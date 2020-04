Der Thurgauer Verbandspräsidnet schlägt vor: Coiffeure und ihre Kunden sollen Masken tragen Die Thurgauer Coiffeurbranche bereitet sich auf die Zeit nach dem Corona-Lockdown vor. Der Präsident des Thurgauer Verbandes meldet sich zu Wort. 21.04.2020, 04.10 Uhr

Ab Montag dürfen auch im Thurgau wieder Haare geschnitten werden. (Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE)

(red) Thurgau Am 27. April dürfen die Thurgauer Coiffeurgeschäfte wieder öffnen. Über die Schutzmassnahmen, die getroffen werden müssen, entscheiden die zuständigen Behörden in den nächsten Tagen. Das schreibt der Verband Coiffure Suisse Thurgau in einer Mitteilung.