Coronatests: Die Thurgauer Laborkapazitäten sind am Anschlag

Corona Testen, testen, testen – die Thurgauer Laborkapazitäten sind am Anschlag In den vergangenen Wochen sind so viele Coronatests gemacht worden wie noch nie. Die Labors stehen unter Druck und gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Für die Betriebstestungen hat der Kanton ein zweites Labor an Bord geholt. Silvan Meile Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Labor-Mitarbeiter verarbeitet Coronaproben. Michael Buholzer / KEYSTONE

In den vergangenen Wochen sind die Anzahl Coronatests in die Höhe geschnellt. Das führt zu Engpässen bei den Auswertungen. Im Thurgau ist dafür in den meisten Fällen das Labor Swiss Analysis in Tägerwilen zuständig. Dieses stehe derzeit unter enormem Druck, sagte Regierungsrätin Cornelia Komposch an der letzten Grossratssitzung des auslaufenden Jahres. «Viele Probanden erhalten ihre Testresultate erst nach 36 Stunden.»

Das Labor wird mit einer regelrechten Flut an Tests konfrontiert. Um diese bewältigen zu können, werde laufend zusätzliches Personal eingestellt. Dieses arbeite in mehreren Arbeitsschichten bis zwei Uhr in der Nacht. Komposch sagt auf Anfrage:

Regierungsrätin Cornelia Komposch. Bild: Donato Caspari

«Die Labors arbeiten an der Belastungsgrenze; sie stellen Personal ein und müssen dieses erst einmal in die Prozesse einführen.»

Um dem Kapazitätsengpass entgegenzuwirken, sei ausserdem ein zusätzlicher Analyseroboter angeschafft worden.

Zweites Labor zur Entlastung

Das Tägerwiler Labor analysiert nicht nur PCR-Tests etwa aus Apotheken oder Testcentern. Auch werden täglich Betriebstestungen angeliefert. Zweimal wöchentlich geben Angestellte beteiligter Firmen freiwillig eine Spuckprobe ab. Das Poolen nehme ein Roboter im Labor vor, erklärt Stefan Jünger vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz und Armee, wo die Fäden des Betriebstestens zusammenlaufen. Das heisst: Der Roboter mischt aus vier Spucktests eine Probe. Fällt diese positiv aus, kann im Labor auf die einzelnen Spuckproben zurückgegriffen und diese separat analysiert werden.

Trotz des Poolens kommt das Tägerwiler Labor an seine Grenzen. In der vergangenen Woche sind mehr als 20'000 serielle und repetitive Tests aus Thurgauer Firmen angefallen. Damit werden die verfügbaren Kapazitäten überschritten. Um die vom Bund bezahlten Massentests weiterhin ohne Lücken durchführen zu können, muss der Kanton auf einen weiteren Partner zählen. Seit einigen Wochen werde nun ein Teil der Thurgauer Betriebstestungen in einem Labor der Frauenfelder Firma Misanto ausgewertet, sagt Stefan Jünger.

Spielraum bei der Kadenz der Betriebstestungen

Wie sich die Anzahl Tests aufgrund der aktuell gültigen verschärften Massnahmen des Bundes entwickeln, wird sich zeigen. Jünger wagt keine Prognose. Die sich anbahnende Omikron-Welle könnte die Testzahlen weiter nach oben treiben.

Wie angespannt die Situation bereits heute ist, zeigt sich beim Corona-Testcenter-Kreuzlingen. «Aufgrund der schweizweiten Überlastung der Labore können wir zurzeit keine PCR-Tests durchführen», heisst es dort auf der Website. Gemäss eines Berichts von «watson» komme das bisher für die Auswertung der PCR-Test dieses Kreuzlinger Testcenter zuständige Labor der Dr.-Risch-Gruppe schlicht nicht mehr nach.

Vorerst dürften aber die Weihnachtstage zumindest die Zahlen der Betriebstests bis Neujahr sinken lassen. Grundsätzlich sollte auch die 2G-Regel eine Entlastung bei der Anzahl Tests bringen, da die Nachfrage bei Ungeimpften sinken dürfte. Anderseits gilt in gewissen Situationen 2G plus. Dort müssen Geimpfte einen negativen Test vorweisen, falls ihr Piks länger als vier Montage her ist.

Regierungsrätin Komposch sagt, sollte es erneut zu Engpässen kommen, müsse nach Rücksprache mit dem Labor allenfalls die Kadenz der Betriebstestungen auf einen statt zwei Tests pro Woche reduziert werden. Ob dies in Betracht gezogen werden müsse, werde sich im Januar zeigen.

21'500 Tests pro Woche aus den Thurgauer Schulen Und auch an den Thurgauer Schulen wird fleissig getestet. Rund 21’500 Tests fallen dort pro Woche an. Seit Montag sind die Schülerinnen und Schüler in den Weihnachtsferien. Doch diese bringen dem Tägerwiler Labor keine Entlastung. Die Thurgauer Schulen sind an das Testprogramm der Hirslanden-Gruppe angeschlossen. Diese lassen die Tests in einem anderen Labor auswerten, weiss Stefan Jünger vom Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee. (sme)

