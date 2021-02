Corona Einblick in die Covid-Intensivstation: «Es ist eine Mär zu glauben, es treffe nur alte Menschen mit Vorerkrankungen» Wie ein Marathonlauf, nur viel härter. Auf der Intensivstation des Kantonsspitals in Münsterlingen kämpfen die Coronapatienten ums Überleben. Es kann jeden treffen, sagt der ärztliche Leiter. Silvan Meile 06.02.2021, 05.00 Uhr

Eine Patientin auf der Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Reto Martin

Die Frau ist aus dem Koma erwacht und beginnt zaghaft zu reden. Doch ihr fehlt noch die Kraft. Ihre Worte blieben unverständlich. Nach Wochen auf der Intensivstation muss die Patientin zwar nicht mehr künstlich beatmet werden, dennoch kann sie nicht aufatmen. Ihr Blut fliesst durch einen Schlauch in eine künstliche Lunge neben dem Bett. Dort wird es mit Sauerstoff versorgt, bevor es in den Körper zurückfliesst. «Sie würde sonst nicht mehr leben», flüstert Tobias Hübner neben dem Krankenbett.

Das eigene Atmungsorgan der Frau schaffe die Sauerstoffzufuhr nicht mehr ausreichend selbst. Hübner ist ärztlicher Leiter der Intensivstation am Kantonsspital Münsterlingen, in Blau gekleidet wie alle auf dieser Station.

Tobias Hübner, Leitender Arzt Anästhesie und Intensivmedizin am Kantonsspital Münsterlingen.

Bild: Reto Martin

Die Frau, knapp vor dem Pensionsalter, ist eine von derzeit neun Patienten auf der «interdisziplinären Intensivstation» in Münsterlingen. Die Glastür zu ihrem Zimmer steht offen. Nach 21 Behandlungstagen gilt die Patientin gemäss Richtlinien des BAG als nicht mehr ansteckend.



Ihr Spitalbett ist umgeben von Schläuchen, Geräten und Monitoren. Jede Körperfunktion wird überwacht. Über dem Bett hängen Fotos von Angehörigen. Ob die Frau diese sieht? Ungewiss ist auch, ob sich ihre Lunge wieder erholt. «Wir haben Hoffnung», sagt Hübner. Seit Tagen scheint erstmals wieder mal die Sonne durchs Fenster. Die Geräte summen still vor sich hin.

Ein Mann unter 40 wird eingeliefert

Wer auf die Covid-Intensivstation kommt, ist meist dem Tod sehr nahe. Mehr als 30 Prozent dieser Patienten schafft es langfristig nicht. Das ist internationaler Schnitt. Er gilt auch in Münsterlingen, sagt Thomas Neff, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin. Die Patienten kommen meist mit Grippesymptomen und schwerer Atemnot von der Isolierstation auf der Intensivstation an. Das Virus greift den ganzen Körper an, kann nebst der Lunge auch andere lebenswichtigen Organe wie Herz, Niere oder Leber schädigen. Beim Argument von Coronaskeptikern, die diese Pandemie mit einer «normalen» Grippe vergleichen, winkt Neff sofort ab.

«Ich habe viele Winter mit Grippewellen erlebt, aber solch schwere Verläufe auf der Intensivstation kann ich insgesamt an einer Hand abzählen.»

Soeben trifft ein neuer Covid-Patient auf der Intensivstation ein. Ein Mann, jünger als 40 Jahre. Hübner sagt:

«Es ist eine Mär zu glauben, es treffe nur alte Menschen mit Vorerkrankungen.»

Das Risiko eines schweren Verlaufs sei zwar bei Älteren grösser beziehungsweise die Chancen bei Jüngern besser, sich vom Virus zu erholen. «Aber es kann auch gesunde Junge treffen, fitte Sportler.» Über die Hintergründe würde man aber immer noch im Dunkeln tappen. «Vielleicht spielt die genetische Veranlagung eine Rolle», sagt Hübner.

Thomas Neff, ärztlicher Direktor sowie Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin am Kantonsspital Münsterlingen. Bild: Reto Martin

Ein effektives Medikament gegen Covid gibt es nicht. Es gilt vor allem, die Auswirkungen und Komplikationen zu therapieren, damit die Patienten die Krankheit überstehen. Neff sagt: «Unser Lichtblick ist die Impfung.» Sie wecke die Hoffnung, dass im zweiten Halbjahr die Pandemie überstanden ist.

