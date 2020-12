Corona 1258 neue Fälle in einer Woche – die Zahlen steigen im Thurgau laufend an Im Thurgau erreichen die Ansteckungen mit dem Coronavirus wöchentlich neue Höchstwerte. Die Spitäler rekrutieren neues Fachpersonal. Silvan Meile 15.12.2020, 17.01 Uhr

Einblick ins Contact-Tracing der Lungenliga Thurgau.

Bild: Andrea Stalder

Der Kanton verzeichnet weiterhin einen starken Anstieg an Coronafällen. In der vergangenen Woche sind im Thurgau 1258 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit hält ein Trend an. In der Vorwoche waren es 1006 positive Fälle, in der Woche zuvor deren 839. Diese Zahlen sind den wöchentlichen Lageberichten des Kantons zu entnehmen.