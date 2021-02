Corona Thurgauer Chefarzt über die aktuelle Situation: «Diese Coronapandemie hat mir eines gezeigt: Voraussagen sind sehr schwierig» Die Thurgauer Kantonsspitäler haben eine dramatische Zeit hinter sich. Im November waren die Intensivstationen bis aufs letzte Bett belegt. Nun hat sich die Lage wieder entspannt. Doch die Mutationen des Coronavirus hindern die Ärzte daran, aufzuatmen. Silvan Meile 02.02.2021, 05.00 Uhr

Robert Thurnheer, Chefarzt Medizinische Klinik am Kantonsspital Münsterlingen.

Bild: Donato Caspari

An den Thurgauer Spitälern zeigt sich die Lage aufgrund der Coronapandemie wieder etwas entspannter. «Uns hilft es natürlich, wenn das öffentliche Leben verlangsamt wird», sagt Robert Thurnheer, Chefarzt der Medizinischen Klinik in Münsterlingen. «So kommen wir nicht in die Situation, dass wir gewisse Leute nicht mehr versorgen können.» Dramatischer war die Lage gegen Ende des vergangenen Jahres.

«Anfang November hatten wir die Situation, dass das letzte Intensivbett im Kanton belegt war.»

Wenn damals noch fünf Prozent mehr Coronapatienten eingeliefert worden wären, hätte nicht mehr jeder Patient einen garantierten Beatmungsplatz zur Verfügung gehabt, sagt Thurnheer. Die Spitalverantwortlichen stellten sich auf eine Triage ein.

«Wir bereiteten uns auf das Szenario vor, wenn beispielsweise nachts um drei Uhr ein Patient ankommt, der dringend einen Beatmungsplatz braucht, diese jedoch alle besetzt sind», sagt Thurnheer. Einem anderen Patienten in einer medizinisch sehr aussichtslosen Situation dann eine Beatmung abzustellen, damit ein Gerät frei wird, sei ein äusserst schwieriger Entscheid, der nicht eine Person allein fällen könne.

«Deshalb haben wir festgehalten, dass in einem solchen Fall zwingend drei Chefärzte beigezogen werden müssen.»

«Dann müsste ein gemeinsamer Entscheid nach den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften gefällt werden und sämtliche Alternativen und Verlegungsmöglichkeiten müssten über eine zentrale Leitstelle geprüft werden.» Ein solcher Fall sei aber glücklicherweise bisher nie eingetroffen.

Wirkt die Impfung auch gegen die Mutationen?

Derzeit ist man an den Thurgauer Spitälern wieder deutlich weiter weg von einem Worst-Case-Szenario. «Wenn wir jetzt einen Intensivbeatmungsplatz brauchen, bekommen wir auch einen.» Dennoch ist für Thurnheer nicht die Zeit zum Frohlocken. «Diese Coronapandemie hat mir eines gezeigt: Voraussagen sind sehr schwierig.» Das aktuell schlimmste Szenario wäre, wenn eine Mutation des Virus die Impfung wirkungslos macht.

Ein solches Horrorszenario bahnt sich aber gemäss Chefarzt Andreas Schoenenberger zumindest nicht unmittelbar an.

«Daten einer aktuellen Studie sind schon sehr eindeutig. Wer geimpft ist, hat einen eklatanten Vorteil.»

Andreas Schönenberger, Chefarzt Medizinische Klinik am Kantonsspital Münsterlingen.

Bild: Donato Caspari

Natürlich würden die bisherigen Beobachtungen noch keinen langen Zeitraum betreffen. Aber: «Es gibt bei Geimpften praktisch keine Neuinfektionen mehr, während die Kurve bei Ungeimpften weiterhin nach oben geht», sagt Schoenenberger.

«Bei den Viren, die aktuell da sind, hilft diese Impfung extrem gut.»

Ein grosser Teil des Spitalpersonals ist bereits geimpft

Bereits seien mehrere hundert Personen der Spital Thurgau AG geimpft, verrät Thurnheer. «Es sind prioritär jene, die viel Kontakt mit Patienten haben, auf der Intensivstation, dem Notfall und natürlich jenen Abteilungen, wo Covid-Patienten behandelt werden.» Ein Impfzwang bestehe aber auch für das Spitalpersonal nicht.

«Wir pflegen hier ein freiheitliches Denken und appellieren an die Verantwortung.»

Seit fast einem Jahr erschwert das Virus die Arbeit im Spital. Prozesse galt es anzupassen, Patienten mit Covid-Verdacht separat unterzubringen. Rapporte der Chirurgie und Medizin müssen in kleineren Gruppen nacheinander abgehalten werden. Ausserdem werden etwa Befunde zur Ausbildung statt am Patientenbett mit Fotos im Vortragssaal besprochen. Und bei jeder Visite von Coronapatienten muss aufwendig Schutzkleidung an- und wieder ausgezogen werden, was den zeitlichen Ablauf der täglichen Arbeit zusätzlich verlängere.

Niemand erschien aus Angst vor dem Virus nicht zur Arbeit

«Mich stimmt aber positiv, dass von Anfang an, auch als wir noch nicht sehr genau wussten, wie ansteckend dieses Virus tatsächlich ist und wir auch noch weniger Schutzausrüstungen hatten, alle Mitarbeiter sowohl in der Pflege, der Hotellerie und der Ärzteschaft immer bereit waren, zu diesen Patienten zu gehen, sie zu versorgen», sagt Thurnheer.

Das sei auch im vergangenen Frühling so gewesen, als Meldungen aus Italien eintrafen, dass auch Spitalpersonal schwer am Virus erkrankt sei. Das löste beim Pflegepersonal Angst aus. «Wir hatten aber niemanden, der nicht mehr zur Arbeit erschien.»