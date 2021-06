Finanzloch wegen Corona: Thurgauer Altersheim kränkelt

Corona Thurgauer Pflegeheim kränkelt: Corona setzt auch den Finanzen zu Unsicherheit, Mehrbelastung, Tod: Die Heime waren in der Pandemie besonders gefordert. Nun kämpfen sie auch gegen die wirtschaftlichen Folgen. Etwa Unterbelegung aufgrund vieler Todesfälle strapaziert die Heimfinanzen. Silvan Meile 26.06.2021, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum Bussnang. Bild: Andrea Stalder

Das Alterszentrum im thurgauischen Bussnang braucht Geld. Corona brachte das Heim endgültig in finanzielle Schieflage. Probleme gab es in Bussnang schon vor der Pandemie, nun spitzt sich die Lage aber zu. In der Kasse fehlen rund zwei Millionen Franken, um den Heimbetrieb zu sichern. Der Blick in die Zukunft ist ungewiss.