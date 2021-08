Thurgau: Regierungsrätin Carmen Haag ist nicht geimpft

Corona «Ich bin keine Impfgegnerin»: Carmen Haag gibt sich als das nicht geimpfte Mitglied des Thurgauer Regierungsrates zu erkennen Zunächst wollte der Thurgauer Regierungsrat geheim halten, welches Mitglied sich nicht gegen Corona impfen liess. Nun sieht sich Carmen Haag aufgrund der medialen Berichterstattung zu einer Erklärung veranlasst. Sie stellt sich vor ihre Amtskollegen. Roman Scherrer 16.08.2021, 05.30 Uhr

Regierungsrätin Carmen Haag nimmt ihre Amtskolleginnen und -kollegen aus der Schusslinie. Bild: Andrea Stalder

Sie tritt aus der Deckung. In einem Mail an die «Thurgauer Zeitung» erklärt die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag am Sonntag, dass sie sich «noch nicht für eine Corona-Impfung entscheiden» konnte. Sie sehe sich aufgrund der Berichterstattung vom Samstag zu diesem Schritt veranlasst.