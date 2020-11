Interview «Corona birgt das Risiko, dass Menschen neu psychisch erkranken»: Das sagt ein Thurgauer Facharzt über die Auswirkungen der Pandemie Was die Coronakrise für die psychische Gesundheit bedeute und was man in Quarantäne beachten soll, erläutert Marko Hurst. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet für die Psychiatrischen Dienste Thurgau. Interview: Sebastian Keller 17.11.2020, 05.20 Uhr

Wie geht es Ihnen?

Marko Hurst: Mir geht es gut.

Soll man das seine Mitmenschen in diesen Zeiten fragen?

Marko Hurst

Leitender Arzt,

Psychiatrische Dienste Thurgau

Ich finde schon. Wenn man mit jemanden in Kontakt tritt, zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen, kann ein ernst gemeintes Interesse daran, was das Gegenüber bewegt, hilfreich sein. Wenn man diese Frage jemandem stellt, sollte man aufmerksam zuhören und einer allfälligen Antwort auch etwas Raum geben. Was jedoch hilfreich sein kann, wenn man die Frage spezifiziert: Wie geht es dir aktuell?

Ist Corona das grösste Schreckgespenst unserer Zeit?

Es sind verunsichernde Situationen, die wir momentan erfahren. Wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, die neu ist. Das Virus ist unsichtbar, was bedrohlicher wirkt. Von daher ist es wie ein Gespenst. Es ist aber nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Herausforderung. Für den Einzelnen sieht es nochmals anders aus.

Wie?

Was eine Person beeinträchtigt, ist für eine andere nicht von Relevanz. Eine Person, die im Gastrobereich tätig ist, beschäftigt sich vielleicht mehr mit existenziellen Fragen. Wenn jemand einen Partner hat, der zur Risikogruppe zählt, ist die Krankheit nochmals bedrohlicher.

Ist Corona für Menschen, die an einer psychischen Krankheit leiden, eine zusätzliche Belastung?

Definitiv. Zum einen ist sie ein zusätzlicher Stressfaktor für psychisch erkrankte Personen. Es sind manchmal Menschen, die in der Gesellschaft nicht so sehr ihren Platz haben, die in einer gewissen Isolation leben. Vielleicht fallen auch Hilfsangebote oder Treffs weg. Das macht es schwierig. Corona birgt aber auch das Risiko, dass Menschen neu psychisch erkranken. Wir sprechen vom Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Damit meint man etwa die Anfälligkeit für eine Erkrankung. Es kann auch sein, dass Covid-19 der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Welche Krankheiten kann Corona auslösen?

Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Gegebenenfalls können Depressionen oder Angststörungen begünstigt werden. Auch Suchtmittelmissbrauch ist ein Thema.

Rechnen Sie mit höherem Missbrauch von Alkohol und Drogen?

Das könnte ich mir vorstellen. Alkohol wirkt unter anderem entspannend und beruhigend. Aber auch hier macht die Dosis das Gift. Problematisch wird es, wenn der Konsum gepaart ist mit Isolation oder Einsamkeit. Während des ersten Lockdowns hat mir ein Kollege gesagt, dass der Drogenmarkt zusammengebrochen war. Wie es jetzt aussieht, weiss ich nicht.

Was beschäftigt Menschen, welche die Coronahotline des Kriseninterventionszentrum anrufen?

Tatsächlich rufen viele wegen körperlicher Beschwerden an, weniger wegen originär psychischer Probleme.

Was sind das für Menschen?

Querbeet durch die ganze Gesellschaft. Es ist ein niederschwelliges Angebot, weswegen wir in der Regel auch die Personalien nicht erheben.

Wer nimmt das Telefon entgegen?

Das sind primär erfahrene Pflegefachleute, die in der Psychiatrie tätig sind. Im Hintergrund steht ein Team von verschiedenen Fachleuten: Fachärzte, Psychologen, Sozialarbeiter. Wenn es um körperliche Beschwerden geht, leiten wir sie weiter, vermitteln Kontakte zu Spitälern und Hausärzten.

Wie viele Anfragen erreichen Sie pro Tag?

Das ist ganz unterschiedlich. Im Sommer gab es kaum noch Anrufe, da wurde durchgeatmet. Seit einigen Wochen nehmen sie wieder zu. Vielleicht sind es mal fünf Anrufe pro Tag spezifisch auf der Coronahotline. Aber wir führen nicht genau Buch zwischen der Hotline und den Anrufen im Abklärungs- und Aufnahmezentrum sowie dem Kriseninterventionszentrum. Klar ist: Corona ist ein Dauerthema. Das höre ich auch von anderen Diensten. Menschen in der Therapie und in der Behandlung sprechen es von sich aus an.

Rufen auch Menschen aus der Isolation oder der Quarantäne an?

Natürlich, dann dominieren die Themen, wie umgehen mit der Einsamkeit und der Abgeschnittenheit.

Was raten Sie?

Es kann hilfreich sein, die Situation erst einmal so zu akzeptieren, wie sie ist, und dann einen Umgang damit zu finden. Akzeptanz kann eine gewisse Entlastung bringen. Routine ist auch ganz wichtig: Inwiefern ist es mir auch in Quarantäne möglich, eine gewisse Routine aufrechtzuerhalten.

