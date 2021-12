Thurgau: Urnenabstimmung demokratischer als Gemeindeversammlung?

Corona Thurgauer Regierungsrat kontert Kritik aus der FDP: «Es kann sogar argumentiert werden, Urnenabstimmungen seien demokratischer» «Der Regierungsrat hat in den letzten Monaten Beschlüsse gefasst, welche die demokratischen Rechte des Volkes massiv beschränken.» Dieser Auffassung sind die FDP-Kantonsratsmitglieder Michèle Strähl und Gabriel Macedo. In einer Einfachen Anfrage wollten sie deshalb wissen, worin «die grosse Not oder die schwere Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit» für diesen Entscheid liegt. Hans Suter 1 Kommentar 30.12.2021, 15.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung? Der Regierungsrat überlässt den Entscheid erneut den Gemeindebehörden. Bild: PD

Mit Beschluss vom 28. September 2021 hat der Regierungsrat den Gemeinden die Ermächtigung eingeräumt, ihre Geschäfte dem Volk an der Urne statt an einer Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Für seine Legitimation stützt sich der Regierungsrat auf Paragraf 44 der Kantonsverfassung. Dieser sieht vor, dass der Regierungsrat bei grosser Not oder einer schweren Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit von Verfassung und Gesetz abweichen kann. Er muss dies allerdings zeitnah dem Grossen Rat vorlegen, was er auch getan hat.

Michèle Strähl (FDP, Weinfelden). Bild: PD

Für die beiden FDP-Kantonsratsmitglieder Michèle Strähl (Weinfelden) und Gabriel Macedo (Amriswil) ist es dennoch «äusserst fraglich», ob Beschlüsse gestützt auf diesen Paragrafen nach wie vor gerechtfertigt sind. Deshalb haben sie am 27. Oktober 2021 eine Einfache Anfrage mit fünf Fragen eingereicht. Am 14. Dezember hat der Regierungsrat geantwortet.

Immer noch «besondere Lage» in der Schweiz

Kantonsrat Gabriel Macedo (FDP, Amriswil). Bild: Reto Martin

Nach der Frage der Legitimation antwortet der Regierungsrat, auf Bundesebene bestehe wegen der Coronapandemie weiterhin die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz. Es bestehe jedoch trotz Einhaltung von Schutzmassnahmen die Möglichkeit, sich an einer Gemeindeversammlung mit dem Coronavirus anzustecken. Der Einfachen Anfrage sei indes zuzustimmen, dass das öffentliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in den letzten Monaten wieder Fahrt aufgenommen habe. Dies gelte jedoch nicht für die letzten paar Wochen: «Trotz Ausweitung der Zertifikatspflicht, Personenzahlbeschränkungen in Innenräumen und an Anlässen sowie ausgeweiteten Maskentragpflichten nehmen die Hospitalisationen und Todesfälle zurzeit erheblich zu», argumentiert die Regierung. Es komme auch vermehrt zu Impfdurchbrüchen; die epidemiologische Lage sei angespannt.

«Diese Lage dürfte viele Stimmberechtigte, insbesondere solche, die einer Risikogruppe für einen schweren Verlauf einer Coronaerkrankung angehören, davon abhalten, an einer Gemeindeversammlung teilzunehmen und von ihren politischen Rechten Gebrauch zu machen.» Der Regierungsrat verweist darauf, dass dies im entsprechenden Regierungsratsbeschluss ausreichend begründet worden sei.

«In jeder Hinsicht verhältnismässig»

Inwiefern aber liegt dieser Regierungsratsbeschluss im öffentlichen Interesse, und wie begründet der Regierungsrat die Verhältnismässigkeit? Das Gemeindegesetz sehe sowohl die Gemeindeversammlung als auch die Urnenabstimmung vor, heisst es in der Antwort der Regierung. Etliche Gemeinden hätten vor geraumer Zeit die Urnenabstimmung eingeführt. Deren Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten noch nie eine Verletzung demokratischer Rechte geltend gemacht. «Es kann sogar argumentiert werden, Urnenabstimmungen seien demokratischer, denn die freie Meinungsbildung und das Stimmgeheimnis können bei ihnen teilweise besser gewährleistet werden», heisst es weiter in der Antwort. Die in diesem Beschluss angeordnete Massnahme sei daher in jeder Hinsicht verhältnismässig und liege im öffentlichen Interesse:

«Sie beschneidet keine demokratischen Rechte, sondern ermöglicht es, sie auszuüben.»

Grossen Rat immer einbezogen

Weiter wollten Michèle Strähl und Gabriel Macedo wissen, wann und unter welchen Voraussetzungen der Regierungsrat von einer weiteren Anwendung von Paragraf 44 der Kantonsverfassung absehen und dem Parlament seine Befugnisse wieder einräumen werde. «Der Regierungsrat prüft bei jeder Notstandsmassnahme, ob sie der gegebenen Lage angemessen ist oder nicht. Jede Notstandsmassnahme wird umgehend dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt», heisst es in der Antwort. Der Grosse Rat sei jederzeit einbezogen und könne bei Notstandsmassnahmen im Sinne von Paragraf 44 stets entscheiden, ob die Massnahme gültig bleibt oder aufgehoben wird. Dem Grossen Rat seien keine Befugnisse entzogen worden, die ihm wieder eingeräumt werden müssten. «Im Gegenteil», schreibt der Regierungsrat, «die Zusammenarbeit zwischen dem Regierungsrat und dem Grossen Rat darf im Bereich der Coronapandemie als vorbildlich bezeichnet werden.»

«Die richtigen Schlüsse ziehen»

«Wird der Regierungsrat nach Abschluss der Pandemie sein Krisenmanagement überprüfen oder durch eine externe Stelle überprüfen lassen?», lautet die letzte der fünf Fragen der Vorstösser. Der Regierungsrat antwortet, die Führung durch die Pandemie und das damit verbundene Krisenmanagement sei vornehmlich durch den Bund erfolgt.

«Die Kantone und Gemeinden konnten zwar mit Zustimmung des Bundes zusätzliche eigene Massnahmen beschliessen, sie sind indessen weitgehend den Vorgaben des Bundes gefolgt.»

In den Augen des Regierungsrats dürfte es daher insbesondere auch Aufgabe des Bundes sein, nach Abschluss der Pandemie das Krisenmanagement insgesamt überprüfen zu lassen. Seiner Pflicht will der Regierungsrat aber auch nachkommen: «Es kann davon ausgegangen werden, dass am Ende der Pandemie auf allen Staatsebenen eine Beurteilung vorgenommen werden wird. Es liegt im Interesse jeder Organisation, aus einer Krise zu lernen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.»

1 Kommentar Christa Huber vor 29 Minuten Die Abstimmungen an der Urne sind von Haus aus um Welten demokratischer als an der Gemeindeversammlung, an denen nur ein Bruchteil der Stimmberechtigten teilnimmt. Dass hier immer die Gleichen über das Geschehen bestimmen, endet in ernsteren Fällen an der Urne regelmässig in einem Flop. Mir stinkt es auch, an diesen stundenlangen Versammlungen mit viel unqualifiziertem Geschwätz teilzunehmen. Und wenn alle Stimmberechtigten ihre bürgerlichen Pflichten ernst nehmen wollten, könnte keine Gemeinde die dafür erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Alle Kommentare anzeigen