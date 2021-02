CORONA Alkohol, Tabak und WC-Papier sind gefragt: Ein Stimmungsbild des Aadorfer Detailhandels Auf einem Einkaufsrundgang durch Aadorf scheint es, dass der Teillockdown und das trübe Wetter auf die Stimmung der Konsumenten drücken. Betroffen sind aber nicht nur sie. Kurt Lichtensteiger 09.02.2021, 04.20 Uhr

Denner-Geschäftsführer Bernhard Stillhart kann sich über mangelnden Geschäftsgang nicht beklagen. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Wenn nur diese ungemütliche Zeit endlich ein Ende nehmen würde. Jetzt müssen wir schon bald ein Jahr lang mit den Einschränkungen leben, mir fällt die Decke auf den Kopf», klagt eine betagte Aadorferin und rückt sich die Maske wieder zurecht, die ihre Brille zum Anlaufen gebracht hat.

Derweil bildet sich vor dem Eingang der Aadorfer Post eine kleine Schlange von Wartenden, die sich jedoch gebührend an die Abstände halten. Nebenan hasten Einkaufswillige aus dem Denner. Auch für kurze Zwiegespräche scheint kaum Musse zu sein, sei es aus zeitlichen Gründen, oder weil eine Unterhaltung mit der Maske schwieriger geworden ist.

Nicht von der spürbar gedrückten Stimmung scheint eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind zu sein, das vergnügt auf das «Plastikautöli» steigt und über sein ganzes Gesicht strahlt. Offensichtlich kann der Kleine nicht begreifen, was die Erwachsenen in dieser Zeit so sehr bewegt.

Alkohol, Tabak und Rätselheftli

Auch auf den Detailhandel hat die Pandemie ihre Auswirkungen. Zur Frage, welche Produkte in dieser Zeit besonders gefragt seien, gibt Denner-Geschäftsführer Bernhard Stillhart eine klare Antwort. «Der Umsatz ist über das ganze Sortiment um 15 Prozent gestiegen, der Absatz von Alkohol und Tabak wohl noch mehr», sagt der Ettenhauser. Einerseits dürfte der vermehrte Absatz auf die komplette Schliessung der Restaurationsbetriebe zurückzuführen sein, anderseits könnte es auch darauf deuten, dass die Hinwendung zur Sucht zugenommen hat und dadurch Probleme beseitigt werden sollen.

Vielleicht spielt aber ganz einfach auch mit, dass man sich zu Hause etwas gönnen möchte und mehr Musse hat. So etwa für das Lösen von Kreuzworträtseln und Sudokus. Dies erwähnt Michaela Künzle vom naheliegenden Kiosk, wo nebst Tabak auch Süssigkeiten, Kaffee im Becher, Klatsch- und Strickhefte gefragter denn je sind.

Unten in der Migros gibt Filialleiter Massimo Mert zum veränderten Konsumverhalten folgende Antwort: «Im Vergleich zu früheren Zeiten finden bei uns Dosen, Linsen und Teigwaren vermehrten Absatz. Nach wie vor landet auch das WC-Papier öfter als früher in den Einkaufskörben.»

Ein Umstand, der doch erstaunlich ist. Für manche ebenso unverständlich scheinen die abgedeckten Regale zu sein, wo sich nicht lebensnotwendige Artikel verbergen. Über dieses Gebaren regte sich im Coop ein Rentner auf, der mit seinem Enkel die Zeitschrift «Auto, Motor und Sport» kaufen konnte, jedoch nicht das Kinderbüchlein vom «Tapferen Schneiderlein». Wie er das dem neunjährigen Nico erklärt hat? «Darauf habe ich keine plausible Antwort gefunden», ist Opas lapidarer Kommentar.

Blumenladen macht Betriebsferien

Den kleinen Rundgang zu beenden, erübrigt sich. Schuhe bei Zuberbühler an der Bahnhofstrasse zu kaufen, auch wenn dafür Dringlichkeit bestünde: Fehlanzeige. Der Laden ist geschlossen, Schuhe sind nur über den Onlinehandel bestellbar.

Ähnliches gilt für den Büecherchorb an der Dorfstrasse, wo sich die Leseratten auch nur online eindecken können. Blumen brächten zwar noch etwas Freude ins Heim, doch muss man sich noch etwas gedulden, denn der nahe Blumenladen «Kreativ Atelier» war während der Sportferien geschlossen und erst ab Dienstag wieder offen.