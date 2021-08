Corona Carmen Haags Statement ringt einem Respekt ab Das Rätseln hat ein Ende: Carmen Haag ist das nicht geimpfte Mitglied der Thurgauer Regierung. In ihrer Erklärung zeigt sie Grösse. Peter Exinger 16.08.2021, 05.30 Uhr

Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Donato Caspari

Seit letzter Woche rätselt der gesamte politisch interessierte Thurgau, welches Regierungsmitglied sich bislang nicht hat gegen Corona impfen lassen. Wir wissen: Vier sind geimpft. Wir wissen: ein Regierungsmitglied aber nicht. Um wen es sich dabei handelt, blieb unter dem Mantel des Schweigens.

In einem Kommentar am Samstag hiess es in der Thurgauer Zeitung, dieses Schweigen zeige eine falsche Solidarität unter den Regierungsmitgliedern. In Zeiten einer solchen Krise, die unsere liberale Gesellschaft derart herausfordert und spaltet, sei eine offene Kommunikationskultur gefragt, bei Exekutivmitgliedern dürfe es kein solches Impfgeheimnis geben. Schon allein wegen der Vorbildwirkung.

Nun hat sich Carmen Haag am Wochenende einen Ruck gegeben, sich erklärt. Sie sei froh, dass ein wirksames Vakzin entwickelt werden konnte. Sie sei keine Impfgegnerin, habe sich aber zu einer Impfung noch nicht durchringen können. Ihr Statement ringt einem Respekt ab. Weil es offen und ehrlich klingt. Das natürlich auch.

Aber vor allem, weil sie sich dafür entschuldigt, dass ihren Regierungskollegen wegen ihres Entscheids falsche Solidarität vorgeworfen worden sei. Das hat nun wirklich Grösse.