Alltag mit Long Covid: Drei Betroffene aus dem Thurgau erzählen

Corona «Ein täglicher Kampf»: Für sie ist die Pandemie noch nicht vorbei – Menschen mit Long Covid erzählen Nebel im Hirn, Schwindel, Muskelschmerzen – und das über Monate. Drei Long Covid-Betroffene aus dem Thurgau erzählen von ihrem Umgang mit der unberechenbaren Krankheit, den Reaktionen ihres Umfelds und ihren Existenzängsten. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit rund acht Monaten ist der Rollator Stefanie Schuhmachers ständiger Begleiter. Bild: Ralph Ribi

«Ich erkrankte im letzten September an Corona. Die Erschöpfung kam über Nacht, ich schlief mehr als 23 Stunden am Tag, hatte 40 Grad Fieber, konnte nicht mehr selbstständig auf die Toilette gehen. Nach einer Woche war der Coronatest positiv. Ich nahm an, es wäre bloss eine schwere Grippe. Die ersten zwei Wochen habe ich praktisch nur geschlafen.

«Jetzt habe ich es halt», sagte ich mir und dachte, es würde nach zwei, drei Wochen wieder vorbeigehen.

Das tat es aber nicht. Nach vier Wochen hatte ich einen Erstickungsanfall und musste ins Spital. Dort musste ich trotz Atemnot eine Maske tragen und als das Personal erfuhr, dass ich nicht geimpft bin, behandelte es mich anders als vorher. Ob ich es bereue, mich nicht geimpft zu haben? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin keine Impfgegnerin, aber bei der Corona-Impfung war ich noch zu unsicher und wollte abwarten. Jetzt ist es, wie es ist. Es gab Personen in meinem Umfeld, die meinten: «Wärst du geimpft, hättest du kein Long Covid.» Doch so einfach ist das nicht. Ich habe auch von Leuten gehört, die trotz Impfung an Long Covid leiden. Von einigen Bekannten habe ich mich deshalb alleingelassen gefühlt. In den ersten drei Monaten nach meiner Infektion habe ich mich abgeschottet. Ich hatte auch Angst vor Besuch, weil ich oft Worte verdrehte oder vergass.

Diesen März bin ich erneut an Corona erkrankt, das hat mich in meiner Genesung zurückgeworfen. Seit acht Monaten ist es ein täglicher Kampf gegen meinen Körper. Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten, entzündete Schleimhäute, Muskel-, Kopf-, Bauch-, Gliederschmerzen – und ich bin eigentlich nicht wehleidig, ich habe vier Kaiserschnitte hinter mir.

Pro Tag nehme ich etwa 15 Schmerztabletten, damit ich es irgendwie durch den Tag schaffe.

Ich stehe auf, dusche mich, gehe am Rollator zum Sofa und verbringe dort den Tag. Das ist alles, wozu ich momentan imstande bin. Zwar mache ich Fortschritte, aber sie sind so klein, dass ich sie häufig nicht bemerke. Wie es weitergeht, weiss ich nicht. Ich probiere vieles aus: Physio-, Ergo-, Hypnosetherapie. Manchmal fühle ich mich wie ein Versuchskaninchen. Trotzdem bemühe ich mich, positiv zu bleiben, etwa indem ich mich an mein Leben vor der Krankheit erinnere: Ich hatte zwei Jobs, kümmerte mich um meine vier Kinder. Jetzt bin ich selbst auf Unterstützung angewiesen. Das zu akzeptieren, ist nicht einfach. Mein Lebenspartner, meine Kinder und meine Hündin geben mir aber Kraft und sind eine grosse Unterstützung.»

Martin Vogt fühlte sich erst in der Long-Covid-Sprechstunde ernstgenommen. Bild: Michel Canonica

«Im November 2020 infizierte ich mich mit dem Coronavirus. Ich nahm es ziemlich locker, begab mich aber natürlich in Isolation. Während meiner Erkrankung hatte ich erst keine Symptome - bis die Kopfschmerzen anfingen. So etwas habe ich zuvor noch nie erlebt: 24 Stunden am Tag Kopfschmerzen, Migräne-Medikamente schlugen nicht an. Mein Kopf fühlte sich an wie in einem Schraubstock. Ein paar Wochen später verlor ich auch meinen Geruchssinn und fühlte mich zunehmend schlapp. Die Kopfschmerzen blieben, es war ein Dauerzustand. Nach den Weihnachtsferien wieder zu arbeiten, war unmöglich. Zu diesem Zeitpunkt war Long Covid in den Medien noch kein Thema. Mein Arbeitgeber Novartis machte mich schliesslich auf das Thema aufmerksam. Um zu sensibilisieren, verschickte er ein Merkblatt, das mögliche Symptome von Long Covid auflistete. Ich druckte es aus und kreuzte an, welche ich auch hatte – das waren einige. Von da an hatte ich die starke Vermutung, dass ich an Long Covid leide, aber noch keine Diagnose. Ich suchte den Kontakt zu meinem Hausarzt, um mich abklären zu lassen.

Ausser einem zu hohen Blutdruck waren meine Laborwerte gut. Es hiess: «Herr Vogt, Sie sind gesund.»

