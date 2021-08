Thurgau: 90 Prozent der Kantonsräte geimpft

Corona Der Thurgauer Grosse Rat hat die Herdenimmunität erreicht – rund 90 Prozent der Parlamentarier haben sich impfen lassen Rund 90 Prozent der Thurgauer Kantonsparlamentarier haben sich gegen Covid-19 impfen lassen. Das ergibt eine Umfrage der «Thurgauer Zeitung». Damit übertrifft diese Impfquote deutlich die Quote der Kantonseinwohner. Thomas Wunderlin 04.08.2021, 05.20 Uhr

Wie die meisten SVP-Kantonsräte hat sich auch Parteipräsident Ruedi Zbinden impfen lassen. Tobias Garcia

Der Grosse Rat hat mit einer sehr grossen Mehrheit die Empfehlungen des Regierungs- und Bundesrats beherzigt. Dies ist das Resultat einer Umfrage dieser Zeitung. Rund 90 Prozent der Antwortenden haben sich zweimal gegen Covid-19 impfen lassen.

Diese Impfquote übertrifft deutlich die Quote von 50 Prozent aller Kantonseinwohner. Der Grosse Rat hätte damit Herdenimmunität erreicht – allerdings nur, wenn sich die Herde gegen aussen abschotten würde.

Am 27. Juli erhielten die 130 Mitglieder des Thurgauer Kantonsparlaments per E-Mail Fragen zum Thema Impfen. Bis Dienstag, 3. August, haben 91 geantwortet. Davon teilten vier mit, sie wollten sich nicht an der Umfrage beteiligen. Somit haben 87 Kantonsräte oder 66 Prozent mitgemacht.

Ralph Wattinger, SVP, hat die Impfung noch vor sich. PD

Gemäss ihren Antworten haben sich 78 Kantonsräte impfen lassen. Neun teilen mit, sie seien ungeimpft. Ein Ungeimpfter (Ralph Wattinger/SVP) beabsichtigt, sich noch impfen zu lassen.

Die hohe Impfquote von rund 90 Prozent der Umfrageteilnehmer dürfte repräsentativ sein. Die Ferienabwesenheit, die manche an der Teilnahme gehindert hat, dürfte sich auf Geimpfte und Ungeimpfte gleichermassen ausgewirkt haben. Man könnte nur vermuten, dass Geimpfte weniger Reiseeinschränkungen auferlegt waren.



Reisebeschränkungen sind Impfgrund



Diese nennen tatsächlich einige als Impfgrund. Ruedi Bartel (SVP) beispielsweise hat sich impfen lassen, «da ich im September in Urlaub nach Österreich möchte». Widerwillig impfen liess sich auch Walter Knöpfli (SVP):

Walter Knöpfli, SVP. Donato Caspari

«Als Helfer an der SM Hammerball in Kesswil musste ich das Zertifikat vorzeigen, ansonsten wurde ich als Helfer nicht zugelassen.»

Die meisten Kantonsrätinnen und -räte haben sich aus Überzeugung impfen lassen. Marianne Sax (SP) hält «die Impfung für ein grosses Geschenk und für den einzigen Ausweg aus der Coronakrise». Mathis Müller (GP) gibt zwei Stichworte an: «Soziale Verantwortung/Eigenschutz.»

Am meisten bekennende Ungeimpfte, nämlich fünf, gehören der SVP an. Die überwiegende Mehrheit von 22 antwortenden SVP-Kantonsräten folgt jedoch dem SVP-Vordenker Christoph Blocher und hat sich impfen lassen. Parteipräsident Ruedi Zbinden schreibt:

«Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Da schätze ich die Impfung, um das Risiko einzugrenzen.»

Er leiste damit auch «einen solidarischen Beitrag an die Allgemeinheit». Alle sollten sich impfen lassen, meint Thomas Thalmann (SVP), «um möglichst schnell wieder eine Normalität zu erlangen». Petra Kuhn (SVP) hat sich zweimal impfen lassen, obwohl sie von Covid-19 genesen ist.

Als Genesener auf die Impfung verzichtet hat hingegen Peter Schenk (EDU), ein bekennender Kritiker der Coronapolitik:

Peter Schenk, EDU, genesen. Donato Caspari

«Mein Immunsystem arbeitet zuverlässig; die Impfstoffe offensichtlich nicht – siehe Wiederansteckungen von doppelt Geimpften.»

Die überwiegende Parlamentsmehrheit möchte die Impfwilligkeit der Bevölkerung verbessern. Ein Impfzwang wird durchwegs abgelehnt. «Es muss, soll und darf ein persönlicher Entscheid bleiben», findet Sandra Stadler (CVP). Unterschiedliche Massstäbe zwischen Geimpften/Genesenen und Ungeimpften werden jedoch von vielen befürwortet – «bei neuerlichen kritischen Entwicklungen der epidemiologischen Lage», meint Anders Stokholm (FDP).

Mit Impfungen Pocken und Kinderlähmung besiegt

Als bessere Alternative gelten Informationskampagnen. «Es ist wichtig, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass das Virus gekommen ist, um zu bleiben», meint Bruno Lüscher (FDP). «Den Skeptikern muss wieder mal aufzeigt werden, dass dank hoher Impfraten sowohl die heimtückische Pockenkrankheit als auch die Kinderlähmung besiegt werden konnten.» Und Gina Rüetschi (GP): «Es muss viel deutlicher gemacht werden, dass diese Impfung nicht gefährlich ist.»