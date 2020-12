Corona Alarmierende Situation: Die Thurgauer Regierung hofft, dass der Bundesrat die Restaurants schliesst Aufgrund der ernsten Lage drängt die Thurgauer Kantonsregierung den Bundesrat, am Freitag einen Teil-Lockdown zu beschliessen. Sonst muss der Kanton selber die Verantwortung übernehmen.

Silvan Meile 16.12.2020, 18.30 Uhr

Die Regierungsräte Urs Martin und Walter Schönholzer besprechen sich am Mittwoch an der Sitzung des Grossen Rates in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Die Corona-Situation im Thurgau erfordert handeln.



Der Bundesrat möchte aber voraussichtlich weitere verschärfte Massnahmen erst ab 29. Dezember in Kraft treten lassen.

Das ist gemäss Thurgauer Regierung zu spät. Sie will sich am Freitag beraten.

Die Coronapandemie trifft den Thurgau derzeit massiv. Das Virus bereitet sich derzeit so rasch aus wie in kaum einer anderen Region. Die Auslastung in den Thurgauer Spitälern ist dadurch hoch, das Personal am Anschlag. Auch in den Pflegeheimen ist die Situation alarmierend.

Das sagte Gesundheitsdirektor Urs Martin am Mittwoch an der Grossratssitzung. Zur Unterstützung sei nicht nur der Zivilschutz, sondern auch die Armee aufgeboten.



Vorerst hofft der Thurgau auf den Bundesrat

Die Situation erfordert Handeln. Vorerst setzt die Thurgauer Regierung ihre Hoffnung in den Bundesrat. Dieser soll am Freitag das Massnahmenpaket I beschliessen. Das schreibt der Regierungsrat in einer Stellungnahme.

Dieses Paket hätte die landesweite Schliessung aller Gastronomiebetriebe zur Folge. Wie im Lockdown vom vergangenen Frühling dürften nur noch Take-aways und Lieferdienste Kunden bedienen. Auch blieben bei dieser Massnahme die Türen von Freizeit- und Sportbetrieben inklusive Fitnesszentren zu. Und das verbliebene kulturelle Leben käme zum Erliegen. So müssten etwa Bibliotheken oder Museen ebenfalls schliessen.



Gibt es einen Thurgauer Teil-Lockdown?

Doch der Bundesrat plant, diesen Schritt erst nach den Weihnachten zu gehen. «Der vom Bundesrat vorgesehene Termin zur Einführung des Massnahmenpakets I per 29. Dezember 2020 ist viel zu spät», schreibt die Thurgauer Regierung in ihrer Stellungnahme.



Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt, dass sich die Kantonsregierung am Freitag nach der Bekanntgabe der Bundesratsentscheide zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen werde.

Wird es also im Thurgau einen Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants geben, falls der Bundesrat nicht so weit geht? Martin hält sich zurück. Er will nicht vor Freitag über einzelne Massnahmen sprechen und appelliert an die ältere Bevölkerung:

Aus heutiger Sicht müsste der Kanton Thurgau wohl einen möglichst raschen Teil-Lockdown in Betracht ziehen, wenn der Bundesrat das Massnahmenpaket I weiter hinausschiebt. Dafür sprechen die aktuellen Zahlen.

Hinter dem Kanton Tessin und St.Gallen habe der Thurgauer gemäss Martin derzeit die meisten Fälle pro 100'000 Einwohnern. Und der R-Wert, der das Verbreitungspotenzial des Virus beschreibt, habe am Montag im Thurgau 1,229 betragen, sagt Martin. Das sei schweizweit der zweithöchste Wert.



Kein Verständnis, dass Erotikbetriebe geöffnet bleiben sollen

Der Bundesrat schlägt den Kantonen insgesamt drei Massnahmenpakete vor, die bei einer weiteren Verschlechterung der Coronalage ergriffen würden. Die Thurgauer Regierung begrüsst das Ampelsystem, das diesen zugrunde liegt. Dass Einkaufsläden und Märkten an den Wochenenden als Teil des zweiten Massnahmenpakets geschlossen werden würden, erachtet der Regierungsrat aber als kontraproduktiv. Die Anzahl Kunden würde sich auf weniger Einkaufszeit verteilen. Schon die Feiertage würden zu weniger Einkaufstagen und damit volleren Einkaufsläden führen.

Kein Verständnis hat die Thurgauer Regierung dafür, dass Tattoo-Studios und Erotikbetriebe weiterhin geöffnet sein sollen. Diese seien verhältnismässig unwichtig. Die Bevölkerung könne einige Wochen ohne diese Dienstleistungen auskommen.