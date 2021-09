Coronademo gegen Maskenpflicht an Schulen in Frauenfeld

Corona «Hände weg von unseren Kindern!» Eltern demonstrieren gegen Maskenpflicht an Thurgauer Schulen Der Kanton Thurgau hat am Donnerstag entschieden, dass an den Schulen ab nächsten Montag wieder eine Maskenpflicht ab der Oberstufe herrscht. Am Freitag kam es vor dem Amt für Volksschule zu einer Demonstration. Robin Bernhardsgrütter 10.09.2021, 14.17 Uhr

Vor dem Amt für Volksschule versammeln sich Eltern, Kinder und Massnahmengegner. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Etwa 80 Menschen versammelten sich am Freitagmorgen vor dem Volksschulamt in Frauenfeld, um gegen die Maske an Schulen ab der Oberstufe zu demonstrieren. Es fällt auf: Es befinden sich nicht nur die mittlerweile bekannten Massnahmengegner unter den Demonstrierenden, sondern auch Eltern, Kinder und sogar eine Lehrerin. Ein Kind im Primarschulalter ruft in das Megafon: «Masken sind doof.»