Schliesslich begann ich, selbst zu recherchieren, stiess auf Long-Covid-Sprechstunden und Facebook-Gruppen von Betroffenen. Ich bin gelernter Chemielaborant und habe viele Jahre in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten gearbeitet. Ich bin kein Mediziner, aber habe ein gewisses Interesse und Verständnis für die Abläufe im menschlichen Körper. Auch deshalb wollte ich nach der Ursache für meinen Zustand suchen, da bin ich durch und durch Wissenschaftler. Dafür, dass ich und meine Beschwerden trotz vermeintlich guter Laborwerte ernstgenommen werden, musste ich kämpfen.

Schliesslich besuchte ich letzten April die Long Covid-Sprechstunde des Kantonsspitals Graubünden.Nach diversen Tests und einem ausführlichen Gespräch war für den behandelnden Arzt klar, dass ich an «post exertional malaise» (PEM), sowie chronischem Erschöpfungssyndrom leide, eines der Leitsymptome von Long Covid. Die Diagnose war für mich gewissermassen eine Erlösung. Endlich nahm mich jemand ernst. Seitdem hat sich mein Zustand – dank nachhaltigem Behandlungskonzept – langsam, jedoch kontinuierlich verbessert. Trotzdem gibt es ab und zu schlechtere Phasen, mein Zustand ist noch fragil.

In der offiziellen Statistik gelte ich als genesen, obwohl ich es nicht bin.

Und ich denke, es gibt einige Personen, die von Long Covid betroffen sind, es aber nicht wissen, weil sie während ihrer Coronainfektion keine Symptome hatten und sich deswegen nicht testen liessen. Die Krankheit wird uns noch viele Jahre beschäftigen und das Bundesamt für Gesundheit muss sich den Betroffenen annehmen. Die Schweiz rühmt sich immer als sehr fortschrittlich, aber hier hinkt sie hinten nach.»

Raphaela Stäbler wartet seit rund einem Jahr auf einen Entscheid der IV. Bild: Benjamin Manser

«Momentan geht es mir gut. Trotzdem fühlt es sich so an, als sei mein Akku immer nur zur Hälfte oder zu einem Viertel voll. Ich brauche eine lange Erholungszeit und darf nicht bis zu meiner Belastungsgrenze gehen. Das bedeutet, dass ich etwa eine bis eineinhalb Stunden pro Tag etwas Energiezehrendes machen kann. Mache ich mehr, beginnen Schwindel, Muskelschmerzen und sogenannter Brain Fog, das sind Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme. Diese Symptome tauchten zum ersten Mal auf, als ich im Dezember 2020 an Corona erkrankte.

Damals konnte ich knapp unseren Hausflur entlanggehen und wusste nach einem Telefonat nicht mehr, worum sich das Gespräch gedreht hatte.

Davor habe ich mit einem Pensum von 90 Prozent bei einer Spitex gearbeitet und daneben eine Weiterbildung begonnen. Seit meiner Coronainfektion bin ich zu 100 Prozent krankgeschrieben. Zwar habe ich im letzten Frühjahr versuchsweise an drei Tagen pro Woche für zwei Stunden im Home Office gearbeitet, aber ab September hätte ich für weitere Arbeitsversuche im Betrieb vor Ort sein müssen. Das war aufgrund meines Zustands und des Arbeitswegs von 50 Minuten jedoch zu belastend. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr meldete ich mich bei der IV an.

Von meinem Beruf her weiss ich, dass eine Früherfassung nach 30 Tagen und spätestens nach einem halben Jahr passieren muss. Ich hatte dann auch ein Gespräch mit der IV. Diese war natürlich daran interessiert, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Das war aber nicht möglich, mir wurde gekündigt. Diesen Februar gab die IV ein externes Gutachten in Auftrag, davor ging ein halbes Jahr lang nichts. Bis das Gutachten vorliegt, kann es Monate dauern. Ich habe Angst, dass das Taggeld ausläuft, bevor die IV einen Entscheid getroffen hat.

Im schlimmsten Fall bestätigt das Gutachten, dass ich arbeitsfähig sei. Dann müsste ich auf meine Ersparnisse zurückgreifen oder zum Sozialamt gehen.

Ich weiss, dass das Verfahren seine Zeit braucht, aber ich will natürlich, dass die IV «fürschi» macht. Ich will nicht länger zuhause sitzen. Momentan sammle ich Ideen, wo ich was tun könnte. Aber es ist schwierig eine Stelle zu finden, wo ich jeden Tag wenige Stunden arbeiten kann. Dass ich wieder in der Pflege arbeite, schätze ich als unrealistisch ein. Für eine Umschulung bei der IV braucht es einen IV-Entscheid, auf den ich momentan noch warte. Ausserdem muss man mindestens 50 Prozent arbeitsfähig sein, das ist bei mir noch nicht der Fall. Sobald ich 20 Prozent arbeitsfähig bin – ich hoffe, das ist im Mai oder Juni der Fall – will ich versuchen, wieder zu arbeiten. Das gibt mir Struktur.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen