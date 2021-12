Thurgau führt wieder Maskenpflicht an Sek I ein

Corona Nach kaum einem Monat kommt die Maskenpflicht zurück an die Thurgauer Schulen Die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill gibt zu bedenken, dass Kinder und Jugendliche psychisch unter den Coronaschutzmassnahmen leiden. Thomas Wunderlin 02.12.2021, 04.20 Uhr

Im Kanton Baselland galt die Maskenpflicht im Januar auch für Sechstklässlerinnen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Erst am 8. November ist die Maskenpflicht an den Thurgauer Sekundarschulen aufgehoben worden. Nun führt sie der Regierungsrat auf diesen Freitag wieder ein.

Das Amt für Volksschule veröffentlichte den Entscheid am Mittwochmorgen noch vor dem Auftritt der Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill an der gemeinsamen Medienkonferenz der Ostschweizer Kantone. In ihrer Funktion als Erziehungsdirektorin schaltete sich Knill am Nachmittag leicht verspätet in die digitale Delegiertenkonferenz von Bildung Thurgau ein.

Regional unterschiedliche Covid-19-Ausbrüche

Auch hier sprach sie sich für geografisch differenzierte Massnahmen aus. Nicht in allen Schulgemeinden träten jeweils gleich viele Covid-19-Fälle auf. Die SVP-Politikerin sagte mit Blick auf die bisherigen Coronamassnahmen an den Thurgauer Schulen:

«Wir sind bis jetzt gut damit gefahren, den Mittelweg zu suchen. Nicht zu viel und nicht zu wenig.»

Die Präsidentin des Lehrerverbands, Anne Varenne, lobte die Erziehungsdirektorin für ihre «pragmatischen, sachlichen Entscheide». Diese bedankte sich mit einer ausführlichen Wertschätzung an die Lehrerinnen und Lehrer für die Umsetzung der Coronamassnahmen:

«Ihnen darf und muss applaudiert werden.»

Den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, sei das gemeinsame Ziel. Laut Knill leiden Kinder und Jugendliche zunehmend psychisch unter den Coronamassnahmen. «Es ist immer die Frage, wie fest greifen wir ein.»

Die Maskenpflicht kehre wegen der steigenden Fallzahlen zurück, die auch bei Kindern und Jugendlichen ansteigend seien. Eine weitere Massnahme wären serielle Tests an den Schulen; sie wisse nicht, wie der Bundesrat am Freitag darüber entscheiden werde, sagte Knill in der Onlinekonferenz.

Als EDK-Vorstand gegen serielle Tests

Zuvor hatte sie sich als Vorstandsmitglied der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) via SRF dagegen ausgesprochen. Beim Testen gehe es darum, möglichst schnell Testresultate zu erhalten, unabhängig davon, ob ein Kanton auf repetitive Tests oder auf Ausbruchtests setze. Man wolle sich dabei nicht vom Bund übersteuern lassen. Knill betonte, sie spreche nicht als Regierungsrätin. Im Thurgau laufe die interne Vernehmlassung noch.