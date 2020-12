Lungenliga gibt Contact-Tracing des Kantons Thurgau ab – Zürcher Firma übernimmt

Die Lungenliga Thurgau hat seit Mai 2020 das Contact-Tracing für den Kanton Thurgau aufgebaut. Nun übergibt sie per 1.Januar 2021 die bestehenden Strukturen an das Pandemic Operations Centre von JDMT Medical Services in Pfäffikon ZH, das sämtliche bestehenden Verträge übernimmt.

Larissa Flammer 17.12.2020, 15.33 Uhr