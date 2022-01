Über den eigenen Schatten: Manuel Stahlberger im Eisenwerk

Comedy Über Schuldiktate, sinnlose Satzrechnungen und der eigene Schatten: Manuel Stahlberger unterhält die Massen im Eisenwerk Unter Synthesizer-Beats und Discolicht behauptet der Comiczeichner Manuel Stahlberg, dass es das Grösste sei, hier in Frauenfeld aufzutreten. Es dauert aber ein Weilchen, bis er warmgelaufen ist. Christof Lampart 30.01.2022, 16.50 Uhr

Manuel Stahlberger im Eisenwerk. Bild: Benjamin Manser

Keine Frage: Manuel Stahlberger gab am Freitagabend von der ersten Sekunde an sein Bestes im ausverkauften Frauenfelder Eisenwerk und sprang über seinen eigenen Schatten. Was man halt als Star der Szene nicht so alles tut, wenn man eine Pandemie und zwei Jahre Existenzängste hinter sich hat. Da brüllt es sich als St.Galler schon einmal leicht, dass man Frauenfeld liebe. Er hüpfte wie von Sinnen auf der Bühne herum und sprintet händeabklatschend der ersten Zuschauerreihe entlang.

Fehlte nur noch das Stagediving. Aber dafür ist erstens die Lokalität nicht gemacht und «Stahli», wie sich nach wenigen Momenten herausgestellt hat, im Grunde genommen auch nicht. Ist gar nicht so einfach, das mit dem «Über-den-eigenen-Schatten-Springen». Wie das Freddie Mercury wohl früher so einfach hingekriegt hat?

Im Chaos versunken, aber nicht im Schatten

Gott sei Dank ist das Thema Schatten vielfältig. Zwar kann man vom eigenen Schemen bis zur Unkenntlichkeit verschluckt werden, wenn man sich nicht klar von ihm abgrenzt, aber Manuel Stahlberger legt in seinem Programm «Eigener Schatten» nach dem Kaltstart eine steile Lernkurve an den Tag, da er den Schatten nach den ersten Minuten nicht mehr überspringen und loswerden möchte, sondern ihn vielmehr für seine eigene Zwecke nutzt.

Zum Beispiel beim Synchronschwimmen. Wie er mit den selbstgemalten, schattengleichen Piktogrammen nicht nur die eigenen zusammenfantasierten Versuche in dieser Sportart auf einer Leinwand schildert («Ich bin jetzt ein Baumstamm an der Hallenbaddecke»), den Regenbogenfisch und Globi darin auftreten und am Ende seine eigene kleine (Synchronschwimm-)Welt zwar im Chaos, aber immerhin nicht im Schatten versinken lässt, war genial.

Auf einmal wieder auf der Schulbank

Stahlberger ist dann am stärksten, wenn er es scheinbar gar nicht darauf anlegt. Seine Geschichten wirken oft zuerst wie aneinandergereihte Bilder und Worte – und plötzlich tun sich skurrile Abgründe auf, wo man sie gerade am wenigsten erwartet. Sein minimalistischer Erzählstil facht durchs gezielte Weglassen wichtiger Informationen das Feuer der Fantasie im Publikum an.

Wenn Stahlberger seine eigenen Schuldiktate vorliest oder gemalte Fantasiewappen lakonisch kommentiert, dann macht dies etwas mit der Zuhörerschaft, was man anfänglich gar nicht richtig benennen kann. Aber plötzlich findet man sich gefühlt selbst als Schüler wieder vor dem Reinschreibheft und versucht, sich an die grössten Schweizer Seen und an die Schlacht am Morgarten zu erinnern. Klar, so gut wie Stahlberger, der versierte Comic-Zeichner, dürften die meisten nicht malen können, aber man findet sich schon irgendwie wieder in den abstrusen Geschichten, die an der Befindlichkeit von «jederfrau» und «jedermann» kratzen.

Ab wann lohnen sich Kinder?

Wer musste als «Goof» nicht am Mittwochnachmittag mit der Mutter zum Schuhe-Einkaufen in die Stadt, anstatt mit Freunden spielen zu können? Oder sich selbst sinnlose Satzrechnungen im Unterricht ausdenken? Oder Aufsätze schreiben, die weder das Thema noch das Papier wert waren, auf dem sie verfasst wurden? Eben. Auch haben wir alle schon Peinliches erlebt oder uns bei Gedanken ertappt, die man – b’hüet üs Gott! – auf keinen Fall aussprechen darf.

Stahlberger tut es trotzdem, wenn er beispielsweise die Mutter beim Weihnachtsessen über den Sinn des Kinderkriegens nachdenken lässt:

«Wenn man nicht Grosseltern wird, haben sich die eigenen Kinder ja gar nicht gelohnt.»

Gelohnt hat sich aber auf jeden Fall der Abend für Frauenfelder Publikum. Ganz unabhängig davon, ob nun Stahlberger Frauenfeld wirklich liebt oder halt auch nicht.