Thurgau boostert schon vier Monate nach der Zweitimpfung

Corona Alle 14 Impfspuren geöffnet: Booster im Thurgau ab sofort schon vier Monate nach der Zweitimpfung möglich Die immer dominanter werdende Omikron-Variante hält den Thurgau zunehmend in Atem. Der Fachstab Pandemie des Kantons reagiert auf die frühere Freigabe der Booster-Impfung durch den Bundesrat mit dem sofortigen Hochfahren des Impfzentrums in Weinfelden. Selbst über Weihnachten und Neujahr sind Impfungen möglich. Um Warteschlangen zu vermeiden, wird nur auf Voranmeldung geimpft. Hans Suter 20.12.2021, 17.11 Uhr

Die Booster-Impfung ist bereits vier Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Bild: Tobias Garcia

Ab Dienstag, 21. Dezember, sind im Kanton Thurgau Booster-Termine für Personen buchbar, deren letzte Immunisierung Mitte August 2021 stattgefunden hat. Personen, die sich auf der Online-Anmeldeplattform https://covid19.impf-check.ch bereits für eine Booster-Impfung registriert haben, erhalten laut einer Mitteilung des Fachstabs Pandemie des Kantons Thurgau ein SMS, das auf die Buchungsmöglichkeit aufmerksam macht. Erhaltene Termine können im Anmeldesystem selbstständig verschoben werden.

Karin Frischknecht, Chefin Amt für Gesundheit. Bild: Andrea Stalder

Für die Auffrischungsimpfung wird laut der Chefin des Amtes für Gesundheit des Kantons Thurgau, Karin Frischknecht, derselbe Impfstoff verwendet wie bei der Grundimmunisierung. Eine Ausnahme bilden Personen unter 30 Jahren. Diese werden automatisch mit dem Impfstoff von Pfizer geboostert, auch wenn in der Erst- und Zweitimpfung das Vakzin von Moderna verwendet worden ist. Medizinisch angezeigte Ausnahmen sind möglich.

Wie sieht es bei der Dosierung des Booster-Impfstoffs aus? «Bei Pfizer ist die Dosis gleich wie bei der Grundimmunisierung, bei Moderna wird die halbe Dosis verwendet», erklärt Karin Frischknecht.

Die bisher angebotenen Impftermine für die nächsten zwei Wochen sind laut dem Fachstab Pandemie bereits gut belegt: «Aufgrund des erwarteten Andrangs werden deshalb im kantonalen Impfzentrum Weinfelden ab sofort weitere Impfspuren geöffnet, sodass die Volllast von 14 Impfspuren erreicht wird.» Dies ermögliche rund 2000 Impfungen pro Tag.

Von den 14 Spuren steht jeweils eine Spur halbtags für Erst- und Zweitimpfungen zur Verfügung. Mehr sei leider nicht gefragt, sagt Karin Frischknecht. «Wir sind aber sehr flexibel, wenn sich die Nachfrage ändern sollte.» Im Kanton Thurgau sind aktuell 160'414 Personen zweimal geimpft. 171'522 Personen haben die erste Impfung erhalten.

Zusätzlich ist das Impfzentrum nun auch am 25./26. Dezember und am 1./2. Januar 2022 von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Es ist vorgesehen, an diesen vier Festtagen jeweils vier Impfspuren zu betreiben.

Die Walk-in-Impfaktion des Kantons Thurgau in Weinfelden war beliebt, weil man sich spontan impfen lassen konnte. Die Folge waren oft lange Warteschlangen. Deshalb wird im Winter nur auf Voranmeldung geimpft. Bild: Andrea Stalder (29.7.2021)

Es werden allerdings nur Impfungen auf Voranmeldung angeboten. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten gibt bis auf weiteres keine spontanen Walk-in-Impfungen mehr. «Es wird bewusst darauf verzichtet», sagt Karin Frischknecht. Dies insbesondere zum Verhindern von Warteschlangen angesichts der winterlichen Temperaturen.

Wer nicht in der Lage ist, via Internet einen Impftermin zu vereinbaren, kann dies auch telefonisch über die Hotline 058 345 34 40 tun. Da diese Telefonnummer manchmal überlastet sei, brauche es zuweilen etwas Geduld, sagt Frischknecht. Die Hotline steht von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr bei Registrierungsproblemen und für Informationen zur Verfügung.

Einen weiteren Kapazitätsausbau bringen die Pop-up-Impfstationen ab dem 10. Januar 2022 wochenweise wechselnd in Arbon, Diessenhofen, Kreuzlingen, Münchwilen, Frauenfeld, Amriswil, Sirnach und Steckborn. Die beiden mobilen Impfstationen haben eine Kapazität von je 800 Impfungen pro Woche. Gestartet wird in Arbon und Diessenhofen.

Weitere Informationen auf www.tg.ch/impfen

Impfplattform: https://covid19.impf-check.ch