Überlebenskampf wird auf Monitor festgehalten

Regungslos liegen die ins Koma versetzen Patienten hinter den Glasscheiben auf ihren Betten unter den Beatmungsgeräten. Nur die Brustkörbe heben und senken sich wie Wellen auf ruhiger See. Bewegung gibt es ansonsten auf den Monitoren rund ums Bett. Sie halten die medizinischen Werte des Überlebenskampfs fest, den der Körper gegen das Virus führt. Wie unerbittlich dieser ist, veranschaulicht Hübner mit dem Beispiel eines Marathonläufers.

«Stellen Sie sich vor: Sie schleppen sich nach 42 Kilometern dem Ziel entgegen. Doch dann steht dort jemand mit einer Peitsche und sagt: ‹Du machst nochmals eine Runde›.»

So müsse sich der Kampf des Immunsystems gegen das Virus anfühlen, während die Patienten Wochen auf dieser Station liegen. «Das kann dem Körper schaden», sagt Hübner. «Der Ausgang ist häufig ungewiss.» Wer einen schweren Verlauf der Viruserkrankung übersteht, sieht sich oft mit Langzeitfolgen konfrontiert. «Wir verfolgen Fälle nach», sagt Hübner. Dabei zeigten sich immer wieder bleibende Schäden, vor allem an der Lunge.

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Reto Martin

Kommt eine nächste Welle?

Ein langer Gang zieht sich durch die Station. Er führt vorbei an zwölf Intensivbetten, die das Spital Münsterlingen regulär betreibt. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Seit vergangenem Frühling ist dieser Teil für Covid-Patienten reserviert. Dieser Platz reicht aber nicht immer. Und die reguläre Intensivstation musste auf einem anderen Stock erweitert werden. «Wir haben ja auch noch die anderen Intensivpatienten, die nicht Covid haben», sagt Neff. Die Gesamtzahl an Intensivbetten in Münsterlingen musste deshalb schon auf 24 aufgestockt werden. Neff sagt:



«Uns ist bewusst geworden, dass wir jederzeit an unsere Grenzen kommen können. Auch jetzt noch betreiben wir 20 statt 12 Betten.»

«Vielleicht stehen wir am Anfang einer nächsten grossen Welle», sagt Hübner und verweist auf die steigenden Infektionszahlen der mutierten Virusvarianten. Die Verläufe würden sich dabei nicht unterscheiden, «aber die Ansteckungshäufigkeit nimmt zu». Dabei bereite etwa der Blick nach Portugal Sorgen. «Unsere aktuelle Situation ist jene Portugals vor etwa drei Wochen.» Deshalb ärgert es den ärztlichen Leiter der Intensivstation, wenn er in seiner Freizeit durch die Stadt geht und dabei Ansammlungen von Menschen ohne Abstand und Maske sieht. «Es ist nicht allen bewusst, wie fragil die Gesundheit und unser Gesundheitssystem sind.»

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Reto Martin

Von der Intensivstation in die Reha

Hinter den Glasscheiben blinken die Instrumente weiter. «Wir informieren die Angehörigen zweimal täglich telefonisch über den Zustand», sagt Hübner. Besuche sind verboten. Ausnahmen gibt es bei besonders kritischen Fällen und zur Sterbebegleitung. «Diese bedeuten für die Angehörigen wie das Personal einen grossen Aufwand, da sich jeder Besucher in Schutzkleidung hüllen und diese auch richtig anwenden muss.»



Eine Patientin sei kürzlich nach Wochen auf der Intensivstation - mehr als einem Monat davon im Koma - in die Reha-Klinik verlegt worden. «Ich habe gesehen, wie sie wieder auf den eigenen Beinen stand», sagt Hübner.

«Es macht Sinn, was wir hier tun.»

«Patienten ins eigene, selbstbestimmte Leben zurückführen zu können, ist die grösste Belohnung für uns.» Auf einem Intensivbett hinter der Glasscheibe hebt sich ganz kurz der Arm eines Patienten mit aufgesetzter Beatmungsmaske. Als wollte er zustimmen.