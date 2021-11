Thurgau-Impfwoche startet verhalten - Booster überlastet Hotline

Corona In der Impfwoche fährt der Thurgauer Impfbus noch etwas näher zu den Leuten Impfnacht und freie Impfstoffwahl: Am Montag ist die nationale Impfwoche angelaufen. Beim Thurgauer Impfbus ist davon nichts zu spüren. Hochbetrieb herrscht hingegen bei den Anmeldungen für den Booster. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der ersten Piks: Helga Ott aus Märwil wird am 13. Januar 2021 von Dilara Ugurlu im Impfzentrum Frauenfeld gegen das Coronavirus geimpft.

Alexandra Wey / KEYSTONE

Ein Mann schreitet über den Parkplatz der Schule Islikon zur Turnhalle. «So, komm jetzt!», ruft er hinter sich, als gelte es, auf den letzten Metern keine Zeit mehr zu verlieren. Ein Senior mit seinem Rollator versucht, ihm zu folgen. Nach wenigen Metern ist das Ziel erreicht. Der Impfbus des Kantons machte am Montagvormittag zum Start der nationalen Impfoffensive in Islikon halt.

Von Offensive ist aber nichts zu spüren. Die beiden Fahnen mit der Aufschrift «Thurgau impft» zeigen den Eingang ins mobile Impfzentrum auf. Sie wehen einsam im kalten Herbstwind. Es ist ruhig geworden. Noch vor zwei Monaten bildeten sich lange Menschenschlagen von solchen, die sich unkompliziert und ohne Voranmeldung beim Impfbus gegen Covid-19 impfen lassen wollten.

Der Impfbus fährt noch näher zu den Leuten

Am Montag treffen sich beim mobilen Impfen in Islikon nur vereinzelte Impfwillige ein. Auch die Impfgegner, die einst aufmarschierten und versuchten, die Leute von der Spritze abzuhalten, kommen nicht mehr. So bleibt dem Sicherheitsmann die Aufgabe, die wenigen Impfwilligen freundlich zu begrüssen und ihnen die Türe in den Nebenraum der Turnhalle aufzuhalten. Der Mann mit seinem Rollator hat somit freie Bahn. In wenigen Minuten ist er zum ersten Mal geimpft.

Mit dem Startschuss der nationalen Impfwoche versucht der Thurgauer Impfbus Präsenz zu markieren. Zwei Teams fahren täglich je zwei Standorte an, beraten und impfen. Islikon, Tägerwilen, Lommis und Sulgen fahren die Busse am Montag an. Sirnach, Märstetten, Roggwil und Altnau stehen am Dienstag auf dem Tourplan. «Es sind nun viele kleine Gemeinden dabei, in denen wir noch nie waren», sagt Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit, «um noch näher zu den Leuten zu kommen.» Ziel der nationalen Impfwoche ist es, die Impfquote zu steigern und so schneller den Weg aus der Coronapandemie zu finden.

Impfstoff von Johnson & Johnson ist selten gefragt

Mit 58 Prozent vollständig geimpfter Personen in der Gesamtbevölkerung gehört der Thurgau gemäss Bundesamt für Gesundheit zu den Schlusslichtern unter den Kantonen. Es ist kaum anzunehmen, dass er sich nach der Impfwoche für den Thurgau Entscheidendes in dieser Rangierung ändern wird. Frischknecht sagt optimistisch:

«Jede Impfung zählt.»

Der Kanton Thurgau organisiert nun am 12. und 13. November zwei Impfnächte. Bis 1 Uhr können sich dabei Nachtschwärmer im Impfzentrum Weinfelden während des Ausgangs impfen lassen. Ausserdem wird die Impfberatung verstärkt. Und bei den täglichen Walk-in-Impfungen im Impfzentrum kann der gewünschte Impfstoff angesteuert werden. Am Montag und Donnerstag wird in Weinfelden Moderna verabreicht, Dienstag, Freitag und Samstag wird der Impfstoff von Pfizer in die Spritzen aufgezogen. Frischknecht sagt:

«Es gibt immer wieder Leute, die wollen explizit einen der beiden Impfstoffe.»

Deshalb wolle man ihnen die Wahl des Impfstoffes ermöglichen. Am Mittwoch wird übrigens der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Dessen Nachfrage hielt sich bisher in Grenzen. Von den 4800 in den Thurgauer gelieferten Dosen sei ein Viertel aufgebraucht, sagt Frischknecht.

Booster überlastet Hotline Seit Ende vergangener Woche können sich über 65 Jahre alte Thurgauerinnen und Thurgauer für eine Auffrisch-Impfung anmelden, wenn sie seit mehr als sechs Monaten doppelt geimpft sind. Die Anfrage sei sehr gross, sagt Karin Frischknecht, Chefin des Gesundheitsamtes. Zeitweise sei sogar die Hotline überlastet gewesen. Ab kommenden Montag werden Auffrisch-Impfungen (Booster) im Impfzentrum Weinfelden und durch mobile Impfequipen in Altersheimen verabreicht. (sme)