen, mit einem Flyer der freiwillig organisierten Nachbarschaftshilfe der Stadt Frauenfeld und ermuntern sie, diese Dienstleistung künftig zu nutzen.

Ziel der «Hebed Sorg-Paten» ist es, weitere Ansteckungen durch das Coronavirus möglichst zu vermeiden und so das Gesundheitswesen zu entlasten. Der Stadtrat dankt der Bevölkerung dafür, dass sie sich an die Vorgaben des Bundes halten und zuhause zu bleiben, wenn sie alt oder krank sind.

Montag, 23. März, 8:02 Uhr

Kreuzlinger Stadtbus mit neuem Fahrplan

(red) Ab Montag, 23. März, gilt auf allen Linien des Kreuzlinger Stadtbusses der Samstagsfahrplan, wobei die Abfahrzeiten unverändert dem Wochenfahrplan entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass die Reisekette von Bahn und Postauto gewährleistet ist.

Es seien weiterhin genügend Fahrzeuge mit ausreichend Sitzplätzen im Einsatz, damit die Social Distancing-Empfehlung des Bundesrates eingehalten werden kann, teilt die Stadt Kreuzlingen mit.

901: 04:53 Uhr ab Bärenplatz Richtung Besmer

902: 05:15 Uhr ab Seepark Richtung Bärenplatz und Bahnhof Bernrain. Anschluss an die S 14 Richtung Weinfelden gewährleistet

903: 06:26 Uhr ab Ribi Richtung Bärenplatz

905: Abendbus fährt nur bis 23:03 Uhr

906: fällt aus

907: 05:47 Uhr ab Bahnhof Richtung Tägerwilen.

Bahnanschlüsse an die S14 von und nach Weinfelden sind am Bahnhof Bernrain gewährleistet. Ebenso Bahnanschlüsse an die S8 (Schaffhausen und Romanshorn) am Hauptbahnhof. An Samstagen gilt unverändert der Samstagsfahrplan. Ausnahmen sind die Linie 905, die nur noch bis 23:03 Uhr verkehrt. Die Linie 906 fällt aus. An Sonntagen gilt unverändert der Sonntagsfahrplan.

Sonntag, 22. März, 13:06 Uhr

Anzahl bestätigter Corona-Fälle steigt weiter an

(sko) Der kantonale Informationsdienst meldet am Sonntagmittag insgesamt 75 bestätigte Corona-Fälle, alleine im Kanton Thurgau.

Derweil bereiten sich die Sanitäter der Schweizer Armee unter anderem in Frauenfeld auf ihren bevorstehenden Einsatz vor. Am Sonntagmorgen sind mehrere Sanitätsfahrzeuge von der Stadtkaserne in Richtung Auenfeld in der Grossen Allmend gefahren. Die Sanitätstruppen sollen während der Corona-Krise den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen unter die Arme greifen.