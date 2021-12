Engpass bei den Corona-Selbsttests in der Ostschweiz

Corona Noch rasch Selbsttests holen vor den Feiertagen? «Nicht verfügbar», heisst es in vielen Ostschweizer Apotheken Die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen markant gestiegen. Bei den Coronaselbsttests herrscht Lieferengpass. Kunden könnten vor leeren Regalen stehen. Die Aussagekraft dieser Tests ist aber vor allem bei Geimpften eingeschränkt. Silvan Meile Jetzt kommentieren 21.12.2021, 18.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Ullmann, Präsident Apothekerverband Thurgau, in der Passage Apotheke Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Vor dem Weihnachtsfest noch einen Selbsttest. Der Ansturm auf die Coronatestkits für Zuhause ist derzeit enorm, dazu trägt auch die neue Virusvariante Omikron bei. «Die Nachfrage ist hoch», sagt Stefan Ullmann von der Passage Apotheke in Frauenfeld. Er präsidiert den Thurgauer Apothekerverband. Ullmann sagt, er habe noch einige Tests vorrätig. Vielleicht reichen sie bis Weihnachten. In anderen Apotheken dürften die Lager aber bereits jetzt leer sein. «Es ist derzeit nicht einfach, neue Selbsttests zu bekommen», sagt Ullmann.

Erhalte sie eine Lieferung, sei diese am nächsten Tag möglicherweise bereits wieder vergriffen, sagte Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbands St.Gallen und Appenzell, gegenüber SRF. Viele Personen versuchten, auf die Selbsttests auszuweichen, weil auch die Kapazitäten der Testcenter am Anschlag seien. Doch an einigen Orten stehen die Kunden vor leeren Regalen.

Von Lieferengpässen ist auch die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose betroffen. Sie bietet ausschliesslich die Selbsttests der Firma Roche an. «Nicht verfügbar», meldet der Onlineshop. «Aktuell können wir Selbsttests von Roche nur in begrenzten Mengen nachbestellen», sagt Firmensprecherin Dominique Voser. Die Nachfrage sei in den letzten Wochen markant gestiegen, dieser Artikel aus diesen Gründen seit anfangs Dezember und wohl bis auf Weiteres «nur limitiert verfügbar».

Coronavirus Antigen-Selbsttest für zu Hause. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Thurgauer Apothekerpräsident Ullmann macht aber deutlich, dass die Selbsttests nur eine Ergänzung in der Pandemiebekämpfung seien: Ihre Bedeutung sei nicht mehr gleich gross wie im Frühling. «Die Selbsttests geben erst ab einer gewissen Virenlast an», sagt Ullmann. Gerade bei geimpften Personen, die sich trotzdem anstecken, sei die Virenlast aber deutlich tiefer und die Selbsttests dadurch nicht mehr gleich aussagekräftig. Drauf weise er seine Kunden hin. Ausserdem seien die Geimpften 1 bis 4 Tage lang ansteckend, Ungeimpfte bis 12 Tage.

«Zentral ist deshalb die Impfung», so Ullmann. «Damit können wir den effizientesten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.» Mit seinem Personal setzt er die Prioritäten derzeit auf den Booster. Rund 60 Impfungen pro Tag werden in seiner Apotheke täglich verabreicht.

«Wir sind bis Mitte Januar ausgebucht.»

Gleichzeitig ist auch die Nachfrage nach Schnell- und PCR-Tests auf «konstant hohem Niveau». Dort übersteige die Nachfrage die Kapazitäten der personellen Ressourcen seiner Apotheke.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen