Interview Cornelia Scheiwiller, Kulturchefin im Kloster Fischingen: «Meine irische Warnstimme sagt mir, ich solle gelassener werden» Cornelia Scheiwiller wünscht sich, dass die Menschen so miteinander leben wie Musiker in einem Orchester: Achtsam und im Takt. Im Interview spricht sie über die aktuelle Rassismusdebatte, über Corona und über ihren Sehnsuchtsort Irland. Florian Beer 29.08.2020, 12.05 Uhr

Cornelia Scheiwiller in «ihrem» Kloster Fischingen. Bild: Reto Martin (16. Juli 2020)

Was hat Sie als Kulturchefin im Kloster Fischingen in den letzten Wochen besonders beschäftigt?

Die Rassismusdebatte. Ich kann es einfach kaum glauben, dass wir im 21.Jahrhundert noch immer Menschen auf ihre Hautfarbe, religiöse Glaubensrichtung oder sexuelle Gesinnung reduzieren und daran werten. Die Mohrenkopfdebatte zum Beispiel ist lächerlich. Nicht ein Süssigkeitenunternehmer, sondern die Politik ist gefragt, konkrete Lösungen für dieses Problem zu finden.

Was nehmen Sie aus der Coronakrise persönlich für sich mit?

Die Quarantäne im Frühjahr hat mir persönlich die Augen geöffnet und gezeigt, dass sich von einem Moment auf den anderen alles ändern kann. Ich habe die Schweiz als Ferienland wiederentdeckt. Zuletzt war ich für ein paar Tage im Kanton Jura und es hat mir sehr gefallen. Es muss nicht immer das Ausland sein. Auch hier im Kloster wurde es schlagartig ruhig und wir mussten Konzerte absagen. Ich bin nun froh, dass wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren.

Halten Sie kulturelle Anlässe für systemrelevant?

Ja, und zwar aus wirtschaftlicher wie auch aus gesellschaftlicher Sicht. Für eine florierende Schweizer Wirtschaft braucht es kulturelle Anlässe wie Konzerte, Aufführungen oder auch Open Airs. Doch nicht nur die Wirtschaft, auch die Menschen haben im Verlauf der Zeit gemerkt, dass ihnen etwas fehlt. Ein Theater- oder Konzertbesuch ist für die Psyche wichtig, weil es zum einen unterhält und andererseits auch eine regenerierende Wirkung hat. Zudem gehören zu einer kulturellen Veranstaltung auch die zwischenmenschlichen Begegnungen, die uns in letzter Zeit einfach gefehlt haben.

Haben Sie ein besonderes Talent?

Ich kann Menschen gut für eine bestimmte Sache begeistern. Meine Töchter sagen immer, dass ich jeden überschnorren könne. Zudem glaube ich, dass ich gut reden und schreiben kann. Buchstaben sind mir nämlich viel sympathischer als Zahlen.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

Da ich mich nie wirklich mit Zahlen anfreunden konnte, wäre ich wohl eine schlechte Bankerin geworden. Ich bin allerdings seit 26 Jahren mit einem Banker verheiratet, also gleicht sich das ganz gut aus.

Hat ihren Traumjob gefunden: Im Kloster Fischingen ist Cornelia Scheiwiller am richtigen Platz. Bild: Reto Martin (16. Juli 2020)

Was war Ihr erster Traumjob?

Als Kind wollte ich Handarbeitslehrerin werden. Ich war immer sehr kreativ, habe gerne gebastelt und mochte meine Handarbeitslehrerin. In diesem Beruf wäre ich bestimmt sehr glücklich geworden. Andererseits wäre ich aber auch länger von meinen Eltern abhängig gewesen, was ich nicht wollte. Heute darf ich meinen Beruf als Kulturchefin des Klosters Fischingen als meinen Traumjob bezeichnen. Mit der Konzertplanung habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und ergänze dieses mit Aufgaben im Marketingbereich. Diese Abwechslung gefällt mir sehr.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

Nach Irland – wegen des Landes und der Leute. Letztes Jahr war ich dort in den Ferien und probiere seitdem, mir ein Stück der irischen Mentalität anzueignen. Während wir uns hier schnell über vieles aufregen, gehen die Iren es viel gelassener an. Vielleicht, weil sie mehr Raum haben und nicht so dicht aufeinander wohnen. Jedes Mal, wenn ich mich wieder über etwas Unwichtiges aufrege, klopft in meinem Kopf meine irische Warnstimme an und sagt mir, ich solle gelassener werden. Das hilft!

Was steht alles auf Ihrer To-do-Liste?

Eigentlich habe ich keine grossen Pläne, denn ich lasse mich lieber vom Leben überraschen. Ich muss nicht jeden Winkel der Welt bereisen oder etwas Waghalsiges erleben, nur um darüber berichten zu können. Insgesamt bin ich sehr glücklich mit meinem Leben und schätze jeden Tag aufs Neue.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt bei Tisch?

Diese Frage habe ich mir schon öfter gestellt und möchte gerne Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart einladen. Von diesen drei Herren würde ich gerne wissen, was sie von der zeitgenössischen Musik halten und wie sie die Interpretationen ihrer Werke von jungen Musikern finden. Ich glaube, sie würden sich sehr darüber freuen, dass ihre Kompositionen noch immer gespielt und gehört werden.

Was ist Ihre Küchenspezialität?

Meine Töchter essen am liebsten mein Riz Casimir und Lasagne. Ich koche aber nie genau nach Rezept, weil ich weiss, was meiner Familie schmeckt. Das Rezept dient lediglich als Leitfaden. Ich weiss zum Beispiel, dass ich den Ofen immer länger laufen lassen muss als im Rezept angegeben, weil es meine Familie gerne knusprig mag. Oder dass ich bei Curry und Zimt immer mehr würzen muss. Das Wichtigste ist mir aber, dass ich regional koche.

Was muss sich immer in Ihrem Kühlschrank befinden?

Hefe, Butter und Eier. Damit kann man schon eine ganze Menge anstellen. Und ein Fläschchen Tonic für den Gin. Den klassischen Mitternachtssnack gibt es bei mir nicht. Dafür schlafe ich zu tief und wenn ich mal im Bett bin, bringt mich da so schnell nichts mehr wieder raus. Einen Heisshungeranfall stille ich tagsüber mit einer Banane.

Zur Person Eine erfahrene Kulturchefin Cornelia Scheiwiller kam am 27.März 1966 in Uzwil zur Welt. Sie wuchs in Sirnach auf und absolvierte dort eine Lehre auf der Gemeinde. Sie sass zehn Jahre lang in der Sirnacher Schulbehörde und kam so zum Kloster Fischingen, dessen Kulturprogramm sie seit 13 Jahren leitet. Nebenbei sitzt sie ausserdem im Vorstand des grenzüberschreitenden Kulturvereins der Kantone Thurgau und St.Gallen ThurKultur. Scheiwiller ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter.

Erzählen sie vom Kloster Fischingen. Was macht es aus?

Es ist einzigartig, vor allem wegen des Gesamtangebots und seiner historischen Räume. Wir haben unsere wunderschöne und frisch renovierte Bibliothek mit einer tollen Akustik, gutes Essen im Restaurant, Seminarräume und es liegt ideal in der Natur für Wanderungen oder Velofahrten. Die Seminargäste schätzen den Kraftort, an dem die Konzentration leichtfällt und man gleichzeitig auch Energie tanken kann.

Wohin ziehen Sie sich zurück?

In meinen Garten zu Hause. Ich bin der Typ Mensch, der auch dann draussen essen möchte, wenn es regnet und man eine Jacke braucht. Mein Mann hat zwar einen grüneren Daumen als ich, doch die Gartenarbeit gehen wir gemeinsam an.

Wie sehen Ihre Freizeitbeschäftigungen aus?

Ich jogge zwei Mal pro Woche, fahre Velo und wandere gerne im Alpstein. Als Familie unternehmen wir einmal im Jahr eine Velotour bis nach Romanshorn. Das ist eine Art Tradition bei uns. Wir gehören noch zu der aussterbenden Spezies, die Velos ohne Batterie fährt.

Worauf freuen Sie sich am meisten an einem freien Wochenende?

Nichts tun zu müssen, sondern zu dürfen. Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie sehr. Meine drei Töchter haben mittlerweile alle ihr eigenes Leben, weshalb die gemeinsamen Stunden immer rarer werden. Gerne unternehmen wir etwas Kulturelles. Das wurde meinen Kindern in die Wiege gelegt.

Nehmen wir an, Ihr Leben wird eines Tages verfilmt. Wie lautet der Filmtitel und wer spielt Sie?

Ich glaube, es gibt spannendere Persönlichkeiten zum Verfilmen als mich. Zudem kenne ich mich in der Filmwelt zu wenig aus, um eine passende Schauspielerin für meine Rolle zu finden.

Dann formuliere ich die Frage um. Wie hört sich das Musikstück zu Ihrem Leben an und wer komponiert es?

Das Stück wird von einem sinfonischen Orchester gespielt und das Cello hat ein Solo. Komponiert wird es von Robert Schumann. Der kann dann gleich auch zu meinem Dinner mitkommen. Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft mehr wie ein Orchester ist. Jeder muss auf den anderen achten, um nicht aus dem Takt zu fallen. Wenn wir alle so miteinander leben würden, wie Musiker in einem Orchester spielen, hätten wir ein harmonischeres Leben.