Wie kann diese Routine aussehen?

Aufstehen mit dem Wecker, den Tag gestalten, sich pflegen und auch mal raus aus der Jogginghose. Ratsam ist zudem, Hilfe anzunehmen. Für manche ist die Informationsflut nicht gut. Man muss nicht gleich stündlich die Coronazahlen überwachen. Dosieren, ganz im Sinne von Paracelsus. Und natürlich soll man trotzdem darauf achten, wie man den Kontakt pflegen kann. Social Distancing ist daher ein ungeschickter Begriff, besser wäre Physical Distancing. Die digitalen Möglichkeiten können da helfen.

Hilft ein Videotelefonat?

Absolut, es kann eine gewisse Form von Nähe und Kontakt ermöglich. Natürlich kann es den persönlichen Kontakt nicht eins zu eins ersetzen.

Was kann jeder tun, um psychisch gesund zu bleiben?

Bewährt haben sich die «10 Schritte für die psychische Gesundheit». Diese beinhalten etwa: Gespräche führen, kreativ sein, sich erholen. Wichtig ist auch, in Bewegung zu kommen, nur den Geist zu bewegen, reicht nicht.

Sind es andere Sorgen oder Ängste als während der ersten Welle?

Ich finde schon. Wir stellen das auch in der Ambulanten Erwachsenenpsychiatrie fest. Zuerst hatten die Leute abgewartet, gewissermassen die Zähne zusammengebissen. Sie hatten teilweise weniger Kontakt gewünscht und auch laufende Therapien unterbrochen. In der zweiten Welle sind sich Leute eher ihrer existenziellen Sorgen bewusst. Erschöpfung und Ermüdung nehmen zu.

Winter, Dunkelheit, Einsamkeit – und dann noch Corona. Ist die Pandemie im Winter schwerer zu verkraften als im Frühling?

Im Frühling war ja das Wetter meist auch sehr gut und bis zum Sommeranfang dauerte es nur noch zwei Monate. Nun ist es vielfach düster, der Nebel ist da. Der Winter hat noch gar nicht begonnen, die dunkle Jahreszeit dauert noch mindestens vier Monate. Das spielt sicher eine Rolle, das Thema ist einem dadurch vielleicht bewusster.

Spüren die Psychiatrische Dienste Thurgau die Coronakrise auch anderweitig?

Ja, wir merken es an verschiedenen Ecken und Enden. Auch wir mussten Schutzmassnahmen ergreifen und uns fragen, wie Einzel- und Gruppentherapien sicher angeboten werden können. Und ganz klar auch beim Personal. Wir haben auch Erkrankungen, Quarantänen, Isolationen. Hierbei erlebe ich bei uns eine grosse Solidarität. Wenn es eng wird, hilft man einander aus.

Gibt es mehr Eintritte wegen Corona?

Stationär nicht. Aber der hohe Aufnahmedruck besteht weiterhin. Bei an Covid-19 erkrankten Patienten, die eine stationäre Behandlung benötigen, ist der Aufwand für Isolations- oder Quarantänemassnahmen natürlich gross. Deshalb mussten wir beispielsweise aus Doppel- Einzelzimmer machen. Ambulant spüren wir es hingegen schon, wie etwa bei der Hotline im Abklärungs- und Aufnahmezentrum.

Befürchten Sie langfristige psychische Folgen wegen Corona?

Studien werden das zeigen. Aber auch hier gilt das Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Wir müssen gut beobachten, wie die Leute damit umgehen. Ich glaube aber, die Menschen haben eine grosse Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Ich bin zuversichtlich, dass es der Grossteil einigermassen gut verkraftet. Ich versuche, diese Zuversicht zu verkörpern. Das ist wichtig, wenn man therapeutisch tätig ist.

Gehen wir gar gestärkt aus der Krise?

Es wäre wünschenswert. Was wir sicher erfahren: Wir halten nicht mehr alles für selbstverständlich. Man erkennt, welchen Wert Dinge haben. Mitmenschen sind ein kostbares Gut, ebenso die Gesundheit. Und natürlich machen wir technisch einen Sprung. Nehmen Sie nur die Sitzung, die man nun virtuell abhält.

Die Schulen sind offen, die Geschäfte auch: Wäre ein zweiter Shutdown oder gar ein Lockdown eine Katastrophe?

Eine Katastrophe ist es wohl nicht, ich finde schon das Wort nicht gut. Letztlich ist es ein Entscheid der Politik, der gut abgewogen sein muss. Und dann muss man sich arrangieren.

Weihnachten ist noch etwas hin. Man weiss nicht, wie man es feiern kann. Wäre da eine Perspektive wichtig?

Die wäre absolut wichtig. Und man kann sie sich selber geben. Eine frühzeitige Planung kann hilfreich sein. Man kann sich fragen: Was ist möglich? Wie sieht der Plan B je nach geltenden Vorgaben aus? Wichtig ist ja, dass man mit seinen Liebsten in Kontakt tritt. Es bietet sich in diesem Jahr die Chance, etwas Neues auszuprobieren. Für dieses Jahr wäre es ratsam, die eigenen Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen.