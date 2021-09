Bar in Diessenhofen widersetzt sich Zertifikatspflicht

Corona «Schön, wenn man sich über eine Pandemie lustig machen kann»: Bar in Diessenhofen widersetzt sich der Zertifikatspflicht Ist es ein Vorwand oder ist es real? Joe's Bar in Diessenhofen verkündet auf Facebook die Schliessung des regulären Barbetriebs. Die Räumlichkeiten sollen fortan für Selbsthilfegruppen genutzt werden. Kommentare unter dem Beitrag legen nahe, dass es sich hierbei lediglich um einen Vorwand handelt, die Zertifikatspflicht zu umgehen. Es läuft ein Verfahren. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.30 Uhr

Reden statt trinken: Joe's Bar in Diessenhofen stellt die Innenräume an Selbsthilfegruppen für Diskriminierungsopfer zur Verfügung. Bild: Urner Zeitung

Joe's Bar in Diessenhofen verkündet auf Facebook die Schliessung. Grund dafür: der «Zertifikats-Wahnsinn». Die Barräume sollen aber nicht leer bleiben. Die Betreiber haben beschlossen, die Räumlichkeiten Selbsthilfegruppen zur Verfügung zu stellen. Von Montag bis Sonntag können sich auf diese Weise Diskriminierungsopfer abends während vier Stunden an der Rathausstrasse 10 treffen.

Ein Screenshot der Ansage von Joe's Bar auf Facebook.

Der Beitrag der Bar wurde bereits fast 700 Mal geteilt. Die Kommentare legen allerdings nahe, dass die Schliessung des Barbetriebs und die Nutzung der Räumlichkeiten für Selbsthilfegruppen nur dazu dienen, die Zertifikatspflicht zu umgehen. Denn obwohl für die meisten sozialen Treffpunkte wie Kinos, Restaurants oder eben auch Bars eine Zertifikatspflicht gilt, wird bei Selbsthilfegruppen bis maximal 50 Personen eine Ausnahme gemacht. Der Facebookbeitrag definiert allerdings nicht, welche Art von Diskriminierungsopfer eingeladen sind. Die Barbetreiber möchten gegenüber dieser Zeitung keine Stellung zum Sachverhalt nehmen.

Fehlende rechtliche Grundlage

«Geniale Idee!», «Hammergeili Aktion!», «Ihr seid als Leuchtturm unterwegs» gegen Aussagen wie: «Covidioten», «Da geh ich definitiv nie hin!» und

«Schön, wenn man sich über eine Pandemie lustig machen kann, und das in einem Kanton, wo Intensivbetten ausgelastet sind.»

In den Kommentaren prallen Begeisterung und Wut aufeinander. Es gibt nebst jenen, die klare Stellung beziehen, auch Facebookuser, die sich nach der rechtlichen Grundlage erkunden.

Fatih Aslantas, Partner der Anwaltskanzlei

Forrer Lenherr Bögli & Partner Rechtsanwälte mit Standorten in Weinfelden und Rickenbach sagt gegenüber dieser Zeitung: «Falls die Bar tatsächlich Platz für private Clubs, Vereine oder eben eine Selbsthilfegruppe bietet, wäre das ein privater Anlass und das Vorgehen zulässig – Wenn Rahmenbedingungen wie etwa die Höchstzahlen eingehalten werden.» Stellt sich jedoch heraus, dass die Selbsthilfegruppe für Diskriminierungsopfer nur ein Vorwand ist und weiter eine öffentliche Bar betrieben würde und sogar Personen ohne Zertifikat Einlass gewährt würde, droht den Betreibern eine Busse. Er sagt aber:

«Bekommen die Betreiber eine Busse, dann könnten sie diese über mehrere Instanzen anfechten.»

Screenshot des Schriftstücks des Rechtsanwalts Philipp Kruse. Screenshot: Facebook

Ein Grund für eine Anfechtung ist, dass die Zertifikatspflicht in keinem vom Parlament verabschiedeten Gesetz enthalten ist, sondern nur in einer Verordnung. Somit könnte die fehlende gesetzliche Grundlage für eine Busse moniert werden. Das scheinen auch einige Facebookuser zu wissen – eifrig teilen sie ein Schriftstück des Rechtsanwalts Philipp Kruse, welches sich mit diesem Thema der gesetzlichen Grundlage befasst. Aber ob man vor Gericht mit diesem Argument Erfolg haben könnte, darüber will Aslantas nicht spekulieren.

Er will auch keine Vermutungen anstellen, ob den Besuchern von Joe's Bar eine Busse winkt. Denn es stellt sich die Frage, ob dabei «Zutritt verschaffen» im Sinne der «Covid-19-Verordnung Besondere Lage» (Artikel 28, Buchstabe h) vorliegt, wenn die Betreiber Personen ohne Zertifikat den Zugang gewähren. Mit einem Eintrag ins Strafregister müssen die Barbesitzer im Falle einer Übertretung der Covid-Verordnung vorerst nicht rechnen. Nach bisherigen Kenntnisstand ist Joe's Bar ein Einzelfall, was die potenzielle Umgehung der Zertifikatspflicht unter dem Schleier einer Selbsthilfegruppe angeht.

Artikel 28 der Covid19-Verordnung Besondere Lage. Screenshot: www.fedlex.admin.ch

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofens. Bild: PD

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofens hat vom Vorhaben der Bar via den sozialen Medien sowie durch Anrufe von Anwohnern erfahren. Für ihn ist ganz klar: Entspricht das Konzept von Joe's Bar nicht den geltenden Vorschriften, hat das Folgen. Eine Busse oder gar härtere Sanktionierungen.

Seit Herbst 2020 sind die Gemeinden für die Gastgewerbekontrollen bezüglich Einhaltung der Coronavorschriften verantwortlich. So kommt es, dass regelmässig ein Berater- und Kontrolleur Runden durch Diessenhofens Gaststätten macht. Am vergangenen Dienstagabend auch in Joe's Bar. Ob sich dabei gezeigt hat, dass das Vorhaben der Bar vorschriftenwidrig ist, ist Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Soweit der Stadtpräsident weiss, gibt es keine andere Bar in Diessenhofen, welche die gleiche Strategie wie Joe's Bar verfolgt.