Corona-Massnahmen Thurgauer Regierung begrüsst Ampelsystem, will aber schneller handeln als der Bund und Einkaufsläden offen halten Der Bundesrat schlägt den Kantonen drei Massnahmenpakete vor, die bei einer Verschlechterung der Corona-Lage ergriffen würden. Die Thurgauer Regierung begrüsst das Ampelsystem, das diesen zugrunde liegt, fordert aber bereits diesen Freitag Verschärfungen. Larissa Flammer 16.12.2020, 13.41 Uhr

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sowie Regierungsratspräsident Walter Schönholzer. Bild: Donato Caspari

Der Bund will ein Ampelsystem installieren und je nach epidemiologischer Entwicklung weitere Einschränkungen erlassen. Das Ampelsystem ist an vier Indikatoren geknüpft: die 14-Tages-Inzidenz, den Reproduktionswert, die Positivitätsrate bei den Tests und die Auslastung des Gesundheitswesens.

Der Thurgauer Regierungsrat begrüsst, dass verschärfte Massnahmen auf der Grundlage vorgängig festgelegter Indikatoren angeordnet werden sollen. Dies aus zwei Gründen: Erstens gebe es der Bevölkerung und der Wirtschaft sowie den Kantonen Planungssicherheit. Zweitens stärke das geplante Vorgehen evidenzbasierte Entscheide, die distanziert von der Tagesaktualität gefällt werden und daher besser zur Zielerreichung geeignet seien, als kurzfristig und allenfalls mit verzerrter Wahrnehmung ergriffene Massnahmen. Dies schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme an den Bund.

Fahrplan des Bundes sei für Ostschweizer Kantone zu spät

Der Bundesrat plante gemäss den an die Kantone abgegebenen Unterlagen, am 28. Dezember und am 5. Januar über eine Verschärfung der Massnahmen zu diskutieren. Erste tatsächliche Verschärfungen wären damit erst ab dem 29. Dezember möglich, schreibt der Regierungsrat:

«Das ist angesichts der Lage im Kanton Thurgau zu spät.»

Da dies auch auf andere Ostschweizer Kantone zutreffe und ein einheitliches Vorgehen sinnvoll sei, spricht sich der Thurgauer Regierungsrat «mit Nachdruck» dafür aus, dass der Bund das erste Massnahmenpaket bereits auf diesen Samstag hin schweizweit in Kraft setzt.

Das erste Paket beinhaltet: Gastrobetriebe werden mit Ausnahme von Take-Away-Ständen geschlossen. Das gleiche gilt für Freizeit- und Sportbetriebe wie Tennis. Kultur- und Unterhaltungsbetriebe bleiben ebenfalls zu.

Tattoo-Studios und Erotikbetriebe schliessen

Dass Einkaufsläden und Märkten an den Wochenenden als Teil des zweiten Massnahmenpakets geschlossen werden würden, erachtet der Regierungsrat als kontraproduktiv. Die Anzahl Kunden würde sich auf weniger Einkaufszeit verteilen. Schon die Feiertage würden zu weniger Einkaufstagen und damit volleren Einkaufsläden führen.

Kein Verständnis hat die Thurgauer Regierung dafür, dass Tattoo-Studios und Erotikbetriebe weiterhin geöffnet sein sollen. Diese seien verhältnismässig unwichtig. Die Bevölkerung könne einige Wochen ohne diese Dienstleistungen auskommen.

«Wir beantragen daher, Tattoo-Studios und Erotikbetriebe analog Restaurants, Freizeit- und Sportbetrieben sowie Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen zu schliessen.»