Corona Der Piks brachte keine Lockerungen: Trotz der Impfung bleiben die Coronamassnahmen in den Thurgauer Pflegeheimen streng Mehr als 85 Prozent der Thurgauer Heimbewohner haben sich gegen Covid-19 impfen lassen. Mehr Freiheiten erhielten sie dadurch nicht zurück. Nun fordert der Heimverband vom Kanton erste Lockerungen. Silvan Meile 10.04.2021, 05.00 Uhr

Das regionale Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen hat eine eigene Haltestelle der Frauenfeld-Wil-Bahn.



Bild: Nana Do Carmo

Die allermeisten Bewohner in den mehr als 50 Alters- und Pflegeheimen im Thurgau haben ihren Oberarm hingehalten. Die mobilen Truppen des Kantons impften bis Mitte Februar 85 Prozent der Heimbewohner. Dennoch gelten für sie noch immer die gleich strengen Massnahmen gegen die Pandemie wie zuvor. Noch brachte ihnen die Impfung nicht wirklich mehr Freiheit zurück.



Das Ampelsystem, das im Thurgau vergangenen Sommer speziell für die Heime eingeführt wurde, steht unverändert auf dunkelorange. Dadurch bleiben etwa Besuche stark eingeschränkt, sind nur in vorgesehenen Zonen und nicht aber auf dem Zimmer erlaubt. Anlässe mit Angehörigen bleiben untersagt. Doch sogar das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt in einer Empfehlung vom 31. März: «Dank der Impfung können Massnahmen in sozialmedizinischen Einrichtungen schrittweise gelockert werden.»



Thurgauer Branchenverband will erste Öffnungsschritte

Es gebe schon Bewohner, die nun nach der Impfung mehr Freiheiten forderten, sagt Othmar Häne, Verwaltungsratspräsident des regionalen Alterszentrums Tannzapfenland in Münchwilen. Ein grösserer Teil habe aber die Einsicht, dass weiterhin Vorsicht geboten sei. Es gilt, das Virus vom Heim fernzuhalten.



Nun regt aber der Branchenverband der Heime beim Kanton an, das Ampelsystem auf hellorange anzupassen.

Marlene Schadegg, Präsidentin des Heimverband Curaviva Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Angehörige sollen wieder aufs Zimmer der Heimbewohner gehen dürfen und Besuche bei Angehörigen zu Hause sollen wieder machbar sein.»

Das sagt Curaviva-Präsidentin Marlene Schadegg. Solche Lockerungen müssten möglich sein, wenn in den Heimen gleichzeitig Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher konsequent und regelmässig auf das Virus getestet werden, was für die Institutionen jedoch einen immensen Aufwand bedeute.

Von den regelmässigen Tests seien auch die geimpften Heimbewohner nicht befreit. Schadegg erklärt: «Wir wissen noch nicht, ob auch geimpfte Personen Träger sein können. Und der Impfschutz beträgt maximal 95 Prozent.» Man wisse zudem noch zu wenig über die tatsächliche Wirksamkeit der Impfung im Hinblick auf die unterschiedlichen Mutationen.

Geimpfte bleiben ohne Privilegien

Jene Heime, welche die Situation laufend mit Test überwachen, sollen die geforderten Lockerungen aber einleiten können, so die Präsidentin von Curaviva. Diese müssten dann für alle Heimbewohner gleich gelten. Bei möglichen Privilegien für Geimpfte winkt sie ab:

«Es ist ethisch schwierig, die Bewohner grundsätzlich in zwei Gruppen zu unterteilen.»

Mit einer Ausnahme, wie Schadegg anfügt: «Bei der Rückkehr von Besuchen gibt es eine BAG-Richtlinie, die besagt, dass Ungeimpfte in einem spezifischen Intervall zu testen sind.»



Warten auf den Bundesrat

Gesundheitsdirektor Urs Martin bestätigt, dass Curaviva beim Kanton eine Anpassung des Ampelsystems für die Heime angeregt hat. Derzeit würden Gespräche darüber stattfinden. Dabei dürfte es auch darum gehen, dass das derzeitige System nur auf die absoluten Fallzahlen abstützt, Impfungen und Tests nicht gewichtet werden.

Regierungsrat Urs Martin. Bild: Reto Martin

Vorerst richten sich aber in dieser Frage die Blicke nach Bern. Am kommenden Mittwoch könnte der Bundesrat neue Fakten präsentieren. Zumindest bis dahin dürfte sich am Ampelsystem für die Thurgauer Heime nichts ändern.