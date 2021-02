Corona Die Impfbereitschaft der Thurgauer Heimbewohner liegt bei 85 Prozent – das Heimpersonal ist deutlich zurückhaltender In den Thurgauer Alters- und Pflegeheimen wurde allen impfwilligen Bewohnern die erste Dosis verabreicht. Nun können dort auch regelmässige Covid-19-Tests durchführt werden. Bei den Mitarbeitenden in den Heimen lässt sich jede dritte Person impfen.

Silvan Meile 12.02.2021, 18.22 Uhr

Regierungsrat Urs Martin bei seinem Besuch im Seniorenzentrum Sulgen, im Gespräch mit dem ärztlichen Leiter der mobilen Impfequipe, Olivier Kappeler, und seinem Team. Bild: PD

Halbzeit für die mobilen Impfequipen. Sie konnten sämtliche Erstimpfungen in den mehr als 50 Alters- und Pflegeheimen abschliessen. Mit der Verabreichung der zweiten Dosis sei nun begonnen worden, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. «Die Zweitimpfungen werden bis Mitte März erfolgen.» Anschliessend werden die mobilen Impfteams in Behinderteninstitutionen eingesetzt.