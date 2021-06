Schlafstörung und Erschöpfung: Long-Covid-Patientin sucht Hilfe

Corona «Ich will wieder richtig schlafen können»: Long-Covid-Patientin sucht Hilfe bei der Lungenliga Bis zu 20 Prozent aller Personen, die eine Coronainfektion durchmachten, leiden an einer Form von Langzeitfolgen. Das sagt die Lungenliga Thurgau. Sie will die einzelnen Fälle gesamtheitlich betrachten und hat ein «Long-Covid-Coaching» aufgebaut, um den Betroffenen den Alltag zu verbessern. Silvan Meile 05.06.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Iris Kägi leidet an Long-Covid. Im Gespräch mit Pflegefachmann Mohamed Abd Elghafar von der Lungenliga lernt sie, besser damit umzugehen. Bild: Andrea Stalder

Im Mai 2020 hat sich Iris Kägi mit Corona angesteckt. «Nur leichte Symptome», sagt sie. Heute glaubt Kägi, dass sich deshalb ihr Körper nicht konsequent genug gegen das Virus gewehrt hat. Denn die tatsächlichen Beschwerden kamen erst ein Jahr später. Heute leidet die 55-Jährige an Atemnot und Schlafstörung. Auch ist sie nach kleinen Anstrengungen sofort erschöpft.

«Es fühlt sich an, als läge ein schwerer Stein auf meiner Lunge.»

Oft wird die Istighoferin deshalb aus dem Schlaf gerissen und bleibt dann für Stunden wach. Tagsüber reiche ein kurzer Spaziergang, um sie an den Rand eines Zusammenbruchs zu bringen. Auch falle es ihr schwer, sich bei der Arbeit längere Zeit am Computer zu konzentrieren. Sie sei Schriftstellerin, sagt sie, schreibe erotische Geschichten.



In ärztlicher Behandlung, Physiotherapie und bei der Lungenliga

«Ich bin erschrocken», sagt Kägi. Natürlich habe sie auch schon von Long-Covid gehört. Aber wer denke schon daran, einst selber betroffen zu sein. Mittlerweile habe sie es akzeptiert. Das gilt auch für die Tatsache, dass ihre Augen plötzlich sehr lichtempfindlich seien, sie deshalb zu Hause die Fensterscheiben ersetzte, damit UV-Licht herausgefiltert werde. Iris Kägi hat den Kampf aufgenommen, damit ihr der Alltag wieder leichter fällt. Jetzt gilt für sie:

«Ich will Kraft zurückbekommen und auch wieder richtig schlafen können.»



Iris Kägi ist in ärztlicher Behandlung und macht eine Physiotherapie. Am Donnerstag suchte sie ausserdem die Weinfelder Geschäftsstelle der Lungenliga Thurgau auf. Dort haben sich zwei Spezialisten dem Thema Long-Covid angenommen. Sie bieten seit kurzem individuelle Beratung an. Iris Kägi gehört zu den ersten Betroffenen, die hier Hilfe suchen.



«Energie-Tagebuch» hält Erschöpfungen fest



«Wir vermitteln Wissen», sagt Mohamed Abd Elghafar. Der Pflegefachmann der Lungenliga führt «Long-Covid-Coachings» durch. Er setzt sich mit Iris Kägi an einen Tisch, hört sich ihre Geschichte an und analysiert ihre Situation. Abd Elghafar sagt:

«Ihre Symptome sprechen für Fatigue, einem chronischen Erschöpfungssyndrom.»

Mohamed Abd Elghafar, Long-Covid-Coach bei der Lungenliga Thurgau.

Bild: Andrea Stalder

Das ist eine häufige Erscheinung im Zusammenhang mit Spätfolgen einer Coronainfektion.



Abd Elghafar zeigt Iris Kägi verschiedene Atemübungen, gibt ihr Tipps für einen erholsamen Schlaf. Sie wird ihm bei der nächsten Besprechung erzählen, welche ihr besonders helfen. Die Patientin wird von nun an auch ein «Energie-Tagebuch» führen. «Das ist eine Selbstreflexion, um herauszufinden, welche Aktivitäten zu welchem Erschöpfungszustand führen», sagt der Pflegefachmann. Auch der Hinweis auf eine Ernährungsberatung fällt im Gespräch.

Die Erkenntnisse aus dem «Energie-Tagebuch» werden aufzeigen, wie die Long-Covid-Patientin ihren Alltag besser bewältigen kann, ohne dabei komplett auf Bewegung zu verzichten. Gesunde Aktivitäten, die nicht zu übermässigen Erschöpfung führen, dafür aber die Stimmung heben, sollen intensiviert werden, sagt Abd Elghafar. Am nächsten Termin in rund zwei Wochen wird er Iris Kägi noch konkretere Massnahmen vorschlagen können, damit sie möglichst ohne Erschöpfung durch den Alltag kommt.



Schritt für Schritt zur Besserung

Gemäss Lungenliga leiden 10 bis 20 Prozent aller mit Covid-19 infizierten Personen an einer der vielfältigen Langzeitfolgen. Mit ihrem Angebot bietet die Lungenliga Thurgau eine Anlaufstelle. Das oberste Ziel sei, dass Betroffene die Krankheit als Teil ihres Lebens annehmen. Das Angebot diene als Ergänzung zu den Hausärzten, die möglicherweise nicht so intensiv und detailliert auf eine Verbesserung der Alltagssituationen der Patienten eingehen können. Deshalb hofft die Lungenliga, dass Hausärzte ihren Patienten die Long-Covid-Beratung verordnen, dann übernehme die Krankenkasse die Kosten.



Iris Kägi hat sich selber zur Beratung angemeldet. 90 Franken kostet eine 45-minütige Beratung. Das ist es ihr wert. «Ich nehme jetzt alles Stück für Stück an die Hand und löse dieses Problem», sagt sie. Gerne würde sie wieder mal auf dem Golfplatz stehen. Derzeit fehlt ihr der Schnauf, dem Ball nach dem Abschlag hinterher zu marschieren.