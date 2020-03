Corona belastet die Stadt Frauenfeld: Märkte sind abgesagt, Sportanlagen und Grillplätze bleiben geschlossen, und im Alterszentrum Park herrscht ein Besuchsverbot

Der Stadtrat hat am Dienstag verschiedene Massnahmen beschlossen, um das Corona-Virus einzudämmen und Risikogruppen zu schützen. 18.03.2020, 16.46 Uhr

Impression vom Frauenfelder Wochenmarkt auf der Promenade, als er noch stattfand. (Bild: Reto Martin)

(red) Das Corona-Virus beeinträchtigt auch den Alltag in der Stadt Frauenfeld erheblich. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung von Dienstag verschiedene Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus erlassen. Ziel dieser Anordnungen ist es, Risikogruppen zu schützen und zu vermeiden, dass es zu weiteren einschneidenden Massnahmen kommt. Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, ruft der Stadtrat deshalb die Bevölkerung dazu auf, sich unbedingt an die Vorgaben des Bundes zu halten.