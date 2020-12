Corona «Ich dachte, sie rufen mich an und sagen mir, was ich genau machen muss»: Beim Thurgauer Contact-Tracing läufts nicht immer rund Bei den hohen Fallzahlen kann die Rückverfolgung der Kontaktketten schiefgehen, vor allem wenn das positive Testresultat hängen bleibt. Ein 46-jähriger Sulger wartete vergeblich auf Anweisungen. Thomas Wunderlin 11.12.2020, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Covid-19-Schnelltest. Andrea Stalder

Andreas Notter erhielt am Freitag, dem 27. November, das positive Resultat seines Covid-19-Tests. Er hatte sich am Abend zuvor im alten Feuerwehrdepot an der Bankstrasse in Weinfelden einem Schnelltest unterzogen. Unterzeichnet war das Mail von «Prof. Dr. Thomas Krech», Chef der Misanto, welche die Teststelle betreibt. Er wies Notter an, sich sofort in die Isolation zu begeben: «Sie werden so schnell wie möglich von der Contact-Tracing-Stelle kontaktiert.»

Aber niemand suchte den Kontakt mit dem erkrankten Thurgauer. Notter wunderte sich: «Ich dachte, sie rufen mich an und sagen mir, was ich genau machen muss.»

Nach seinem positiven Befund wollte Notter auch seine Frau und eine Tochter zum Test anmelden, um herauszufinden, ob sie sich allenfalls angesteckt haben. Bei der Misanto wurde er aber abgewiesen:

«Sie sagten, meine Frau und meine Tochter seien ja jetzt mit mir in der Quarantäne.»

Notter litt etwa eine Woche lang unter Gliederschmerzen, Fieber und Kopfweh. Geschmacks- und Geruchssinn waren völlig ausgeschaltet.

Frau benötigt Bestätigung für Arbeitgeber

Der Kanton Thurgau hat am Anfang der Pandemie die Lungenliga damit beauftragt, die Kontaktketten zu ermitteln, damit diese unterbrochen werden können. Vor allem mit der zweiten Welle musste sie ihre Organisation aufblähen wie eine Lunge beim Einatmen. Zurzeit beschäftigt sie an einem neuen Standort in Felben 99 Contact-Tracer und sucht weiteres Personal, wie dem Wochenbericht des Fachstabs Pandemie zu entnehmen ist.

Dass das Contact-Tracing in dieser Zeit nicht immer rund gelaufen ist, bestätigte Regierungsrat Urs Martin am 11. November an einer Medienkonferenz: Es sei kein Geheimnis, dass es «auch bei uns gerumpelt hat».

Frau und Tochter werden nicht getestet

Ein solcher Rumpler hatte sich offenbar auch bei Andreas Notters Testresultat ereignet. Als er bis am Mittwoch, 2. Dezember, nichts von der Lungenliga gehört hatte, rief der 46-jährige Familienvater selber an. Mit seiner Familie hatte er sich in seinem Eigenheim in Sulgen selber isoliert. Als Kommunikationsfachmann konnte er aus dem Homeoffice weiterarbeiten. Aber seine Frau, von Beruf Lehrerin, brauchte eine Bestätigung der Lungenliga, um gegenüber ihrem Arbeitgeber ihre Abwesenheit zu rechtfertigen.

Bei der Lungenliga hatte man bei Notters Anruf keine Kenntnis von seinem positiven Testresultat. Er wurde aufgefordert, die Testfirma Misanto aufzufordern, sein Testresultat via Kantonsarzt an die Lungenliga weiterzuleiten. Und der Contact-Tracer widersprach der Teststelle: Notters Frau und Tochter hätten auch einen Test machen sollen.

Die Misanto lieferte auf Notters Aufforderung sein Testresultat nach. Und die Lungenliga schickte ihm prompt noch am Mittwochnachmittag, 2. Dezember, ein Mail. Darin wurde er erneut angewiesen, sich in Isolation zu begeben. Er wurde auch aufgefordert, innerhalb einer Stunde eine vollständig ausgefüllte Excel-Tabelle mit allen Kontaktpersonen zurückzuschicken, mit denen er «mind. 15 Minuten, 1,5 Meter oder näher und ohne Schutzmaske» Kontakt hatte innerhalb der letzten 48 Stunden vor Symptombeginn, also in der Zeitspanne vom 25. bis 27. November.

Seine Kontaktpersonen hatte er da schon lange informiert. Am Arbeitsplatz waren die Betroffenen alle negativ getestet worden. Einen Code für die Covid-App hat die Familie bis heute nicht erhalten.

Bei der Misanto und der Lungenliga waren am Donnerstag keine Stellungnahmen erhältlich.