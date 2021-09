Corona Nach Polizeieinsatz beim Impfbus: Der Kanton schirmt Impfwillige von den Impfgegnern ab Auch in Horn wollen Demonstranten die Leute von der Corona-Impfung abhalten. Dennoch ist der Andrang auf den spontanen Piks gross. «Die sollen doch behaupten, was sie wollen», sagt eine Frau und geht ungläubig an den Demonstranten vorbei. Silvan Meile Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.20 Uhr

Impfgegner beim Impfbus in Horn. Bild: Tobias Garcia

«Ich möchte Leben retten», sagt der Mann im Pensionsalter, der sich mit leicht englischem Akzent als Peter vorstellt. Peter steht auf dem Trottoir vor dem Seniorenzentrum in Horn. Hier macht am Montagabend der Impfbus des Kantons Halt. Bereits um 16.10 Uhr, zehn Minuten nach dem Start, warten 50 Personen, um ohne Anmeldung eine Corona-Impfung zu erhalten. Peter versucht zusammen mit knapp einem Dutzend Mitstreitern in seinem Alter vergeblich, die Leute von der Spritze fernzuhalten.

Beim Impfbus treffen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite bietet hier Personal des Kantons der Bevölkerung eine spontane und unkomplizierte Impfung gegen das Covid-19-Virus an. Auf dem Weg dahin streckt die Gruppe um Peter den Passanten Transparente mit der Aufschrift «Ich sage Nein zur Covid-Impfung» entgegen. Die Impfung mache das Immunsystem kaputt, sei verantwortlich für Fehlgeburten, sagen sie. Die Pandemie sei nicht mehr als eine Grippe und gesteuert. Die Mächtigsten dieser Welt würden viel Geld mit denen verdienen, sagt Peter und zeigt in Richtung Hintereingang des Seniorenzentrums, wo sich die Leute für die Spontanimpfung einreihen.

«Die sollen doch behaupten, was sie wollen», sagt hingegen eine Frau und geht ungläubig an den Demonstranten vorbei.



170 Impfungen in Aadorf

Die Impfgegner begleiten den Impfbus auf seiner Tour durch den Thurgau. An seiner ersten Station, vergangenen Donnerstag in Diessenhofen, kam es zu einem Vorfall: Die Demonstranten traten so nahe ans Zelt, in welchem vor dem Bus die Impfungen verabreicht wurden, dass sich die Mitarbeiter belästigt und bedrängt fühlten. Zu einem Wortgefecht kam offenbar noch eine kleine Rangelei, sodass zwei Kantonspolizisten in Zivil herbeigerufen wurden, die sich in der Nähe bereithielten. Zurückgeblieben sind Ermittlungen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Auch in Horn ist die Kantonspolizei in der Nähe, hält sich aber um die Ecke beim Gemeindehaus dezent zurück.



Vor dem Hintereingang des Seniorenzentrums bildet sich schon am frühen Abend eine Warteschlange. Bild: Tobias Garcia

Aufgrund des Vorfalls in Diessenhofen haben die Verantwortlichen reagiert. Wenn immer möglich finden diese mobilen Impfungen nun in Gebäuden statt, um auf Abstand zu den Demonstranten zu gehen. Dadurch könne das Personal besser geschützt werden, sagt Karin Frischknecht, Leiterin des Thurgauer Gesundheitsamts. Bereits beim zweiten Stopp in Aadorf am Freitag wurden die Spritzen im Gemeindehaus angesetzt statt in den Zelten neben dem Bus. Die Nachfrage war mit 170 Personen enorm. Frischknecht sagt:

«Unser Team ist eine Stunde länger geblieben, hat extra noch mehr Impfstoff besorgt.»

Impfwillige und Mitarbeiter werden abgeschirmt

In Horn finden die Impfungen nun ebenfalls hinter Mauern statt. Die Leute warten auf dem Hinterhof des Seniorenzentrums. Das ist Privatgelände, auf dem die Demonstranten nicht zugelassen sind. Dafür sorgen ein Sicherheitsmitarbeiter und ein Zivilschützer. Michael Brouwer, Leiter der mobilen Impfteams des Kantons Thurgau, erklärt, dass man damit die Impfwilligen von den Demonstranten abschirmt. In Diessenhofen war das anders. Dort redeten die Demonstranten ohne jeglichen Abstand auf die Wartenden und Mitarbeitenden ein, bevor es zum Eklat kam.



Zwischen den Demonstranten hindurch geht es in Horn zur Spontanimpfung gegen Corona auf dem abgesperrten Gelände. Bild: Tobias Garcia

Es ist die Unverbindlichkeit, das Spontane, das die Leute in Horn bis zu zwei Stunden anstehen lässt für die Impfung. Das sei ihr lieber, als nach Weinfelden fahren zu müssen, sagt eine Arbonerin. Es gebe aber auch Leute mit Sprachproblemen, die froh seien, wenn sie sich nicht über ein System anmelden müssten, sondern einfach so für eine Impfung vorbeikommen können «und man das dann zusammen anschaut», sagt Karin Frischknecht.

Wo der Impfbus hält, kreuzen Demonstranten auf

Auch bliebe die Nachfrage nach dem Walk-in-Angebot im Impfzentrum Weinfelden sehr hoch. «250 bis 300 Personen lassen sich dort täglich impfen», sagt Frischknecht. Das seien mittlerweile mehr als bei den Impfungen mit Voranmeldung.

Die Impfungen in Horn reichen für 120 Personen. «Danach ist Schluss», sagt Brouwer. Am nächsten Tag geht es in Amriswil weiter, danach in Sirnach. Jeden Abend fährt der Impfbus in einer anderen Gemeinde vor, bevor er vier Wochen später für die Zweitimpfung wieder zurückkehrt.

Und auch die Demonstranten werden aufkreuzen. Sie glauben, die Menschen vor der Impfung bewahren zu müssen, weil die Leute – im Gegensatz zu ihnen – schlecht informiert sind. «Verzichten Sie auch auf Ihren Platz auf der Intensivstation?», will ein genervter Velofahrer wissen, der vor den Demonstranten abbremst. Eine Antwort bleiben sie ihm schuldig.