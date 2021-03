Corona Thurgauer Hausärzte müssen Termine absagen, weil sie zu früh mit dem Impfstoff für die zweite Impfung rechneten Für den Moderna-Impfstoff, der in Arztpraxen verabreicht wird, besteht ein schweizweiter Lieferengpass. Einige Thurgauer Hausärzte spekulierten vergeblich darauf, schon diese Woche Impfdosen für die Zweitimpfung zu erhalten.

Silvan Meile 08.03.2021, 17.35 Uhr

Noch fehlt der Impfstoff: Die Spritzen für die Zweitimpfungen können die Thurgauer Hausärzte erst nächste Woche aufziehen.

Arztpraxen müssen impfwillige Patienten vertrösten. «Am Montag, 8. März, hätten Sie bei uns in der Praxis einen Termin für die zweite Impfung», schreibt ein Sirnacher Hausarzt einem Patienten. «Leider können wir diesen nicht einhalten.» Als Grund wird im Schreiben angegeben, dass sich die Lieferung des Coronaimpfstoffs voraussichtlich auf nächste Woche verzögere.



Ärztegesellschaft nimmt den Kanton in Schutz

Es gebe einige Hausarztpraxen, die aktuell Termine für die Zweitimpfung gegen das Coronavirus verschieben müssen, bestätigt Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft. Ein exaktes Datum, wann der Impfstoff für die Zweitimpfungen verfügbar ist, sei aber bewusst nie kommuniziert worden, weder vom Kanton noch von der Ärztegesellschaft. «Da muss ich auch das kantonale Amt für Gesundheit in Schutz nehmen», sagt Steinacher. Seine Empfehlung an seine Berufskollegen lautete vielmehr, den Termin für die Zweitimpfung eher kurzfristig, wenn die Verfügbarkeit definitiv feststeht, in den Hausarztpraxen abzumachen.



Doch diese Empfehlung befolgten offenbar nicht alle. Vielleicht hätten sie diese überlesen oder sie spekulierten auf den Erhalt der Impfdosen, sagt Steinacher. Deshalb müssten nun einige Hausärzte Termine ihrer Patienten verschieben. Deutlich besser sieht es für nächste Woche aus.

Kanton stellt die erwarteten Impfdosen in Aussicht

Der Moderna-Impfstoff, der in den Arztpraxen verabreicht wird, ist derzeit schweizweit knapp. Wie Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt, kann aber mit der Lieferung auf Ende dieser Woche gerechnet werden. «Sobald die verspätete Moderna-Lieferung in der Kalenderwoche 11 eintrifft, wird die Auslieferung stattfinden», sagt Miriam Hetzel, Mitarbeiterin im Informationsdienst.



Damit komme der Impfstoff noch immer zum richtigen Zeitpunkt für die Zweitimpfung, sagt Ärztepräsident Steinacher. Idealerweise müsse diese zwischen vier und sechs Wochen nach der Erstimpfung verabreicht werden. Könne sie nächste Woche gespritzt werden, geschehe dies wohl in den meisten Fällen fünf Wochen nach der Erstimpfung.



Nun bekommen andere Hausärzte die Impfstoffe

Die Planung sehe vor, dass bei genügender Verfügbarkeit die Hausärzte zusätzlichen Impfstoff erhalten, um weitere Patienten impfen zu können, sagt Martin. Ärztepräsident Steinacher hofft deshalb, dass «in naher Zukunft» noch mehr Thurgauerinnen und Thurgauer in den Arztpraxen geimpft werden können. Die Warteliste an Hausärzten, die impfen wollen, sei lang. Sobald zusätzlicher Impfstoff an die Ärztinnen und Ärzte gehen, seien nun solche an der Reihe, die bei den ersten 3000 Impfdosen nicht zum Zug kamen. Diese wurden im Februar an 30 Hausärzte im Kanton verteilt.



Auch wegen der Kosten hoffen die Hausärzte auf eine Lösung. Ende Februar beschwerten sie sich, dass die Pauschale von 16,50 Franken, die sie pro Impfung abgerechnet bekommen, alles andere als kostendeckend sei. Sie möchten deshalb mehr Geld. Steinacher sagt dazu, man habe nun einen Termin vereinbart, um sich mit dem Kanton über dieses Thema austauschen zu können.