Corona Patrouillen an Thurgauer Berufsschule – Sicherheitsleute kontrollieren, ob die Schüler die Schutzmassnahmen einhalten Das Berufsbildungszentrum Weinfelden hat einen Sicherheitsdienst beauftragt, die Einhaltung der Coronamassnahmen auf dem Schulareal zu überwachen. Sie melden renitentes Verhalten. Unverbesserlichen droht eine Busse.

Silvan Meile 16.02.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Sicherheitsdienst kontrolliert auf dem Gelände der Berufsschulen Weinfelden, dass die Coronamassnahmen eingehalten werden.

Bild: Kevin Roth

Der Thurgau setzt bei den Berufsschulen weiterhin auf Präsenzunterricht. Im Gegensatz zu anderen Kantonen wird die Schule wie gewohnt im Klassenzimmer statt am Computer im Fernunterricht abgehalten. Doch auf einem Schulgelände, wo täglich bis zu 900 Schüler ein- und ausgehen, sind die Sicherheitsabstände schwierig einzuhalten. In Weinfelden werden deshalb Aufpasser losgeschickt.



Sicherheitspersonal der Delta Security schauen neuerdings auf dem Areal der Berufsschule (BBZ) ganz genau hin, ob die Schutzmassnahmen eingehalten werden. Um die Lehrpersonen vom «Polizeidienst» entlasten können, habe die Geschäftsleitung des BBZ den Sicherheitsdienst beauftragt, das Tragen der Masken, die Händehygiene und den Mindestabstand von 1,5 Metern in allen Situationen auf dem Schulareal zu kontrollieren. Das geht aus einem internen Dokument der Schule hervor.



Unverbesserlichen droht eine Busse

Renitentes Verhalten werde den Lehrpersonen und der Schulleitung gemeldet, heisst es im Schreiben. Auch Bussen können ausgesprochen werden, wenn jemand die Coronamassnahmen partout nicht einhält. Dazu seien die Sicherheitsleute aber nicht befugt, sagt Willi Spring, Rektor am gewerblichen Bildungszentrum.

«Wir gehen in erster Linie den pädagogischen Weg, bei ‹schwierigen Fällen› wird die jeweilige Schulleitung eingeschaltet, die Bussen gemäss Disziplinarordnung aussprechen kann.»

Das könne sein, wenn jemand ernsthaft Widerstand gegen die Massnahmen leistet. Zuerst gebe es aber einen Verweis und allenfalls eine Meldung an den Lehrbetrieb.

Aussenstehende reklamierten beim Kanton

«Wir stehen in einem Spannungsfeld», sagt Rektor Spring. Es gelte, die Coronamassnahmen einzuhalten und gleichzeitig den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Ein Schulhaus sei aber nicht wirklich dafür gebaut, dass sämtliche Schüler problemlos immer 1,5 Meter Abstand voneinander haben. Stehen dann in einer Pause 80 Jugendliche auf dem Pausenplatz, wirkt das für Aussenstehende befremdend. Schliesslich dürfen sich derzeit privat nur fünf Personen aus zwei Haushalten gleichzeitig treffen.



Wohl weil das Gelände des Berufsbildungszentrums auch vom Bahnhof Weinfelden gut einsehbar ist, beschwerten sich offenbar Aussenstehende beim Kanton, das sie Gruppen von zusammenstehenden Schülern beobachteten. Schliesslich entschied sich die Schulleitung, die Situation von Sicherheitspersonal kontrollieren zu lassen. Spring sagt:

«Wenn wir den Präsenzunterricht in dieser Form aufrechterhalten, können die Lehrpersonen nicht auch noch die Kontrollen auf dem Gelände durchführen.»

Der Einsatz der Sicherheitsleute sei für drei Wochen geplant. Derzeit stehen drei Sicherheitsleute am Vormittag und zwei am Nachmittag im Einsatz. «Die Kosten belaufen sich auf rund 8000 Franken pro Woche.»

In Arbon büsst der Rektor

Auch am Bildungszentrum Arbon müssten immer wieder Lernende auf die Coronaregeln hingewiesen werden, sagt Rektor Felix Lengwiler. «Wer sich nicht daran hält, bekommt eine Busse. Damit zeigen wir, dass es uns ernst ist.» Ein externer Sicherheitsdienst stehe aber in Arbon nicht im Einsatz. Hier büsst hauptsächlich der Rektor persönlich. Zahlen will Lengwiler keine nennen, sagt aber, dass er «schon einige Bussen» ausgesprochen habe. Es geht um missachtete Abstandsregeln, Hygienevorschriften oder Maskentragepflicht. Je nach Situation bewege sich eine Busse um rund 20 Franken.



Beim Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld gehen die Sanktionen nicht bis zum Portemonnaie der Schüler. Auch Sicherheitsleute sind dort kein Thema. Klar müssten hie und da Schüler bezüglich Einhaltens der Massnahmen angesprochen werden, sagt Rektor René Strasser. Das geschehe aber im Rahmen der normalen Arbeit an einer Berufsschule. Im Vergleich zu Weinfelden sind die Berufsschulen in Arbon und Frauenfeld deutlich kleiner und somit übersichtlicher.